Tara Vovk v polfinale z osebnim rekordom

Na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu je nastopila Tara Vovk in v jutranjem delu tekmovanja na 50 metrov prsno s 30,21 za stotinko sekunde popravila dve leti star lasten državni rekord s prvenstva 2023 v Otopeniju. S 13. časom se je uvrstila v polfinale.

"Uvrstila sem se polfinale in dosegla državni rekord. V enem nastopu sem izpolnila kar dva cilja. Zelo se veselim popoldanskega tekmovanja. Želim si še en državni rekord, kam me bo to pripeljalo, pa bo kot vedno odvisno tudi od konkurence," je bila zadovoljna 25-letna Tara Vovk, ki plavanje po vrnitvi iz ZDA uspešno združuje z doktorskim študijem in službo.

V polfinalu je tudi Neža Klančar na 50 m prosto, disciplini, v kateri je plavala v olimpijskem finalu v Parizu. S 24,15 je bila plavalka Olimpije dopoldan 11. in se lastnemu državnemu rekordu približala na 12 stotink sekunde. "Glavni cilj sem s prebojem med 16 najboljših izpolnila. Zdaj se moram le dobro spočiti, popoldan pa si želim boljši dosežek kot zjutraj," je po tekmi povedala Klančar, na Poljskem že finalistka na 50 m delfin.

Katja Fain Foto: Nebojša Tejić/STA Po pričakovanjih je v polfinalu na 200 m delfin tudi Katja Fain, kjer pa 10. izid 2:12,06 še ni pravi pokazatelj, saj so tekmovalke zaradi tokrat nekaj slabše zasedbe varčevale moči za polfinale in boj za finale. "Polfinale je le prva kljukica na tej tekmi. Zdaj se bom popoldan maksimalno potrudila še za finale," pa je pokomentirala 24-letna Mariborčanka.

Zelo dobro je nastopila tudi Zara Podržavnik, ki je s 16:33,72 na 1500 m prosto zasedla 18. mesto. Mladinka ravenskega Fužinarja je ob premieri v slovenski reprezentanci na najdaljši kravlovi disciplini osebni rekord popravila za več kot pol minute. Podržavnik se je z današnjim dosežkom na večni slovenski lestvici prebila med deseterico, kjer je zdaj kar šest ravenskih plavalk, najvišje državna rekorderka Tjaša Oder.

Janja Šegel je s 27,71 na 50 m hrbtno zasedla 22. mesto. "Za mano je še zadnji nastop na EP. Povsem zadovoljna danes nisem, saj vem, da je bil polfinale dosegljiv. Izgubila sem ga na obratu, ki sem ga delala preblizu stene. A v celoti sem s prvenstvom in dvema polfinaloma lahko zelo zadovoljna," se je na serijo tekem v Lublinu ozrla Korošica.