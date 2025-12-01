Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
izbor Slovenski auto leta 2026

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 4.00

7 ur, 13 minut

Izbor Slovenski avto leta 2026

Slovenski avto leta 2026? Tretjina kandidatov električnih, sedem je kitajskih. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
izbor Slovenski avto leta 2026 | Foto Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

V izboru Slovenski avto leta 2026 se za pet mest v finalu poteguje 26 kandidatov – med temi je dobra tretjina električnih, sedem avtomobilov pa je kitajskih.

Ta teden se bo začela nova izvedba izbora Slovenski avto leta, tokrat z letnico 2026. Zadnji konec tedna smo na Vranskem zbrali vseh 26 kandidatov, ki so izpolnili ključni pogoj za uvrstitev v izbor – vsaj 50 registracij do konca novembra. 

Od nizkocenovnih avtomobilov do premijskih limuzin

Med 26 kandidati je tudi letos zelo pester nabor novih avtomobilov, od nizkocenovnega leapmotorja T03 do premijskih audijev in BMW-jev. Med 26 kandidati je sedem kitajskih avtomobilov, kar devet pa ima izključno električni pogon – pri nekaterih modelih je električni motor del ponudbe. 

Kakšen je potek izbora? Tako kot lani bomo tudi letos člani žirije, ki jo sestavlja devet slovenskih medijskih redakcij, izbrali pet finalistov. Vsako uredništvo predlaga svojih pet kandidatov za finale. Avtomobili z največ glasovi se uvrstijo v januarski finale. Za enega od petih finalistov boste od srede zjutraj naprej lahko svoj glas oddali tudi bralci sodelujočih medijev. Ti glasovi bodo osnova za eno izmed razdelitev točk v finalu, ki, kot že rečeno, tradicionalno sledi januarja.

Kandidati za finale: 

  • Alfa Romeo Junior
  • Audi A5
  • Audi A6 / A6 e-tron
  • Audi Q5
  • Audi Q6 e-tron
  • BMW X3
  • Citroen C3 aircross
  • Cupra Tavascan
  • Dacia Bigster
  • Donfgeng Box
  • Fiat Grande Panda
  • Ford Capri
  • Geely Cityray
  • Geely Starrar
  • Hyundai Inster
  • Kia EV3
  • Leapmotor C10
  • Leapmotor T03
  • MG S5 EV
  • MG ZS
  • Opel Frontera
  • Opel Grandland
  • Renault 5
  • Škoda Elroq
  • Toyota Land Cruiser
  • Volkswagen Tayron
Fotogalerija
1
 / 7
izbor Slovenski auto leta 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.