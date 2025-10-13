Športna oblačila, ki so v trendu to jesen #nagradnaigra

Ko se tempo vsakdana prepleta z željo po gibanju, postajajo športna oblačila več kot le del vadbene rutine, postajajo izraz življenjskega sloga. Nova športna linija RED by Mana prinaša svež pogled na športno modo, ki združuje udobje, slog in funkcionalnost. Ustvarjena je za vse, ki živijo aktivno, a hkrati cenijo estetiko, kakovost in preprostost. Z njo modni svet stopa korak bližje vsakdanu, od jutranjih opravkov do popoldanskega sprehoda ali vadbe, kjer se moda in gibanje zlijeta v popolno ravnovesje.

Foto: RED by MANA

Mana podarja bon v vrednosti sto evrov Modna linija RED by Mana že drugo sezono prinaša svež veter v svet sodobne mode. Zasnovana je za mlade, urbane posameznike, ki cenijo preplet elegance, udobja in trajnosti. Sodelujte v spodnji nagradni igri in se potegujte za bon v vrednosti sto evrov za nakup športnih oblačil nove kolekcije RED by Mana. Pripravite se na gibanje v slogu ter odkrijte športno linijo, ki združuje udobje, funkcionalnost in moden videz – za vsak dan in vsako priložnost.

Foto: Rok Deželak

V svetu, kjer gibanje ni več le izbira, temveč način življenja, je moda dobila novo nalogo, in sicer da nas spremlja tudi v svetu športa. Prav to je izhodišče nove športne linije RED by Mana, ki je zasnovana z mislijo na aktivne, sodobne posameznike. Kolekcija združuje funkcionalnost, udobje in estetsko dovršenost, zato so kosi primerni tako za vadbo kot tudi za tiste manj formalne in bolj sproščene trenutke dneva.

Športna linija RED by Mana se od klasične ponudbe razlikuje po izrazito modernem pristopu, po krojih, ki sledijo gibanju telesa, po lahkotnih materialih, ki dihajo, in po minimalističnih detajlih, ki dajejo videzu sodoben pečat. Gre za oblačila, v katerih se boste počutili dobro, videti pa boste odlično.

Dve liniji, en cilj – gibanje z navdihom Nova športna kolekcija RED by Mana je ustvarjena za vse trenutke dneva, od jutranje telovadbe do popoldanske kavice v mestu. Zato je zasnovana v dveh linijah, ki se dopolnjujeta in skupaj tvorita popolno celoto: ena je namenjena sproščenim, vsakodnevnim trenutkom, druga pa tistim, ko želimo svoj prosti čas preživeti bolj aktivno.

Funkcijska linija ali ko se moda poveže z gibanjem

Funkcijska linija RED by Mana je ustvarjena za vse, ki gibanje razumejo kot del svojega vsakdana. Namenjena je tistim, ki si želijo udobna, kakovostna in premišljeno oblikovana oblačila, ki jih lahko nosijo med vadbo, sprehodom v naravi ali pa kar doma, kadar si želijo sproščenega, a urejenega videza.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

V kolekciji izstopajo športni topi, majice s kratkimi in dolgimi rokavi, pajkice, kratke hlače, športni puloverji in jakne iz lahkotnih materialov, ki omogočajo gibanje brez omejitev. Vsak kos je oblikovan tako, da se popolnoma prilega telesu in sledi gibanju, ne da bi pri tem izgubil obliko ali udobje.

Vsi materiali so izbrani z mislijo na aktivne trenutke. Izdelani so iz tkanin, ki so mehke in prijetne na dotik, a hkrati ohranjajo vse ključne lastnosti funkcionalnih športnih oblačil. So zračni, se hitro sušijo, odvajajo vlago in zagotavljajo občutek suhosti tudi pri intenzivnejši vadbi.

Kroji so zasnovani tako, da omogočajo svobodno gibanje in podpirajo telo pri vsakem koraku. Zaradi svoje elastičnosti se funkcijska linija prilagodi vsaki postavi in hkrati zagotavlja občutek ženstvenosti. To so tisti kosi, v katerih se lahko zjutraj odpravite na jogo, popoldne na hiter sprehod in zvečer še po opravkih, ne da bi jih želeli sleči.

Foto: RED by MANA

Kolekcijo zaznamujejo nežne, naravne barve, ki delujejo umirjeno in elegantno, ter nekaj izrazitejših odtenkov, kot je vijoličasta, ki doda energijo in dinamiko. Funkcijska linija RED by Mana je dokaz, da lahko športna oblačila združujejo udobje, zmogljivost in slog, hkrati pa vas navdihujejo, da ostanete v gibanju.

