Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu napovedala boj za kolajno na 50 m delfin. V dodatnem dvoboju za osmo mesto v finalu je s 25,01 še tretjič v istem dnevu izboljšala slovenski rekord, med vsemi nastopajočimi pa dosegla drugi izid. Stotinko sekunde hitrejša od nje je bila le Francozinja Beryl Gastadello.

Obeta pa se izjemen finale. Kar sedem finalistk se je zvrstilo v desetinki sekunde. S 25,00 je bila najhitrejša Francozinja Gastadello, Neža Klančar je zaostala stotinko sekunde. Danka Martine Damborg je s 25,06 še enkrat izboljšala mladinski rekord stare celine, enak izid pa sta dosegli Belgijka Roos Vanotterdijk in Nemka Angelina Kohler. Devet desetink je za prvim mestom zaostala Nizozemka Marike De Waard, točno desetinko pa Italijanka Silvia di Pietro, 16 Švedinja Louise Hansson.

Z Grkinjo v swim-off

Petindvajsetletna plavalka Olimpije je slovenski rekord prvič popravila že v kvalifikacijah, ko je s 25,29 za natančno četrtinko sekunde izboljšala lasten rekord s prvenstva 2023 v Romuniji.

V polfinalu je bila edina slovenska finalistka olimpijskih iger v Parizu še pet stotink sekunde hitrejša, mesto pa si je razdelala z izkušeno 30-letno Grkinjo Ano Ntuntunaki. Plavalki sta morali o koncu programa še v tako imenovani swim-off, zmagovalka pa se je uvrstila v finale. Tudi Grkinja je bila s 25,04 izjemna in dosegla tretji izid dneva, a žal v napačnem nastopu.

"Z nastopom sem zelo zadovoljna. Še enkrat sem izboljšala svoj državni rekord, kar je samo dobra popotnica za finale," je po torkovih nastopih v poznih urah na hitro povedala Klančar in odhitela na počitek.

Janja Šegel: Želela sem si osebni rekord, a očitno sem si to želela preveč in plavala preveč na moč. Foto: Guliverimage

Janja Šegel prepočasna

Janja Šegel je na 200 m hrbtno osvojila 14. mesto. Olimpijka iz ravenskega Fužinarja je prepričala v dopoldanskem delu, kjer je z 2:08,64 za štiri stotinke sekunde zgrešila osebni rekord. Popoldan je bila v zaključku tekme prepočasna in dosegla izid 2:09,92.

"V polfinalu sem s plavanjem zadovoljna, želela pa sem si osebni rekord, a očitno sem si to želela preveč in plavala preveč na moč. Zdaj se moram odpočiti, saj me že jutri čaka tekma na 200 m prosto, kjer upam na čim boljšo uvrstitev," pa je bila z dnevom zadovoljna tudi koroška olimpijka.

Padel tudi nov evropski rekord

Uvod v tekmo je postregel s presežkom. Nemka Isabel Gose je na 400 m prosto ob zmagi s 3:54,33 poskrbela za nov evropski rekord. Kolajni sta osvojili še Italijanka Simona Quadarella in Britanka Freya Colbert.

Moško tekmo je dobil Britanec Jack McMillan s 3:36,33, vsega 18 stotink pred nemškim aktualnim svetovnim in olimpijskim prvakom Lucasom Märtenseom, tretji je bil Irec Daniel Wiffen. Drugi Nemec Johannes Liebmann je na četrtem mestu brez odličja ostal za 37 stotink sekunde, s 3:37,39 pa postavil nov mladinski svetovni rekord.

Na 50 m delfin je Švicar Noe Ponti z 21,51 v polfinalu dosegel nov rekord prvenstev 21,51.

V štafetah na 4 x 50 m prosto so se pri dekletih veselile Nizozemke pred Italijankami in Poljakinjami. Moško tekmo so dobili Italijani pred Poljaki in našimi južnimi sosedi Hrvati.