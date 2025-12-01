Ponedeljek, 1. 12. 2025, 4.00
7 ur, 13 minut
Izbor Slovenski avto leta 2026
Slovenski avto leta 2026? Tretjina kandidatov električnih, sedem je kitajskih. #foto
V izboru Slovenski avto leta 2026 se za pet mest v finalu poteguje 26 kandidatov – med temi je dobra tretjina električnih, sedem avtomobilov pa je kitajskih.
Ta teden se bo začela nova izvedba izbora Slovenski avto leta, tokrat z letnico 2026. Zadnji konec tedna smo na Vranskem zbrali vseh 26 kandidatov, ki so izpolnili ključni pogoj za uvrstitev v izbor – vsaj 50 registracij do konca novembra.
Od nizkocenovnih avtomobilov do premijskih limuzin
Med 26 kandidati je tudi letos zelo pester nabor novih avtomobilov, od nizkocenovnega leapmotorja T03 do premijskih audijev in BMW-jev. Med 26 kandidati je sedem kitajskih avtomobilov, kar devet pa ima izključno električni pogon – pri nekaterih modelih je električni motor del ponudbe.
Kakšen je potek izbora? Tako kot lani bomo tudi letos člani žirije, ki jo sestavlja devet slovenskih medijskih redakcij, izbrali pet finalistov. Vsako uredništvo predlaga svojih pet kandidatov za finale. Avtomobili z največ glasovi se uvrstijo v januarski finale. Za enega od petih finalistov boste od srede zjutraj naprej lahko svoj glas oddali tudi bralci sodelujočih medijev. Ti glasovi bodo osnova za eno izmed razdelitev točk v finalu, ki, kot že rečeno, tradicionalno sledi januarja.
Kandidati za finale:
- Alfa Romeo Junior
- Audi A5
- Audi A6 / A6 e-tron
- Audi Q5
- Audi Q6 e-tron
- BMW X3
- Citroen C3 aircross
- Cupra Tavascan
- Dacia Bigster
- Donfgeng Box
- Fiat Grande Panda
- Ford Capri
- Geely Cityray
- Geely Starrar
- Hyundai Inster
- Kia EV3
- Leapmotor C10
- Leapmotor T03
- MG S5 EV
- MG ZS
- Opel Frontera
- Opel Grandland
- Renault 5
- Škoda Elroq
- Toyota Land Cruiser
- Volkswagen Tayron