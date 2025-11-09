Neža Klančar v Zagrebu brez težav do norme za evropsko prvenstvo

Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar ta vikend nastopa na mitingu v Zagrebu, kar je njen prvi tekmovalni nastop po olimpijskem finalu 2024 v Parizu. Že v soboto je 25-letna plavalka kljub 15 mesecem tekmovalnega premora zlahka potrdila normo za nastop na decembrskem evropskem prvenstvu v kratkih bazenih. Na Hrvaškem nastopa kopica Slovencev.

Neža Klančar je na mitingu zmagala tako na 50 m hrbtno kot 50 prosto (24,18), kjer je dosegla tudi rekord mitinga in izpolnila normo za EP v 25-metrskih bazenih.

Njen trener in selektor reprezentance Tomaž Torkar je že prejšnji mesec napovedal, da bo njegova varovanka kljub dolgotrajni odsotnosti zaradi sanaciji poškodbe brez težav potrdila normo za nastop na Poljskem.

Na 50 hrbtno je Klančar (27,72) v odprti kategoriji zmagala pred reprezentančno kolegico in prav tako olimpijko Janjo Šegel (28,01), tretja je bila mladinka Najya Hana Jukić (28,16).

Kot je po nastopu sporočila Ljubljančanka preko družbenih omrežij, se je v vodi počutila malo čudno, vendar pa je tekmovalni nastop pogrešala.

Prvi dan mitinga Mladost 2025 je nastopila še kopica slovenskih plavalcev, ki so stali na zmagovalnem odru. Zara Podržavnik je zmagala na 800 prosto (8:39,07) in potrdila normo za EP v Lublinu, na 200 hrbtno (2:15,14) pa je bila druga.

Olimpijka Šegel (1:59,54) je bila druga na 200 prosto, Jaš Berložnik (4:15,17) je zmagal na 400 mešano, Filip Podobnik (4:20,76) pa je bil tretji. Tretja je bila tudi Tia Primc (1:01,43) na 100 delfin.

Reprezentant Primož Šenica Pavletič (55,57) je bil peti na 100 hrbtno, Berložnik (2:11,22) pa še drugi na 200 prsno.

Danes v Zagrebu sledi še drugi dan nastopov, zadnji rok za izpolnitev norm Plavalne zveze Slovenije za nastop na EP v 25-metrskih bazenih na Poljskem pa je 16. november.21