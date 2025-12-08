Med kandidati za finale letošnjega izbora Slovenski avto leta je bilo več skrajno različnih avtomobilov. Tako po ceni kot po velikosti.

Med 26 kandidati za vstop v finale izbora Slovenski avto leta 2026 je bilo veliko raznovrstnih avtomobilov. Med njimi so bile tudi drastične razlike, ki so presegale več dimenzijskih in tudi cenovnih segmentov.

1,3 metra razlike med najmanjšim in največjim

Tako pri ceni kot pri velikosti sta izstopala dva. Najprej leapmotor T03, ki od poletja velja za enega najuspešnejših električnih avtomobilov na trgu. Leapmotor je zanj zbral 130 registracij. Mali T03 je dolg 3,6 metra, stane pa od slabih 19 tisoč evrov naprej. Ta kitajski električni avtomobil, Leapmotor je sicer pod lastništvom Stellantisa, je bil tudi najcenejši avtomobil med kandidati. Z upoštevanjem subvencije se cena zanj niža pod 13 tisoč evrov. Brez upoštevanja subvencije bi bil uradno najcenejši fiat grande panda (izhodišna cena 17 tisoč evrov).

Iz vidika pojave na cesti je njegovo pravo nasprotje toyota land cruiser. Legendarni terenski avtomobil je letos na ceste zapeljal v novi generaciji. Land cruiser je eden kraljev avtomobilske raznovrstnosti in odlična izbira za tiste, ki znajo njegovo čvrstost in štirikolesni pogon tudi izkoristiti. Land cruiser je dolg 4,9 metra, stane pa od 70 tisoč evrov naprej.

Podobno dolg kot land cruiser je tudi audi A6 e-tron, ki v izvedbi avant meri 4,92 metra. V različici S6 ima lahko ta avtomobil sistemsko moč kar 405 kilovatov (551 “konjev”). Moč leapmotorja T03 je 95 “konjev”.

Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic