Silhueta koncepta, ki bo nova škoda octavia: nanjo bomo čakali še nekaj let #foto

To je oris nove generacije škode octavie, ki jo bodo septembra pokazali kot koncept, na serijski avtomobil pa bo treba počakati še nekaj let.

Škoda nadaljuje postopno razkrivanje koncepta vision 0, ki ga bodo razkrili na avtomobilski razstavi IAA v Münchnu in ki napoveduje novo generacijo (električne) octavie. Ta si bo platformo SSP delila z naslednjim volkswagen golfom, na cestah pa oba pričakujemo proti koncu desetletja. Odločitev za platformo SSP in ne obstoječe MEB je bila jasna – nova platforma prinaša boljši tehnični izkoristek in nižje stroške.

Čehi so novodobno octavio izdelali leta 1998, od takrat pa so izdelali več kot tri milijone karavanskih izvedb tega modela. Kot pred dogodkom v Münchnu napoveduje Klaus Zellmer, izvršni direktor Škode, bo koncept pokazal tudi oblikovne smernice Škodinih prihodnjih karavanov. Koncept vision 0 bo imel precej izrazito odrezan zadek, oblika pa bo spominjala tudi na prvo in drugo generacijo octavie. To pomeni vrnitev k funkcionalnosti avtomobila, kar pa je bila dejansko vedno odlika octavie.

Škoda bo še naprej ponujala tudi klasično octavio, vseeno pa lahko prihodnje desetletje pričakujemo usmerjanje proti naprednejši električni različici. Glede na potencial novejše platforme bodo imeli pri Škodi adute tudi pri konkurenčni ceni.

Še pred novo električno octavio bodo pri Škodi pokazali manjši križanec epiq, prav tako pa tudi serijsko različico koncepta vision 7S – ta bo predstavljala električno različico kodiaqa in bo še večja od obstoječega enyaqa.