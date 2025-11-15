Torkar: Neža Klančar spet potrdila, da je hitra

Plavalci so zbrani v Celju, kjer se jim je ponudila zadnja priložnost za doseganje norm za decembrsko evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih na Poljskem. Z dosežki je spet izstopala Neža Klančar, novih norm tekma ni ponudila.

Klančar, finalistka olimpijskih iger v Parizu je bila najhitrejša že dopoldan na 50 m prosto (24,69) in 100 m mešano (1:01,26), popoldan pa še na 50 m delfin (26,10). Na 50 m prsno (31,87) jo je za tri desetinke sekunde ugnala ravenska olimpijka in reprezentančna kolegica Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja.

"Neža je spet potrdila, da je zelo hitra. Ne le celjski miting, izjemna je bila tudi na petkovi pregledni tekmi v Ljubljani, kjer je 50 m prosto zmogla v 24,13 sekunde, torej tri stotinke hitreje kot v Zagrebu in le desetinko slabše od svojega slovenskega rekorda. Zanjo me ne skrbi. Vedno je dokazala, da se na velikih tekmah zna umiriti in vedno je bilo, ko je bilo to treba, plavala dobro," je po današnji tekmi za STA povedal selektor Tomaž Torkar.

Janja Šegel si je ponovno privoščila maratonski program. Foto: Aleš Fevžer

Več odprtih vprašanj je pri ostalih reprezentantih, kjer pravih presežkov pred prvim vrhuncem sezone še ni bilo, a številni formo tempirajo prav za Poljsko.

Janja Šegel je tekmo v Celju vzela za še en dober trening in se odločila za maratonski program. Zjutraj je najprej na 50 m hrbtno z 28,18 za desetinko ugnala mlado Velenjčanko Hano Naiyo Jukić, nato pa prepričljivo dobila tekmo na 100 m prosto. Popoldan je bila najhitrejša na 50 in 100 m prsno, ob koncu programa pa z 1:58,52 še na 200 m prosto.

Druga koroška potnica za Poljsko mlada Zara Podržavnik, specialistka za daljše kravlove razdalje, se je predstavila z zmagama na 200 m hrbtno in 200 m mešano. Že omenjena Jukić je bila najboljša na 100 m hrbtno.

V moški konkurenci je normo še zadnjič lovil plavalec Ljubljane Jaš Berložnik, ki je sicer dobil tekmi na 200 m prsno in 400 m mešano, ostal pa brez dosežka, ki bi ga neposredno popeljal na EP. Zdaj sta škarje in platno v rokah selektorja Torkarja, ki bo v naslednjih dneh dokončno oblikoval reprezentanco, v kateri je že sedmerica plavalcev, morda pa bo priložnost ponudil še komu. Prav Berložnik je prvi po odstopanju od norme prvi na spisku.

Danes je željo po obnovi reprezentančnega statusa nakazal še en plavalec Ljubljane Arne Furlan Štular, ki se je z 1:47,87 normi za EP približal na 1,3 sekunde, na 50 m prosto je s 23,35 dosegel tudi osebni rekord.

Prihodnji teden bo močan mednarodni miting gostil Kranj.