Slovenski avto leta 2026? Tretjina kandidatov električnih, sedem je kitajskih. #foto

V izboru Slovenski avto leta 2026 se za pet mest v finalu poteguje 26 kandidatov – med temi je dobra tretjina električnih, sedem avtomobilov pa je kitajskih.

Ta teden se bo začela nova izvedba izbora Slovenski avto leta, tokrat z letnico 2026. Zadnji konec tedna smo na Vranskem zbrali vseh 26 kandidatov, ki so izpolnili ključni pogoj za uvrstitev v izbor – vsaj 50 registracij do konca novembra.

Od nizkocenovnih avtomobilov do premijskih limuzin

Med 26 kandidati je tudi letos zelo pester nabor novih avtomobilov, od nizkocenovnega leapmotorja T03 do premijskih audijev in BMW-jev. Med 26 kandidati je sedem kitajskih avtomobilov, kar devet pa ima izključno električni pogon – pri nekaterih modelih je električni motor del ponudbe.

Kakšen je potek izbora? Tako kot lani bomo tudi letos člani žirije, ki jo sestavlja devet slovenskih medijskih redakcij, izbrali pet finalistov. Vsako uredništvo predlaga svojih pet kandidatov za finale. Avtomobili z največ glasovi se uvrstijo v januarski finale. Za enega od petih finalistov boste od srede zjutraj naprej lahko svoj glas oddali tudi bralci sodelujočih medijev. Ti glasovi bodo osnova za eno izmed razdelitev točk v finalu, ki, kot že rečeno, tradicionalno sledi januarja.

Kandidati za finale:

Alfa Romeo Junior

Audi A5

Audi A6 / A6 e-tron

Audi Q5

Audi Q6 e-tron

BMW X3

Citroen C3 aircross

Cupra Tavascan

Dacia Bigster

Donfgeng Box

Fiat Grande Panda

Ford Capri

Geely Cityray

Geely Starrar

Hyundai Inster

Kia EV3

Leapmotor C10

Leapmotor T03

MG S5 EV

MG ZS

Opel Frontera

Opel Grandland

Renault 5

Škoda Elroq

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Tayron