Komaj deset let stara kitajska znamka pod lastništvom Stellantisa je tudi v Slovenijo prihrumela z vpadljivima avtomobiloma, pri katerih sta najbolj razvpita podatka o ceni. Bo to dovolj za uveljavitev na natrpanem trgu? Prvi vtisi z obema avtomobiloma so prav gotovo zanimivi, zbrali smo nekaj prvih opažanj.

Foto: Gregor Pavšič Leapmotor ni ena izmed kitajskih avtomobilskih znamk z državno podporo in dolgoletno tradicijo. Ustanovili so jo pred desetimi leti, šele pred šestimi leti pa so začeli proizvodnjo avtomobilov. Toda ker se je Leapmotor lastniško povezal s Stellantisom – evropski koncern ima v skupnem podjetju večinski 51-odstotni delež – je kitajska znamka skoraj evropska. Stavi večinoma na električne avtomobile, a tudi hibride na osnovi koncepta podaljševalnika dosega, predvsem pa na kombinacijo dobre avtomobilske kakovosti in dostopnih cen.

Kmalu po evropskem zagonu se je Leapmotor prebil tudi v Slovenijo, kjer ga je pod svoje okrilje znamk sprejel Emil Frey Slovenija. Prva modela sta mestni malček T03 in večji športni terenec C10, ki sta oba zelo zanimiva, najbolj pa seveda izstopata njuni ceni. Mestni malček je na voljo za slabih 19 tisoč evrov (s popustom in subvencijo je končna cena le nekaj nad deset tisoč evri), C10 pa je umeščen tik pod mejo 35 tisoč evrov in zanj velja najvišja subvencija. Ob upoštevanju popustov pri financiranju in subvencije ga bo mogoče dobiti že za dobrih 26 tisoč evrov. Doplačilne opreme praktično ni, tudi barve so pri obeh avtomobilih brezplačne.

Obeh avtomobilov za zdaj sicer še nismo vozili, a vendarle pustita močan vtis in opozorita tudi na nekatere pomanjkljivosti. T03 je mestni malček in bo eden najcenejših avtomobilov na trgu, ki kljub svojim meram tudi na zadnji klopi nudi dovolj prostora za odraslo osebo. C10 je izjemno prostoren avtomobil s kakovostno in udobno notranjostjo. Zanj so lepo izdelali tudi sprednji prtljažnik, za zagon elektromotorja ni potreben pritisk gumbov. C10 bo poleg električnega pogona na voljo tudi s podaljševalnikom dosega. Cena je pri obeh enaka, le da subvencije za podaljševalnik dosega (to je dejansko hibrid, podoben kot Nissanov e-power) seveda ni.

Leapmotor T03:

Avtomobil je dolg 3,62 metra, širok je 1,58 metra.

Bogata serijska oprema - poleg varnostnih sistemov tudi samodejna klimatska naprava, vzvratna kamera, parkirni senzorji zadaj, panoramska streha …

Bruto kapaciteta baterije je 37,5 kilovatne ure, kar je dokaj malo in manj kot pri nekaj večji kitajski, evropski in korejski konkurenci. Pravi tekmeci za leapmotor T03 šele prihajajo – to bodo BYD dolphin surf, naslednja dacia spring, renault twingo …

Doseg po WLTP je do 265 kilometrov, kar realno obljublja kakih 200 kilometrov dosega. T03 bo mestni in primestni avtomobil za vsakodnevne relacijske vožnje.

Poraba po WLTP je 16 kilovatnih ur, kar prav gotovo ni malo. V realnem prometu smo nedavno s ford pumo imeli porabo 14, pozimi pa z dongfeng boxom med 14 in 15 kilovatnih ur. Če bo pri T03 realna poraba med 16 in 18 kilovatnimi urami, kar bi bilo za tak avtomobil veliko, bo realni doseg pod 200 kilometri. Več po prvem testu.

Baterija je tipa LFP, kar ji zagotavlja manjšo degradacijo in večjo robustnost.

Moč elektromotorja je 70 kilovatov.

Prostornina prtljažnika je 208 litrov.

Prikaz napolnjenosti baterije v odstotkih je skrit v podmeniju, na merilnikih pred voznikom tega podatka ni.

Pohvalimo lokacijo vtičnice za kabel na nosu avtomobila (kot nekoč renault zoe), kar je v praksi na javnih polnilnicah zelo priročno.

Baterijo bodo vozniki večinoma polnili doma (polnilnik je 6,6-kilovatni), hitrega polnjenja (DC) večinoma ne bo. Moč hitrega polnjenja je le 45 kilovatov. To je sicer malo, toda na mestni 50-kilovatni polnilnici bo baterija polna v manj kot eni uri.

Leapmotor C10:

Avtomobil je dolg 4,7 metra, medosna razdalja znaša 2,8 metra.

Tako kot T03 ima tudi C10 dolg seznam serijske opreme, notranjost je prilagojena prostornosti in udobju.

Moč elektromotorja je 160 kilovatov, pogon na zadnji par koles.

Zagon elektromotorja je samodejni ob vstopu v vozilo.

Upravljanje številnih funkcij (tudi odklepanje vrat, zagon predgretja baterije …) prek namenske aplikacije (zgled po Tesli).

Po prvem vtisu hitra odzivnost osrednjega zaslona (14,6”), integrirane tudi nekatere aplikacije za pretočnost glasbe

Bruto kapaciteta baterije je 70 kilovatnih ur, kar prav gotovo ni veliko za tako velik avtomobil; doseg po WLTP zato do 424 kilometrov.

Baterija je tipa LFP, ki je robustnejša in odpornejša na degradacijo, a ima nižje konične moči pri hitrem polnjenju. Moč bo največ 84 kilovatov, kar ni veliko niti glede na omejitve baterij LFP. Pri teslah s tako baterijo smo dosegali moči več kot 130 kilovatov.

Leapmotor je na Kitajskem že pokazal tudi C10 na 800-voltni platformi, ki bo predvidoma izboljšala moči polnjenja.

Trajanje polnjenja od 30 do 80 odstotkov je za zdaj 30 minut, kar ni najbolj spodbudno za uporabnost C10 na daljših vožnjah.

Spredaj je 32-litrski prtljažnik, odpiranje pokrova je zelo enostavno in brez potrebe po iskanju zatiča pod pokrovom

Prtljažnik ima prostornino 435 litrov.

Različica s podaljševalnikom dosega ima baterijo kapacitete 28,4 kilovatne ure, ob tem pa še 50-litrski rezervoar za bencin; skupni doseg več kot 900 kilometrov.

Fotografije - leapmotor C10:

