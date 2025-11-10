Uspešna vrnitev najboljše slovenske plavalke. Neži Klančar še norma na 100 prosto.

Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar se je minuli vikend uspešno vrnila na tekmovanja po 15-mesečni odsotnosti. Klančar je že v soboto z rekordom mitinga v Zagrebu (24,18) potrdila normo za nastop na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih, v nedeljo je osvojila še normo na 100 prosto (53,62).

Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar je z odliko opravila prvi tekmovalni nastop po olimpijskem finalu 2024 v Parizu. Petindvajsetletnica, ki je imela dolg tekmovalni premor zaradi sanacije poškodbe, je v soboto zmagala na 50 prosto, v nedeljo pa je s tretjim mestom na 100 prosto dodala še normo za ta nastop na decembrskem EP v 25-metrskih bazenih.

V tej disciplini je v nedeljo v Zagrebu plavala še ena slovenska olimpijka. Janja Šegel (54,96), ki že ima normo z začetka leta, je bila tokrat četrta.

Najboljši dosežek dvodnevnega mitinga je pripadel zmagovalki na 100 prosto. Čehinja Barbora Seemanova, ki je sicer v Ljubljani na pripravah skupaj s slovensko reprezentanco, je plavala 53,02.

Vovk prva na 50 prstno, Šegel pa na 100 hrbtno

Med preostalimi Slovenci so v nedeljo na zmagovalnem odru v odprti kategoriji poleg Klančar stali še Tara Vovk (30,40) z zmago na 50 prsno, ki že ima normo za nastop na Poljskem, Klančar (31,68) je bila v tej disciplini četrta. Janja Šegel (1:00,33) je zmagala na 100 hrbtno, kjer je normo za EP izpolnila že v začetku leta.

Tara Vovk je bila najboljša v Zagrebu na 50 prsno. Foto: Anže Malovrh/STA

Jaš Berložnik (1:01,21), ki je bil v soboto blizu norme na 400 mešano, je bil na 100 prsno tretji, na 200 mešano (2:02,23) pa drugi, tretji pa mladinec Filip Podobnik (2:03,04).

Mlajši mladinec Nejc Kranjc (16:23,43) je bil tretji na 1500 m prosto, Arne Furlan Štular (1:48,01) prav tako na 200 prosto, Ema Menoni (5:03,87) tretja na 400 mešano, Hana Sekuti (2:17,46) tretja na 200 delfin.

Mladinka Zara Podržavnik, ki je v soboto izpolnila člansko normo za EP na 800 prosto, je bila v odprti kategoriji na polkrajši razdalji druga (3:44,67), tretja pa Iza Bricelj (3:45,87). Primož Šenica Pavletič (2:01,49) je bil na 200 hrbtno drugi, Tia Primc (28,09) pa tretja na 50 delfin.

Zadnji rok za izpolnitev norm za nastop na EP v 25-metrskih bazenih na Poljskem je 16. november.