Tudi med tekom lahko blestite: to so udobne kombinacije za urejen videz

V zadnjih letih je tek postal eden najbolj priljubljenih načinov gibanja tako med začetniki kot tistimi, ki tečejo že leta. Del tega vala navdušenja so zagotovo tekaški klubi, ki povezujejo ljudi, gibanje in dobro energijo. Ob tem pa vse bolj v ospredje stopa tudi tekaška moda, ki je udobna, funkcionalna in estetska. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako boste modno izstopali na vsakem kilometru teka.

Tekaška jakna

Tekaška jakna je nepogrešljiv kos v jesenskih mesecih. Izberite lahko, zračno in odporno proti vetru in dežju. Strukturiran kroj in minimalističen videz ustvarita eleganten vtis, obenem pa omogočata popolno svobodo gibanja. V kombinaciji s pajkicami in spetimi lasmi boste delovali preprosto, a urejeno.

Pajkice

Pajkice so temeljni kos vsakega tekaškega stajlinga. Izberite elastičen material, ki diha in odvaja vlago. Trendi narekujejo visok pas, ki lepo oblikuje postavo, ter nevtralne barve, kot so bež, olivno zelena, siva, vijoličasta ali temnomodra. Za nekaj posebnega pa posezite po pajkicah z rahlim svetlečim učinkom ali minimalističnim vzorcem, ki bo poudaril vašo energijo.

Športni top

Pri izbiri tekaškega topa bodite pozorni, da zagotavlja dobro oporo in udobje. Kroj z odprtim hrbtom, tankimi naramnicami ali rebrasto teksturo doda ženstven pridih. Ujemajoče barve s pajkicami ali jakno pa ustvarijo urejen videz. V hladnejših dneh ga lahko dopolnite tudi s tanko majico ali lahkim pulijem.

Tekaški dodatki

Dodatki so pika na i modnega tekaškega videza. Naglavni trak, kapa ali rokavice v ujemajočem tonu poskrbijo za toploto in modni slog. Elegantna športna ura, minimalistična steklenička ali sončna očala pa dodajo pridih prefinjenosti.

