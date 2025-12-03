Z Lidlom navijajte za naše rokometaše v Oslu #NagradnaIgra

Kot uradni partner svežine EHF EURO 2026 želi Lidl Slovenija navijačem omogočiti, da bodo to doživetje spremljali v živo. Zato so pripravili ekskluzivno nagradno igro, ki dvema srečnežema prinaša navijaški potovalni paket za dve osebi.

Obeta se nam prava športna poslastica. Slovenska moška rokometna reprezentanca je znova med evropsko elito. Na EHF EURO 2026, ki bo januarja potekalo na Švedskem, Norveškem in Danskem, se podaja samozavestno in odločena, da na igrišču pokaže, zakaj sodi med najbolj srčne in borbene ekipe na prvenstvu. Tokrat bo Slovenija prvi del tekmovanja igrala v Oslu, kjer bo že na uvodu potrebovala močno navijaško podporo s tribun.

Lidl že vrsto let aktivno sodeluje na svetovnih in evropskih rokometnih prvenstvih ter s svojo vlogo uradnega partnerja svežine skrbi za igralke, igralce, sodnike in prostovoljce. S svežim sadjem in spodbujanjem zdravega življenjskega sloga podpirajo energijo, gibanje in športni napredek – vrednote, ki so globoko vtkane tudi v slovenski rokomet.

Foto: LIDL

Slovenija v Oslu: štel bo vsak glas

Naši rokometaši se bodo v skupinskem delu pomerili s tremi tekmeci:

16. januar : Slovenija – Črna gora

: Slovenija – 18. januar : Slovenija – Ferski otoki

: Slovenija – 20. januar: Slovenija – Švica

Selektor Uroš Zorman je ob žrebu poudaril, da lahkih tekem na evropskem prvenstvu ni: "Kakorkoli bi se žreb odvil, je dejstvo, da na evropskem prvenstvu lahkih tekmecev ni. Ferce dobro poznamo. So mlada, poletna, nadobudna ekipa, ki je marsikomu že mešala štrene. S Črno goro se poznamo, z njo smo že igrali tekme, prav tako s Švico. Skupina je zanimiva. Mi bomo storili vse, kar je v naši moči, da se v skupini prvega dela uvrstimo med najboljši dve ekipi. Pred nami je trnova pot do marsičesa."

V takem razporedu bo odločala kolektivna moč in prav navijači so tisti, ki jo lahko močno okrepijo.

Foto: Lidl Slovenija

Lidl nagrajuje strastne navijače

Lidl Slovenija je v sklopu EHF EURO 2026 pripravil posebno nagradno igro. Sodelovanje je preprosto, nagrada pa izjemna. V skladu sta dva potovalna paketa za dve osebi, ki vključujeta vse, kar potrebujete za vrhunsko navijaško doživetje.

Foto: LIDL Kaj vključuje nagrada? Vstopnice za dve tekmi slovenske reprezentance v Oslu - Slovenija proti Švici in Slovenija proti Ferskim otokom.

- Slovenija proti Švici in Slovenija proti Ferskim otokom. Letalski prevoz - Slovenija do Osla in nazaj.

Slovenija do Osla in nazaj. Ena nočitev v hotelu - V hotelu s 3 ali 4 zvezdicami.

V hotelu s 3 ali 4 zvezdicami. Welcome paket - Posebno presenečenje v navijaškem duhu.

Posebno presenečenje v navijaškem duhu. Arena voucherji - Za prigrizke in pijačo med tekmama.

Za prigrizke in pijačo med tekmama. Transferji - Letališče, hotel, arena, hotel, letališče.

- Letališče, hotel, arena, hotel, letališče. Spremljevalna ekipa - Venue Manager in Transfer Manager poskrbita, da potovanje teče gladko. Vrednost paketa za eno osebo znaša približno 2176 evrov. Skupna izkušnja pa bo zagotovo neprecenljiva.

Kako sodelovati v nagradni igri Sodelujete na Facebook strani Lidl Slovenija: https://www.facebook.com/lidlslovenija. Postopek je preprost: Pod objavo nagradne igre v komentar napišete pravilno število rokometnih žog. Dodate pripis #privolitev ali besedilo, ki jasno izraža privolitev. Sodelujete lahko do 8. decembra 2025 do 23.59. To je vse. En komentar vas lahko pripelje v Oslo.

Foto: LIDL

Zakaj Lidl in rokomet? Ker gre za srčnost, gibanje in skupnost

Lidl že od leta 2017 podpira mednarodni rokomet. Partnerstva pri IHF in EHF dogodkih gradijo močne spodbude športnemu duhu, vključevanju in zdravem življenju. Lidl kot uradni partner svežine tudi v Sloveniji spodbuja uravnoteženo prehranjevanje ter aktiven življenjski slog.

Rokomet ni le tekmovanje. Je šport, ki povezuje generacije. Na prvenstvu bo ponovno prisotna Lidlova otroška ekipa, ki spremlja igralce na igrišče. Otroci tako dobijo pristno izkušnjo velikega športa, Lidl pa poskrbi, da so odlično opremljeni in siti svežih prigrizkov.

Lidl bo tudi letos podelil nagrado za najboljšega mladega igralca ali igralko svetovnega prvenstva IHF v rokometu za ženske 2025 in evropskega prvenstva EHF v rokometu za moške 2026. To je del podpore mladim talentom, ki šele orjejo pot v profesionalni šport.

Foto: LIDL

Sveža in nepozabna navijaška izkušnja

Izbrani navijači ter Lidlovi zaposleni bodo med prvenstvom lahko vstopili v Lidl Freshness Lounge, kjer doživetje preseže običajno spremljanje tekem. Na voljo bodo najboljša sedišča ob igrišču ter sveži, zdravi prigrizki, ki dodajo energijo v najbolj napetih trenutkih.

Lidl želi navijačem ponuditi več kot le sodelovanje – želi jim dati priložnost, da so del velike zgodbe, ki združuje šport, navijaštvo in zdrav življenjski slog.

Oslo čaka

Navijanje v živo je nekaj posebnega. Ko se dvigne zastava, ko zazveni himna, ko se tribune zedinijo, igrišče oživi z novo energijo. To je izkušnja, ki se ne pozabi. Z Lidlom imate možnost, da jo letos doživite iz prve vrste.

Sodelujte v nagradni igri, držite pesti za naše rokometaše in se pridružite navijačem, ki bodo v Oslo prinesli glasen slovenski duh.

Preverite Facebook stran Lidl Slovenija, sodelujte in mogoče boste prav vi tisti, ki boste januarja spodbujali Slovenijo med evropsko elito: https://www.facebook.com/lidlslovenija.