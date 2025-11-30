Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
30. 11. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
škoda 100 Škoda

Nedelja, 30. 11. 2025, 4.00

7 ur, 18 minut

Škoda 100 skoraj 50 let pozneje

Ikona iz Škode, se je spomnite? Poglejte, kako je navdihnila tega oblikovalca. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Škoda 100 koncept | Foto Škoda

Foto: Škoda

Škodin oblikovalec se je prepustil navdihu in izdelal koncept moderne oblike ikoničnega modela škoda 100.

Škoda je model 100 izdelovala med leti 1969 in 1977. To je bil prvi avtomobil češke avtomobilske znamke, ki je dosegel mejnik milijon izdelanih primerkov. Čeprav je veljal za cenovno dostopen avtomobil, je bilo njegovo lastništvo pred skoraj 50 leti v takratni Češkoslovaški vse prej kot samoumevno.

Škoda 100 koncept | Foto: Škoda Foto: Škoda

Škoda 100 koncept | Foto: Škoda Foto: Škoda Eden najbolj ikoničnih in velikoserijskih Škodinih modelov pred lastništvom Volkswagna

Skupno so jih izdelali 1.079.708. Model 100 je pri Škodi nasledil model 1000 MB in od tega tudi prevzel zasnovo z motorjem v zadku in pogonom na zadnji par koles. Imel je brezčasne enostavne in čiste linije, pa tudi nekaj naprednih rešitev – med te sodijo zložljivi sedeži v ravno dno. Avtomobil je poganjal litrski štirivaljni bencinski motor z močjo 35 kilovatov. Na drugi strani je imela škoda 110 že 1,1-litrski motor z 39 kilovati, moč pri različicah LS pa se je približala 46 kilovatom. 

To je navdihnilo oblikovalca Martina Paclta, da je model 100 zasnoval z modernimi oblikovalski prijemi z letnico 2025. Nastal je futurističen oblikovalski koncept limuzinske zasnove, pri katerem je Paclt uporabil zunanje proporce superba. 

Paclt pri Škodi dela že več kot 11 let. Med drugim je sodeloval pri oblikovanju enyaqa, karoqa, kamiqa in kodiaqa, prav tako tudi konceptov vision X in vision 7S.

Škoda 100 koncept | Foto: Škoda Foto: Škoda

Oblikovalec je bil zvest konceptu "vse zadaj"

Netradicionalna zasnova zadnjega dela je ustvarila tudi priložnosti za nov razmislek o tehnični zasnovi vozila. "Želel sem ustvariti koncept z določeno mero realističnosti," pravi Paclt. Odsotnost zadnjega okna mu je omogočila, da je na tem mestu integriral sistem za zajem svežega zraka, dopolnjen z minimalističnimi odprtinami na zadnjih blatnikih.

"Tudi električno vozilo potrebuje hlajenje. Postavitev zajema zraka nad streho izgleda dobro in učinkovito usmerja zrak proti tehničnim komponentam, ki se nahajajo za potniško kabino. Smiselno je bilo ohraniti izvirno filozofijo škode 100 z motorjem zadaj," pravi Martin.

Tehnično Pacltova vizija sprejema klasični koncept "vse zadaj". "Všeč mi je ideja zadnjega pogona. To mi je omogočilo, da sem sprednjo os potisnil naprej in ustvaril resnično kratek sprednji previs," dodaja. Glavni shranjevalni prostor se nahaja spredaj, dopolnjuje pa ga manjši sekundarni predal nad zadaj nameščenim pogonskim sklopom – v bistvu različica današnjega sprednjega prtljažnika "frunka".

škoda 100 Škoda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.