Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar se te dni z mednarodno ekipo mudi na pripravah v Ljubljani pred nastopom na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih na Poljskem. Petindvajsetletnica nima postavljenih ciljev za prihajajoče tekmovanje v Lublinu, časi v Zagrebu pa so jo malce presenetili.

Ljubljančanka je v hrvaški prestolnici brez težav izpolnila normi za nastop na EP na 50 in 100 m prosto. Predvsem hitrost na krajši disciplini jo je malce presenetila, je danes zbranim predstavnikom medijev dejala najboljša slovenska plavalka.

"Vedela sem, da sem hitra, a ne, da sem tako hitra. To je zgolj dobro, saj lahko to v naslednjih tednih, mesecih in letih izboljšam, saj ne gre zgolj za kratkoročni načrt, temveč se dela na dolgi rok," je dejala Klančar.

Prvi večji test jo čaka med 2. in 7. decembrom v Lublinu. Čeprav se prvega velikega mitinga po OI Neža Klančar veseli, pričakovanj tudi zaradi 15-mesečnega posta od tekmovanj nima.

"Ne bom govorila o pričakovanjih, ciljih. Obstaja le en, da uživam v vodi, potem pa bomo videli, kam me to pelje. Vseeno gre za prvo veliko tekmovanje po dolgem času. Nočem česa napovedovati, saj si s tem na ramena nalagam pritisk in v tem trenutku tega res ne potrebujem," je opozorila Klančar.

Zagotovo pa ve, da ne bo plavala toliko kot sicer na takšnih tekmovanjih. "Po navadi imam na teh tekmovanjih kar natrpan urnik. Toda moje telo se še vedno adaptira in me je treba malce držati nazaj," je pristavila Ljubljančanka. Njen program bo znan po mitingu v Celju ta konec tedna, ko še lahko izpolni normo v kakšni drugi disciplini.

Neža Klančar, Tomaž Torkar. Foto: Aleš Fevžer

Težave z ramo bolj ali manj preteklost

Težave z ramo so bolj ali manj odpravljene, a ker se telo še privaja na običajno količino treningov, se ob morebitni zategnjenosti šestouvrščena v finalu olimpijskih iger na 50 prosto še prilagaja na običajno količino treningov.

"Zavedam se, da bo treba ves čas delati na tem in to vzdrževati. Je, kakor je, ampak s tem se ne obremenjujem, saj vem, da imam okoli sebe super ekipo," je pristavila slovenska plavalka, ki se v Ljubljani mudi na pripravah v mednarodni ekipi, v kateri je še ena zvezdnica evropskega plavanja Čehinja Barbora Seemanova. Posledično ima boljšo primerjavo, kjer se trenutno nahaja.

Težje je bilo obdobje po olimpijskih igrah: "Prvi mesec po njih je bilo okoli tega veliko 'pompa', nato pa mi je počasi začelo padati dol. Zaradi tega sem si vzela tri mesece premora," je začetek obdobja 15-mesečnega tekmovalnega posta opisala Klančar.

V vodi se ni počutila tako, kot bi se morala, je dodala. Zaradi poškodbe ramena je morala kasneje na rehabilitacijo, letos pa je najprej začela v bazenu delati na nogah, zatem je dodala še plavanje z rokami. Vse skupaj se je stopnjevalo, zdaj pa je pripravljena na tekmovanja, potem ko je v Flagstaffu trenirala na 2100 m nadmorske višine.

Selektor Tomaž Torkar je zadovoljen s pripravljenostjo varovancev. Foto: Aleš Fevžer

Selektor zadovoljen s pripravljenostjo

Selektor Tomaž Torkar je videl, da se je slovenska olimpijka iz Arizone vrnila dobro pripravljena, zato ni bil presenečen nad izidi svoje varovanke v Zagrebu. "Miselnost je bila ves čas prava in vsem trenerjem sem rekel, da lahko Neža normo doseže z levo roko. Ni me presenetilo, saj sem pričakoval takšne rezultate," je povedal selektor.

Malce manj je to pričakoval od Tare Vovk, ki je že napovedala slovo od plavanja, a se vrnila in v Zagrebu in izpolnila normo za EP.

"Tara je ves čas ostala aktivna, sicer v vodi malo manj, ampak ima rada šport, rada ima plavanje in je prišla potem vsake toliko časa malo na bazen. Kljub temu, da je prenehala, je na kakšnem mitingu skočila v vodo, mogoče pri štafeti, pomagala klubu, tako da čisto 100-odstotna ni bila. Presenetilo me je, ko je izrazila željo, da lovi normo za evropsko, a sem bil vesel," je o vrnitvi Vovk spregovoril Torkar.

Za zdaj še ne ve, v katerih disciplinah bodo njegovi varovanci in varovanke na EP plavali, je pa jasno, da ima normo šest plavalk in dva plavalca, vendar Tine Čelik zaradi usposabljanja v vojski ne bo na EP.

Trenutno so v ekipi za Poljsko ob Neži Klančar in danes na medijskem terminu zaradi rahle bolezni odsotni Janji Šegel še prej omenjena Vovk, Katja Fain, Zara Podržavnik ter Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.