Luka Mesec v Spotkastu spregovori o odgovornosti, o tem, kako je v politiki "vzgojil vojaško disciplino", zakaj je bil njegov prvi nastop "ognjeni krst" ter kako se po dvanajstih letih še vedno trudi, da ga funkcija "ne odtuji od samega sebe". V pogovoru govori o odraščanju v veliki gorenjski družini, o protestih leta 2012, o delu na Delavsko-punkerski univerzi in o tem, kako je iz introvertiranega študenta pristal v vlogi vodje političnega gibanja – koordinator Levice – ker mu je skupina zaupala, da bo delal v korist drugih in ne sebe. Razloži tudi, zakaj je bila pokojninska reforma največji "zrelostni preizkus", zakaj pri romskem vprašanju "ni želel gledati proč", čeprav je slišal opozorila, "da je to slabo za politiko", in kako pri tem vidi odgovornost države, podjetij in lokalnih skupnosti.

V jutrišnjem Spotkastu z Luko Mescem tudi o:



- pokojninski reformi, ki jo opisuje kot največji zrelostni preizkus mandata;

- ukrepu 80–90–100, ki starejšim delavcem pred upokojitvijo omogoča krajši delovni čas ob skoraj enaki plači in polnih prispevkih;

- novi shemi skrajšanega delovnika za podjetja v težavah, zakaj je nastala zaradi pričakovane gospodarske ohladitve in kako naj bi pomagala ohraniti delovna mesta;

- zakonu o lastniških zadrugah delavcev (ESOP model), ki prvič omogoča, da zaposleni postanejo solastniki podjetij;

- minimalni plači ter reformi plačnega sistema v javnem sektorju;

- tujih delavcih in izkoriščanju v določenih panogah, krepitvi Inšpektorata za delo ter razlogih za uvedbo nove enote za hitro odzivanje;

- romskem vprašanju, zakaj kot minister "ni želel gledati proč";

- notranjem delovanju Levice, vlogi koordinatorja in partnerskem modelu vodenja s koordinatorico;

- delu v koaliciji, odnosih med partnerji in tem, zakaj meni, da si vlada zasluži še en mandat;

- motivaciji za politiko, protestih 2012, študiju in tem, kako ga je pot iz introvertiranega študenta pripeljala v vlogo političnega vodje.

"Nekdo v Novi Sloveniji mi je rekel: Pa zakaj to počnete vi? Ne veste, da je to slabo za politiko? Jaz pa nisem želel gledati proč," pravi Mesec.

