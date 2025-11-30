Ikona iz Škode, se je spomnite? Poglejte, kako je navdihnila tega oblikovalca. #foto

Škoda je model 100 izdelovala med leti 1969 in 1977. To je bil prvi avtomobil češke avtomobilske znamke, ki je dosegel mejnik milijon izdelanih primerkov. Čeprav je veljal za cenovno dostopen avtomobil, je bilo njegovo lastništvo pred skoraj 50 leti v takratni Češkoslovaški vse prej kot samoumevno.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Skupno so jih izdelali 1.079.708. Model 100 je pri Škodi nasledil model 1000 MB in od tega tudi prevzel zasnovo z motorjem v zadku in pogonom na zadnji par koles. Imel je brezčasne enostavne in čiste linije, pa tudi nekaj naprednih rešitev – med te sodijo zložljivi sedeži v ravno dno. Avtomobil je poganjal litrski štirivaljni bencinski motor z močjo 35 kilovatov. Na drugi strani je imela škoda 110 že 1,1-litrski motor z 39 kilovati, moč pri različicah LS pa se je približala 46 kilovatom.

To je navdihnilo oblikovalca Martina Paclta, da je model 100 zasnoval z modernimi oblikovalski prijemi z letnico 2025. Nastal je futurističen oblikovalski koncept limuzinske zasnove, pri katerem je Paclt uporabil zunanje proporce superba.

Paclt pri Škodi dela že več kot 11 let. Med drugim je sodeloval pri oblikovanju enyaqa, karoqa, kamiqa in kodiaqa, prav tako tudi konceptov vision X in vision 7S.

Foto: Škoda

Oblikovalec je bil zvest konceptu "vse zadaj"

Netradicionalna zasnova zadnjega dela je ustvarila tudi priložnosti za nov razmislek o tehnični zasnovi vozila. "Želel sem ustvariti koncept z določeno mero realističnosti," pravi Paclt. Odsotnost zadnjega okna mu je omogočila, da je na tem mestu integriral sistem za zajem svežega zraka, dopolnjen z minimalističnimi odprtinami na zadnjih blatnikih.

"Tudi električno vozilo potrebuje hlajenje. Postavitev zajema zraka nad streho izgleda dobro in učinkovito usmerja zrak proti tehničnim komponentam, ki se nahajajo za potniško kabino. Smiselno je bilo ohraniti izvirno filozofijo škode 100 z motorjem zadaj," pravi Martin.

Tehnično Pacltova vizija sprejema klasični koncept "vse zadaj". "Všeč mi je ideja zadnjega pogona. To mi je omogočilo, da sem sprednjo os potisnil naprej in ustvaril resnično kratek sprednji previs," dodaja. Glavni shranjevalni prostor se nahaja spredaj, dopolnjuje pa ga manjši sekundarni predal nad zadaj nameščenim pogonskim sklopom – v bistvu različica današnjega sprednjega prtljažnika "frunka".