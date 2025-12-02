Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. T. K., STA

Lublin 2025 evropsko prvenstvo

Lublin 2025

Uvodni dan evropskega prvenstva v bazen sedmerica Slovencev

Katja Fain | Plavalka Katja Fain s časi blizu osebnega rekorda sodi v najboljšo osmerico v kategoriji 400 m prosto. | Foto Guliverimage

Plavalka Katja Fain s časi blizu osebnega rekorda sodi v najboljšo osmerico v kategoriji 400 m prosto.

Foto: Guliverimage

Poljski Lublin bo od danes do nedelje gostil evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Od osmih Slovencev se bo že prvi dan predstavila sedmerica, izjema je Tara Vovk, ki bo nastopala le na 50 m prsno in bo na EP pripotovala kasneje. Že prvi dan ima Slovenija tudi lepe možnosti za popoldanske nastope.

Kandidatka za finale na 400 m prosto je Katja Fain, ki s časi blizu osebnega rekorda sodi v najboljšo osmerico. Kakšna je forma, pa bo pokazala šele tekma, saj je Mariborčanka pilila formo na višinskih pripravah v Bolgariji in na EP pripotovala neposredno s priprav.

Na 400 m prosto se bo predstavila še debitantka na EP Zara Podržavnik iz Fužinarja, v moški konkurenci pa olimpijec iz kranjskega Triglava Sašo Boškan.

Neža Klančar | Foto: Aleš Fevžer Neža Klančar Foto: Aleš Fevžer

Po 15 mesecih se je v bazene vrnila olimpijska finalistka ljubljanske Olimpije Neža Klančar, ki je hitrost potrdila nedavno na mitingu v Zagrebu, sama pa pravi, da obseg treninga še ni takšen, da bi na EP odkrito napadala kolajne. Na 50 m delfin pa glede na hitrost sodi med tiste, ki imajo možnost nastopa vsaj v polfinalu.

Vsaj v polfinale bi se morala na 200 m hrbtno prebiti tudi druga Ravenčanka Janja Šegel.

Oba plavalca Ljubljane, Primož Šenica Pavletič na 200 m hrbtno in Jaš Berložnik na 100 m prsno bosta v prvi vrsti napadala dosežke blizu osebnih rekordov. Šenica Pavletič bi se s tem morda lahko približal popoldanski tekmi, Berložnikov izziv pa bo nedvomno prvi nastop na tej razdalji z dosežkom pod minuto, kar je v zgodovini uspelo le petim Slovencem.

