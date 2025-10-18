Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., S. K., STA

Sobota,
18. 10. 2025,
19.00

Osveženo pred

55 minut

Sobota, 18. 10. 2025, 19.00

55 minut

Obeta se rekordni maraton

Šolarji odprli tekaški praznik v Ljubljani

Avtorji:
A. T. K., S. K., STA

Ljubljanski maraton 2022 | Foto Sportida

Foto: Sportida

Ljubljana je ta konec tedna v središče tekaškega dogajanja, praznik teka pa so v soboto odprli najmlajši tekači, majhni otroci, šolarji in dijaki, v nedeljo pa bodo ulice slovenskega glavnega mesta zasedli še elitni tekači. Sobota je tradicionalno rezerviran za šolske teke, ki so števili tudi za državno prvenstvo. Tekli so tudi najmlajši otroci, pa ljudje s posebnimi potrebami, nekaj je bilo promocijskih tekov. To je bilo imenitno ogrevanje za nedeljski spektakel najboljših na 42, 21 in 10 km. Slovenski tekači obljubljajo nove rekorde, organizatorji so rekord udeležbe že podrli.

Letos je za oba dneva prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Rekordno število prijav je na maratonski razdalji, kot tudi med tujimi tekači. Organizatorji si ob rekordnem obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Za današnje otroške in šolske teke je bilo prijavljenih 10.176 tekačev, za nedeljski glavni del pa 19.379. Od tega jih bo na najdaljši razdalji nastopilo rekordnih 3573, za polmaraton 8613, na 10 km pa jih bo teklo 7931.

Današnji šolski teki so šteli tudi za DP v uličnih tekih, kot ambasadorka pa jih je pospremila mlada slovenska atletinja Živa Remic. S teki otrok želijo organizatorji spodbujati zdrav življenjski slog in kulturo gibanja od malih nog.

29. NLB Ljubljanski maraton, izidi sobotnih šolskih tekov:

Učenci - letnik 2013 (1.500 m)

Fante:
1. Jakob Mustar 4:58,40              
2. Filip Kok          5:06,40
3. Jure Indihar   5:07,60

Dekleta:
1. Uma Kovačič 5:31,00
2. Nika Šoštarič 5:35,70
3. Aria Opalk      5:35,80

Učenci - 2012 (1.500 m)

Fantje:
1. Tiam Kantarević          4:58,80
2. Nik Kralj          4:59,80
3. Ažbe Škrinjar                5:00,50

Dekleta:
1. Laura Zupan  5:26,20
2. Brina Juršič    5:30,40
3. Kiara Dolinar 5:39,10

Učenci - 2011 (1.500 m)

Fantje:
1. Lenart Selak  4:48,30
2. Jure Majdič   4:50,80
3. Miha Konušek 4:51,50             

Dekleta:
1. Taja Kravanja               4:59,90
2. Aleksandra Prebil 5:06,80      
3. Tinkara Gajšek 5:07,10            

Učenci - 2010 (1.500 m)

Fantje:
1. Filip Karlin      4:33,60
2. Uroš Jevtić     4:34,50
3. Erazem Sinur 4:37,30

Dekleta:
1. Anja Čadež    4:58,50
2. Neža Pavšič   5:03,10
3. Ema Vodopivec 5:13,40

Dijaki - 2008 in mlajši (2.800 m)

Fantje:
1. Maks Mori     8:05,70
2. Lovro Kralj     8:18,90
3. Tine Jarc         8:38,60

Dekleta:
1. Iva Pori            9:34,10
2. Enja Martinšek            9:40,50
3. Meta Mozetič              9:41,60

Dijaki - 2006 in 2007 (2.800 m)

Fantje:
1. Tine Šporn     7:50,00
2. Tvit Trajbarič 8:08,70
3. Žan Jakopič    8:10,30

Dekleta:
1. Ema Pika Raj 9:12,90
2. Lara Balažic    9:23,40
3. Taja Bertalanič 9:59,60

Vsi izidi šolskih tekov. 

Nedelja: ob 8.00 start teka na 10km, ob 9.00 start maratona in polmaratona

Glavni del maratona bo na sporedu v nedeljo. Ob 8. uri bodo najprej startali tekači na Garminov tek na 10 km, ob 9. uri pa skupaj še udeleženci polmaratona Generali Zame na 21 in Heinekena 0.0 maratona na 42 km.

Starti ostajajo na Slovenski cesti pri Figovcu, trase pa takšne kot doslej in so po Ljubljani že opremljene s tablami z motivacijskimi slogani. Tudi cilji tekov so na istem mestu, Kongresnem trgu, kjer bodo vsi tekači, ki bodo prečkali ciljno črto, prejeli medaljo.

Poleg športnih rekordov se v Ljubljani letos obeta tudi vsaj en Guinnessov, saj ima iz skupine Gadi načrte maraton preteči s harmoniko. Eden od pogojev je, da nanjo vso pot tudi igra.

atletika tek rekord Ljubljanski maraton
