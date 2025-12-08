Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 44 minut

Slovenski avto leta 2026

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 4.00

3 ure, 44 minut

Slovenski avto leta 2025

Velike razlike pred finalom: najmanjši in največji, najcenejši in najdražji #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Slovenski avto leta 2026 | Foto Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Med kandidati za finale letošnjega izbora Slovenski avto leta je bilo več skrajno različnih avtomobilov. Tako po ceni kot po velikosti.

Slovenski avto leta 2026
Avtomoto Znanih pet finalistov - glasujte za svojega favorita

Med 26 kandidati za vstop v finale izbora Slovenski avto leta 2026 je bilo veliko raznovrstnih avtomobilov. Med njimi so bile tudi drastične razlike, ki so presegale več dimenzijskih in tudi cenovnih segmentov.

1,3 metra razlike med najmanjšim in največjim

Tako pri ceni kot pri velikosti sta izstopala dva. Najprej leapmotor T03, ki od poletja velja za enega najuspešnejših električnih avtomobilov na trgu. Leapmotor je zanj zbral 130 registracij. Mali T03 je dolg 3,6 metra, stane pa od slabih 19 tisoč evrov naprej. Ta kitajski električni avtomobil, Leapmotor je sicer pod lastništvom Stellantisa, je bil tudi najcenejši avtomobil med kandidati. Z upoštevanjem subvencije se cena zanj niža pod 13 tisoč evrov. Brez upoštevanja subvencije bi bil uradno najcenejši fiat grande panda (izhodišna cena 17 tisoč evrov).

Iz vidika pojave na cesti je njegovo pravo nasprotje toyota land cruiser. Legendarni terenski avtomobil je letos na ceste zapeljal v novi generaciji. Land cruiser je eden kraljev avtomobilske raznovrstnosti in odlična izbira za tiste, ki znajo njegovo čvrstost in štirikolesni pogon tudi izkoristiti. Land cruiser je dolg 4,9 metra, stane pa od 70 tisoč evrov naprej. 

Podobno dolg kot land cruiser je tudi audi A6 e-tron, ki v izvedbi avant meri 4,92 metra. V različici S6 ima lahko ta avtomobil sistemsko moč kar 405 kilovatov (551 “konjev”). Moč leapmotorja T03 je 95 “konjev”.  

Slovenski auto leta 2026
Avtomoto Prezrti v gneči? Pet odličnih, ki so ostali brez finala. #foto

Slovenski avto leta 2026 | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic Slovenski avto leta 2026 | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic

Slovenski avto leta 2026
