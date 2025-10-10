V tokratnem Spotkastu je Eva Cimbola gostila dr. Elizabeto Zaletel, ortodontko, s katero sta govorili o dihanju skozi usta pri otrocih, njegovem vplivu na zdravje, rast in razvoj ter o pomenu pravilnih navad pri dihanju in skrbi za ustno higieno. Dotaknili sta se tudi ortodontskih pripomočkov in trendov, kot so nevidne opornice, ter izpostavili, kako lahko starši s preprostimi ukrepi bistveno pripomorejo k zdravju svojih otrok.

O pomenu dihanja pri otrocih smo se pogovarjali z dr. Elizabeto Zaletel, dr. dent. med., ki poudarja, da dihanje skozi nos ni le samoumevna telesna funkcija, temveč ključen dejavnik za celosten razvoj otroka.

"Dihanje skozi nos omogoča pravilno izmenjavo plinov, otroci so bolj spočiti, produktivni in telesno vzravnani. Nosno dihanje vpliva na lego jezika, položaj vratne hrbtenice, delovanje prepone ter celo na uravnavanje stresnega hormona kortizola. Posledično se izboljšajo vedenjski vzorci, bitje srca in splošno počutje. Pri otrocih, ki dihajo skozi nos, se pojavlja manj alergij, astme in bronhitisov," poudarja Elizabeta Zaletel.

Posledice dihanja skozi usta

Če otrok zaradi pogostih prehladov v vrtcu diha skozi usta, to samo po sebi ni težava – problem pa nastane, ko postane tak način dihanja navada. Dolgotrajno dihanje skozi usta vpliva na prostorske odnose v ustni votlini, med čeljustne odnose in s tem na rast ter razvoj obraza.

Ortodontka je v Spotkastu razkrila nasvet, kako po prehladu pri otrocih znova vzpostaviti dihanje skozi nos. Foto: Gaja Hanuna

Dr. Zaletel svetuje, da starši po prehladnih obdobjih pomagajo otroku ponovno vzpostaviti dihanje skozi nos – tudi s posebnimi trakovi za zapiranje ust med spanjem, pri čemer je skrb, da bi se otrok zadušil, odveč. Pomembne so tudi vaje, ki jih priporočajo šolski zobozdravniki. Ena izmed enostavnih vaj je, da otrok med gledanjem televizije v ustih drži palčko od sladoleda, kar spodbuja nosno dihanje in pravilno lego jezika na nebu.

Pomembno je, da starši pristopajo individualno in otroku razložijo pomen pravilnega dihanja. V primeru večjih težav je potreben obisk ortodonta, ki glede na stanje priporoči snemne aparate, nesnemne pripomočke ali nevidne opornice.

Nevidne opornice so trend in odgovornost

Nevidne opornice so v zadnjih letih postale pravi hit, predvsem zaradi trenda popolnih nasmehov, ki prihaja iz Amerike. Dr. Zaletel opozarja, da je uporaba teh opornic lahko zelo učinkovita, vendar le ob pravilni uporabi. V nasprotnem primeru lahko povzročijo veliko škode. Potrebna sta velika disciplina in predvsem skrb za ustno higieno.

Če so opornice neustrezno uporabljene, se na zobeh pojavijo beli madeži ali celo obsežne poškodbe sklenine. Posebej pri najstnikih, ki pogosto posegajo po energetskih pijačah, lahko kombinacija z nošenjem opornic povzroči nepopravljivo škodo.

Nevidne opornice lahko ob nepravilni uporabi povzročijo veliko škode, opozarja dr. Zaletel. Foto: Gaja Hanuna

Navade, ki krepijo zdravje zob

Veliko lahko naredijo starši sami:

čim manj dud, stekleničk in sladkih pijač,

več trde hrane (korenje, skorja kruha),

manj sladkorja v prehrani,

redno gibanje in manj sedenja.

Prav tako je ključno, da otroci redno čistijo zobe ob pomoči staršev, še posebej zadnje zobe, ki jih pogosto spregledajo. Sladkarije naj bodo omejene na obroke in naj ne bodo stalni prigrizki.

Znanje je za starše največja naložba

Dr. Zaletel izpostavlja pomen izobraževanja staršev. Že pri šestih mesecih naj otroka prvič pregleda pedontolog, starši pa naj izkoristijo vse priložnosti za učenje o ustni higieni in razvoju zob. Le tako bodo lahko pravočasno prepoznali in preprečili morebitne težave.

Voditeljica Eva Cimbola je bila v Spotkastu oblečena v oblačila RED by MANA. Foto: Gaja Hanuna