Ulična linija športnih oblačil: udobje, ki gre z vami povsod

Foto: RED by MANA

Nova ulična športna linija RED by Mana je ustvarjena za vse, ki prisegate na sproščen, a urejen videz, tak, ki vas spremlja od jutra do večera. To ni športna oprema v klasičnem smislu, temveč vsakodnevna garderoba, ki združuje lahkotnost, funkcionalnost in moden izraz.

V središču kolekcije so mehke trenirke, udobne športne hlače in majice iz prijetnih, zračnih materialov, ki omogočajo popolno svobodo gibanja. Brezrokavniki, puloverji in jopice s kapuco so idealni za večplastno oblačenje, kar pomeni, da se z lahkoto prilagodijo spreminjajočim se temperaturam in ritmu dneva.

Foto: RED by MANA

Ulična linija prinaša tudi široke športne hlače z elastičnim pasom, ki zagotavljajo udobje, ne da bi pri tem izgubile obliko, ter preproste, a prefinjene majice s subtilnimi detajli, ki jih lahko nosite samostojno oziroma kombinirate s športnim suknjičem ali lahkotno jakno. Vse skupaj tvori videz, ki deluje premišljeno, a nikoli pretirano.

To so tisti kosi, v katerih se zjutraj odpravite na hiter sprehod s psom, potem skočite po opravkih, popoldne na kavo s prijateljico, zvečer pa še na sproščeno vožnjo s kolesom, ne da bi se morali vmes preoblačiti.

Kroji so čisti, linije mehke, barve pa umirjene in naravne, od nežno bež in sive do olivne in klasično črne, ki jih lahko brez težav kombinirate med seboj.

Foto: RED by MANA

Ulična linija dokazuje, da se udobje in slog ne izključujeta. Prav nasprotno, ko sta združena v popolnem ravnovesju, ustvarita tisto podobo, ki je vedno videti dobro, ne glede na to, kam vas odnese dan.

Kje najdete kolekcijo Red by Mana? Jesensko kolekcijo RED by Mana lahko najdete v 38 izbranih trgovinah po Sloveniji in tudi na hrvaškem trgu. Na voljo je tudi nova spletna trgovina www.mana.eu, kjer lahko kose raziščete, filtrirate po barvah in velikostih ter preprosto naročite na svoj naslov.

Materiali, ki jih obožujemo

Blagovna znamka že od začetka gradi na kakovostnih, naravnih materialih, ki so prijetni na koži, zračni in trpežni. Prav zato v ospredju nove športne linije najdemo bombaž, viskozo in tkanine, mehke in prijetne na dotik, ki skupaj ustvarjajo občutek naravne mehkobe in udobja.

Foto: RED by MANA

Posebno mesto ima česan bombaž, ki ga odlikujeta gladka struktura in dolga življenjska doba. V primerjavi z navadnim bombažem je mehkejši, bolj obstojen in nežnejši do kože, saj so iz njega odstranjena krajša vlakna, ki povzročajo hrapavost. Zaradi tega je prijeten za nošenje in ohranja svež videz tudi po številnih pranjih.

Materiali, ki so mehki in prijetni na dotik, poskrbijo za popolno prileganje in svobodo gibanja. So elastični, zračni in se hitro sušijo, zato so idealni za vse, ki želite ostati aktivni ves dan. Takšni materiali dihajo z vami, ne glede na to, ali ste na vadbi ali v gibanju po mestu.

Mana s tem izborom materialov nadaljuje svojo filozofijo, da lahko udobje, kakovost in trajnost hodijo z roko v roki. Materiali tako niso izbrani le zato, da so videti lepo, temveč zato, da se v njih resnično dobro počutite – vsak dan in v vsakem položaju.

Za vsako postavo in vsak korak

V kolekciji RED by Mana je v ospredju preprosta, a pomembna misel: dobra oblačila so tista, v katerih se dobro počutimo. Ne glede na postavo, ritem življenja ali slog oblačenja je ključ v tem, da nam oblačila omogočajo svobodo gibanja in samozavest v vsakem trenutku.

Foto: RED by MANA

Vsak kroj je zasnovan tako, da sledi telesu, ne da bi ga omejeval. Elastični materiali, mehke linije in premišljeno oblikovani detajli poskrbijo, da se oblačila prilegajo naravno in udobno. To niso kosi, ki jih oblečemo zato, da bi jih občutili, ampak zato, da jih pozabimo, ker se v njih preprosto počutimo sproščeno.

Nova športna linija RED by Mana v središče postavlja gibanje, lahkotnost in notranje ravnovesje. V njej se združuje vse, kar potrebujemo za aktiven, a udoben dan – udobje, ki nas spremlja doma, in samozavest, ki jo vzamemo s seboj, kamorkoli gremo.

Preberite še o Casual liniji Red by Mana za ženske:

Red by Mana je tudi ponosni sponzor Spotcasta: Voditeljica Eva Cimbola je oblečena v njihovo Casual linijo za ženske Red by Mana.

Staylingi Eve Cimbola v Spotcastu: