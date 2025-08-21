Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Četrtek,
21. 8. 2025,
17.57

Osveženo pred

14 minut

Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini Vladimir Putin

Bomba iz Moskve: vse to za konec vojne v Ukrajini zahteva Putin

Matic Tomšič

Vladimir Putin | Putin je za končanje vojne v Ukrajini pripravljen sprejeti dva manjša kompromisa, a od Ukrajine še vedno zahteva ogromno. | Foto Guliverimage

Putin je za končanje vojne v Ukrajini pripravljen sprejeti dva manjša kompromisa, a od Ukrajine še vedno zahteva ogromno.

Foto: Guliverimage

Celoten Donbas, nikoli v zvezo Nato, nevtralnost in nič zahodnih vojakov na svojem ozemlju. Vse to od Ukrajine za končanje vojne zahteva ruski predsednik Vladimir Putin, ekskluzivno razkriva tiskovna agencija Reuters.

Dva kompromisa

Kompromisa, ki ju je po navedbah Reutersa za končanje vojne v Ukrajini pripravljen sprejeti ruski predsednik Vladimir Putin, sta končanje spopadov na trenutni frontni črti v regijah Herson in Zaporožje ter vrnitev manjših okupiranih delov v regijah oziroma oblasteh Harkov, Sumi in Dnepropetrovsk Ukrajini.

Putin zahteva, da se ukrajinski vojaki umaknejo iz okupiranih regij, ki jih Rusija ne obvladuje povsem

Putin v svojem novem domnevnem predlogu za končanje vojne v Ukrajini še vedno vztraja pri svoji pretekli zahtevi, da se mora Ukrajina v celoti odpovedati Donbasu in se tudi umakniti iz delov regije, ki jih še vedno obvladujejo ukrajinske sile, čeprav si jih je že pred skoraj trem leti enostransko priključila Rusija, še navaja Reuters. Ta se opira na pričevanje treh virov, ki so zelo dobro seznanjeni z dogajanjem v najvišjih kremeljskih političnih krogih.

Ruski predsednik Vladimir Putin se je pretekli petek srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Na Aljaski sta govorila predvsem o dogajanju v Ukrajini in prizadevanjih za začetek mirovnih pogajanj. Sprva se je zdelo, da srečanje ni prineslo nobenega napredka, zdaj pa se zadeve morda obračajo. | Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin se je pretekli petek srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Na Aljaski sta govorila predvsem o dogajanju v Ukrajini in prizadevanjih za začetek mirovnih pogajanj. Sprva se je zdelo, da srečanje ni prineslo nobenega napredka, zdaj pa se zadeve morda obračajo. Foto: Reuters

Ponovitev starih zahtev

V skladu s preteklimi zahtevami, s katerimi je Rusija pogojevala uspešna mirovna pogajanja, ruski predsednik Vladimir Putin od Ukrajine tudi zahteva, da se odpove ambicijam o članstvu v zvezi Nato in ostane nevtralna država. Putin nasprotuje tudi kakršnimkoli predlogom, da bi zahodne države za zagotavljanje miru v Ukrajino napotile svoje vojake. 

Donald Trump naj bi se za zdaj umikal iz pogovorov o sklenitvi miru

Ameriški predsednik Donald Trump se je po poročanju časnika The Guardian odločil, da se do nadaljnjega umika iz pogovorov o morebitnih mirovnih pogajanjih med Ukrajino in Rusijo.

Po navedbah virov iz Bele hiše naj bi svojim svetovalcem dejal, da bo počakal na sestanek ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki sta se nazadnje osebno srečala leta 2019, šele nato pa bo gostil tristransko srečanje, na katerem bi sodeloval tudi sam.

Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini Vladimir Putin
