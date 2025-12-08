Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Mateja Trunk Hrvatin

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Spotkast Spotkast Šutarjev zakon pokojninska reforma Luka Mesec

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 4.00

6 ur, 11 minut

Iz opozicije so mi rekli: Ne počnite tega, to je slabo za politiko

Avtor:
Mateja Trunk Hrvatin

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Luka Mesec v Spotkastu spregovori o odgovornosti, o tem, kako je v politiki "vzgojil vojaško disciplino", zakaj je bil njegov prvi nastop "ognjeni krst" ter kako se po dvanajstih letih še vedno trudi, da ga funkcija "ne odtuji od samega sebe". V pogovoru govori o odraščanju v veliki gorenjski družini, o protestih leta 2012, o delu na Delavsko-punkerski univerzi in o tem, kako je iz introvertiranega študenta pristal v vlogi vodje političnega gibanja – koordinator Levice – ker mu je skupina zaupala, da bo delal v korist drugih in ne sebe. Razloži tudi, zakaj je bila pokojninska reforma največji "zrelostni preizkus", zakaj pri romskem vprašanju "ni želel gledati proč", čeprav je slišal opozorila, "da je to slabo za politiko", in kako pri tem vidi odgovornost države, podjetij in lokalnih skupnosti.

V jutrišnjem Spotkastu z Luko Mescem tudi o:

-  pokojninski reformi, ki jo opisuje kot največji zrelostni preizkus mandata;
-  ukrepu 80–90–100, ki starejšim delavcem pred upokojitvijo omogoča krajši delovni čas ob skoraj enaki plači in polnih prispevkih;
-  novi shemi skrajšanega delovnika za podjetja v težavah, zakaj je nastala zaradi pričakovane gospodarske ohladitve in kako naj bi pomagala ohraniti delovna mesta;
-  zakonu o lastniških zadrugah delavcev (ESOP model), ki prvič omogoča, da zaposleni postanejo solastniki podjetij;
-  minimalni plači ter reformi plačnega sistema v javnem sektorju;
-  tujih delavcih in izkoriščanju v določenih panogah, krepitvi Inšpektorata za delo ter razlogih za uvedbo nove enote za hitro odzivanje;
-  romskem vprašanju, zakaj kot minister "ni želel gledati proč";
-  notranjem delovanju Levice, vlogi koordinatorja in partnerskem modelu vodenja s koordinatorico;
-  delu v koaliciji, odnosih med partnerji in tem, zakaj meni, da si vlada zasluži še en mandat;
-  motivaciji za politiko, protestih 2012, študiju in tem, kako ga je pot iz introvertiranega študenta pripeljala v vlogo političnega vodje.

"Nekdo v Novi Sloveniji mi je rekel: Pa zakaj to počnete vi? Ne veste, da je to slabo za politiko? Jaz pa nisem želel gledati proč," pravi Mesec. | Foto: "Nekdo v Novi Sloveniji mi je rekel: Pa zakaj to počnete vi? Ne veste, da je to slabo za politiko? Jaz pa nisem želel gledati proč," pravi Mesec.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: SpotifyApple PodcastsPocket CastsAudibleAmazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.
Luka Mesec
Novice Mesec: Aktivirali smo shemo za skrajšan delovni čas
Luka Mesec
Novice Po mnenju ministrstva očitki zoper Mesca neutemeljeni in pravno nevzdržni
Robert Golob
Novice Golob o aktivaciji sheme skrajšanega delovnika: Ves čas pomagamo gospodarstvu
Luka Mesec
Novice Mesec: Predlog Šutarjevega zakona bi zaščitil mladoletne mame in otroke
Spotkast Spotkast Šutarjev zakon pokojninska reforma Luka Mesec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.