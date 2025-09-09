Stellantisova kitajska znamka Leapmotor bo v Evropo pripeljala kombilimuzino B05, ki bo neposreden odgovor volkswagnu ID.3 in cupri born.

Foto: Leapmotor Po modelih T03 in B10 bo Leapmotor, ki je v delni lasti Stellantisa, prihodnje leto v Evropo pripeljal še novo električno kombilimuzino. To je nova izvedba križanca B10, od katerega pa bo cenejši in bolj klasično avtomobilski. B05, ki ga na Kitajskem poznamo pod oznako lafa 5, se uvršča med T03 in B10, nad njima pa je nato še večji križanec C10.

B05 je dolg 4,33 metra, širok je 1,88 metra in ima 2,73 metra medosne razdalje. To je 8,5 centimetra manj kot v dolžino meri B10, prav tako je B05 občutno nižji (13,5 cm), oba avtomobila pa prihajata z iste platforme in si delita enako medosno razdaljo.

Si bo motor in bateriji delil s križancem B10?

Ob razkritju evropskega B05 pri Leapmotorju še niso razkrili tehničnih podatkov. Zaradi neposredne povezave z B10 lahko sklepamo, da bi dobil tudi njegov pogon (enojni elektromotor z močjo 160 kilovatov) in dve možnosti baterij tipa LFP - kapaciteti 56 ali 67 kilovatnih ur. B05 ima tudi večvodilno zadnjo premo, razporeditev mase 50:50, v notranjosti pa 14,6-palčni zaslon z zelo hitrim operacijskim sistemom.

Izhodiščna cena za B10 je v Sloveniji tik pod 35 tisoč evrov, B05 pa bo po napovedih iz Munchna cenejši. Avtomobil bo sicer tekmec električnih kombilimuzin kot sta volkswagen ID.3 in cupra born, enako tudi ford puma. Z upoštevanjem subvencija pa cena takega avtomobila pade krepko pod 30 tisočakov, zato posredno napada tudi klasično gnane avtomobile tega cenovnega razreda.

Foto: Leapmotor

Foto: Leapmotor Foto: Leapmotor