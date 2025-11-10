Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
10.45

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tara Vovk Neža Klančar Janja Šegel plavanje

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 10.45

1 ura, 4 minute

Miting v Zagrebu

Uspešna vrnitev najboljše slovenske plavalke. Neži Klančar še norma na 100 prosto.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Neža Klančar 50 m prosto Pariz 2024 | Neža Klančar je v Zagrebu v soboto zmagala na 50 prosto, v nedeljo pa je s tretjim mestom na 100 prosto dodala še normo za ta nastop na decembrskem EP v 25-metrskih bazenih. | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Neža Klančar je v Zagrebu v soboto zmagala na 50 prosto, v nedeljo pa je s tretjim mestom na 100 prosto dodala še normo za ta nastop na decembrskem EP v 25-metrskih bazenih.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar se je minuli vikend uspešno vrnila na tekmovanja po 15-mesečni odsotnosti. Klančar je že v soboto z rekordom mitinga v Zagrebu (24,18) potrdila normo za nastop na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih, v nedeljo je osvojila še normo na 100 prosto (53,62).

Neža Klančar
Sportal Neža Klančar v Zagrebu brez težav do norme za evropsko prvenstvo

Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar je z odliko opravila prvi tekmovalni nastop po olimpijskem finalu 2024 v Parizu. Petindvajsetletnica, ki je imela dolg tekmovalni premor zaradi sanacije poškodbe, je v soboto zmagala na 50 prosto, v nedeljo pa je s tretjim mestom na 100 prosto dodala še normo za ta nastop na decembrskem EP v 25-metrskih bazenih.

V tej disciplini je v nedeljo v Zagrebu plavala še ena slovenska olimpijka. Janja Šegel (54,96), ki že ima normo z začetka leta, je bila tokrat četrta.

Najboljši dosežek dvodnevnega mitinga je pripadel zmagovalki na 100 prosto. Čehinja Barbora Seemanova, ki je sicer v Ljubljani na pripravah skupaj s slovensko reprezentanco, je plavala 53,02.

Vovk prva na 50 prstno, Šegel pa na 100 hrbtno

Med preostalimi Slovenci so v nedeljo na zmagovalnem odru v odprti kategoriji poleg Klančar stali še Tara Vovk (30,40) z zmago na 50 prsno, ki že ima normo za nastop na Poljskem, Klančar (31,68) je bila v tej disciplini četrta. Janja Šegel (1:00,33) je zmagala na 100 hrbtno, kjer je normo za EP izpolnila že v začetku leta.

Tara Vovk je bila najboljša v Zagrebu na 50 prsno. | Foto: Anže Malovrh/STA Tara Vovk je bila najboljša v Zagrebu na 50 prsno. Foto: Anže Malovrh/STA

Jaš Berložnik (1:01,21), ki je bil v soboto blizu norme na 400 mešano, je bil na 100 prsno tretji, na 200 mešano (2:02,23) pa drugi, tretji pa mladinec Filip Podobnik (2:03,04).

Mlajši mladinec Nejc Kranjc (16:23,43) je bil tretji na 1500 m prosto, Arne Furlan Štular (1:48,01) prav tako na 200 prosto, Ema Menoni (5:03,87) tretja na 400 mešano, Hana Sekuti (2:17,46) tretja na 200 delfin.

Mladinka Zara Podržavnik, ki je v soboto izpolnila člansko normo za EP na 800 prosto, je bila v odprti kategoriji na polkrajši razdalji druga (3:44,67), tretja pa Iza Bricelj (3:45,87). Primož Šenica Pavletič (2:01,49) je bil na 200 hrbtno drugi, Tia Primc (28,09) pa tretja na 50 delfin.

Zadnji rok za izpolnitev norm za nastop na EP v 25-metrskih bazenih na Poljskem je 16. november.

Tara Vovk Neža Klančar Janja Šegel plavanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.