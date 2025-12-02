Uvodni dan evropskega prvenstva v bazen sedmerica Slovencev

Poljski Lublin bo od danes do nedelje gostil evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Od osmih Slovencev se bo že prvi dan predstavila sedmerica, izjema je Tara Vovk, ki bo nastopala le na 50 m prsno in bo na EP pripotovala kasneje. Že prvi dan ima Slovenija tudi lepe možnosti za popoldanske nastope.

Kandidatka za finale na 400 m prosto je Katja Fain, ki s časi blizu osebnega rekorda sodi v najboljšo osmerico. Kakšna je forma, pa bo pokazala šele tekma, saj je Mariborčanka pilila formo na višinskih pripravah v Bolgariji in na EP pripotovala neposredno s priprav.

Na 400 m prosto se bo predstavila še debitantka na EP Zara Podržavnik iz Fužinarja, v moški konkurenci pa olimpijec iz kranjskega Triglava Sašo Boškan.

Neža Klančar Foto: Aleš Fevžer

Po 15 mesecih se je v bazene vrnila olimpijska finalistka ljubljanske Olimpije Neža Klančar, ki je hitrost potrdila nedavno na mitingu v Zagrebu, sama pa pravi, da obseg treninga še ni takšen, da bi na EP odkrito napadala kolajne. Na 50 m delfin pa glede na hitrost sodi med tiste, ki imajo možnost nastopa vsaj v polfinalu.

Vsaj v polfinale bi se morala na 200 m hrbtno prebiti tudi druga Ravenčanka Janja Šegel.

Oba plavalca Ljubljane, Primož Šenica Pavletič na 200 m hrbtno in Jaš Berložnik na 100 m prsno bosta v prvi vrsti napadala dosežke blizu osebnih rekordov. Šenica Pavletič bi se s tem morda lahko približal popoldanski tekmi, Berložnikov izziv pa bo nedvomno prvi nastop na tej razdalji z dosežkom pod minuto, kar je v zgodovini uspelo le petim Slovencem.

