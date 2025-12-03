Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

hyundai inster kia EV3 Renault 5 audi A5 dacia bigster Slovenski avto leta 2026

Sreda, 3. 12. 2025, 5.00

1 ura, 12 minut

Slovenski avto leta 2026

Slovenski avto leta 2026 - znanih pet finalistov, kaj menite? Vabljeni h glasovanju.

Slovenski avto leta 2026 | To je pet finalistov letošnjega izbora Slovenski avto leta 2026. Zmagovalec bo znan po finalu, ki bo tudi letos januarja. | Foto Uroš Modlic

To je pet finalistov letošnjega izbora Slovenski avto leta 2026. Zmagovalec bo znan po finalu, ki bo tudi letos januarja.

Foto: Uroš Modlic

Znanih je pet finalistov izbora Slovenski avto leta 2026, s tem pa se pričenja tudi glasovanje bralcev.

Kot smo poročali že v ponedeljek, smo prejšnji konec tedna na Centru varne vožnje na Vranskem zbrali vse kandidate za izbor Slovenski avto leta z letnico 2026 - to so novi avtomobili, ki so letos do konca novembra zbrali vsaj 50 registracij. Člani sodelujočih medijev smo glasovali za vsak svojih pet finalistov, pregled točk pa je v finale naposled poslal naslednjo peterico. 

Finalisti Slovenski avto leta 2026 (v abecednem vrstnem redu): 

  • Audi A5

  • Dacia Bigster

  • Hyundai Inster

  • Kia EV3

  • Renault 5

Na Siol.net smo med kandidati, ki smo jih imeli na ustreznem testu (kar je bil pogoj za glasovanje o vozilu tudi pri drugih redakcijah) uvrstili naslednje avtomobile: dacia bigster, dongfeng box, hyundai inster, MG S5 EV in škodo elroq. 

Bralci, vabljeni h glasovanju

S tem je končan prvi del izbora. Zdaj ste na potezi bralci vseh sodelujočih medijev, ki lahko glasujete za svojega favorita med petimi finalisti. Prejeti glasovi bodo osnova za prve dodeljene točke finalistom za finale, kjer jim bodo točke po uveljavljenem sistemu podelili tudi vse v izboru sodelujoče medijske redakcije.

Nagrade za glasovalce v izboru Slovenski avto leta 2026:

  • 1. nagrada: Darilne kartice MOL v vrednosti 1.500 evrov 
  • 2. nagrada: Komplet celoletnih pnevmatik Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 
  • 3. nagrada:  Vikend najem avtodoma Robeta
Kot že rečeno, je bilo kandidatov letos 26. Dobra tretjina avtomobilov je bila takih z izključno električnim motorjem, sedem kandidatov je bilo tudi kitajskih. V finale se ni uspelo uvrstiti nobenemu kitajskemu avtomobilu, zato pa so v finalu prvič trije izključno električni avtomobili. Trije finalisti so evropskega, dva pa korejskega izvora.

Eden med temi petimi bo na zaključni januarski finalni prireditvi osvojil prestižni naziv Slovenski avto leta 2026 in bo s tem nasledil zadnjega zmagovalca škodo superb. 

