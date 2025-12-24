Cena zlata dosegla nov rekord

Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času prvič v zgodovini presegla 4.500 dolarjev (3.737,50 evra) za 31,1-gramsko unčo. Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere, ter napetostim med ZDA in Venezuelo.

Cena te plemenite kovine je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP segla vse do 4.519,78 dolarja (3.753,97 evra), preden se je nekoliko znižala. Od začetka letošnjega leta se je zlato podražilo za več kot 70 odstotkov.

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je nedavno skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro. Vendar pa so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo naslednje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.

Zaradi napetosti med ZDA in Venezuelo večje povpraševanje po zlatu

Medtem naraščajo napetosti med ZDA in Venezuelo. Washington Caracas obtožuje podpore trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane droge. Vlada predsednika Donalda Trumpa je zato septembra začela izvajati napade na plovila domnevnih tihotapcev v Karibih in vzhodnem Pacifiku, v katerih je življenje izgubilo že več kot sto ljudi. Ameriške sile so zasegle tudi več venezuelskih naftnih tankerjev.

Nekateri se ob tem bojijo morebitnega izbruha obsežnejšega oboroženega konflikta med državama, vsakršni tovrstni strahovi pa lahko povečajo povpraševanje po zlatu kot varnejši naložbi v kriznih razmerah.