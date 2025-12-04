Bo vaša pokojnina res le 600 evrov? Strokovnjaki opozarjajo na šokantna dejstva.

Vsak tretji Slovenec bo v starosti prejemal manj kot 600 evrov mesečne pokojnine. To ni dramatična napoved, ampak podatki, na katere stroka opozarja že leta, javnost pa jih vztrajno ignorira. Medtem ko stroški življenja naraščajo, pokojninski sistem poka po šivih. Rezultat? Tisto, kar naj bi bil miren del življenja, se za mnoge spremeni v boj za preživetje. A obstaja jasna rešitev – pod pogojem, da ukrepate pravočasno.

Pomembno je, da začnete varčevati čim prej, najbolje že ob prvi zaposlitvi, saj boste tako najlažje prišli do višje pokojnine. Z vsakim dnem odlašanja tvegate, da ne boste mogli privarčevati dovolj sredstev za dostojno pokojnino, saj se bo zahtevana mesečna investicija le večala. To lahko vodi do kasnejše upokojitve, iskanja dela v času, ko bi morali uživati sadove svojega ustvarjanja ali celo revščine.

Nihče si v starosti ne želi biti finančno odvisen od svojih otrok in dodatno bremeniti njihovega družinskega proračuna, zato je treba financiranje svoje starosti načrtovati že danes. A tega se je treba lotiti premišljeno.

Za dolgoročno varčevanje so primerni delniški trgi, ki omogočajo potencialno višje donose. Izbirate lahko med delniškimi skladi in naložbenimi policami.

Koliko varčevati, da bo dovolj za dostojno pokojnino? Foto: FINANČNA HIŠA

Kako varčevati, da bo mesečna pokojnina dovolj visoka?

Izračun je strogo matematično gledano preprost, izvedljivost pa je mnogo preprostejša, če začnete varčevati dovolj zgodaj. Po priporočilu družbe Fidelity bi moral vsak posameznik ob nastopu upokojitve imeti privarčevanih deset letnih plač. To je zelo veliko, če vas od upokojitve loči le še deset let. Posameznik s tisoč evri mesečne plače bi tako moral privarčevati kar 120 tisoč evrov.

Koliko je treba privarčevati mesečno, če želite na koncu imeti 100 tisoč evrov?

Izračuni zavarovalnic so pokazali, da prihranki v višini 100 tisoč evrov prinašajo okrog 400 evrov dodatne mesečne rente. Da bi to dosegli, bi morali varčevati tako, kot je, ob upoštevanju dvoodstotne povprečne letne inflacije in starosti ob začetku varčevanja, prikazano spodaj:

Če ste stari 25 let in imate še 40 let do upokojitve, je treba pri sedemodstotni povprečni letni donosnosti privarčevati 90 evrov vsak mesec.

in imate še 40 let do upokojitve, je treba pri sedemodstotni povprečni letni donosnosti privarčevati vsak mesec. Če ste stari 35 let in imate predvidoma še 30 let do upokojitve, je treba pri sedemodstotni povprečni letni donosnosti privarčevati 160 evrov vsak mesec.

in imate predvidoma še 30 let do upokojitve, je treba pri sedemodstotni povprečni letni donosnosti privarčevati vsak mesec. Če imate 20 let do upokojitve, je treba pri sedemodstotni povprečni letni donosnosti privarčevati 300 evrov vsak mesec.

do upokojitve, je treba pri sedemodstotni povprečni letni donosnosti privarčevati 300 evrov vsak mesec. Če se boste upokojili čez 10 let, je treba privarčevati 730 evrov mesečno.

V FINANČNI HIŠI, kjer se že od leta 2004 ukvarjajo z neodvisnim finančnim pokojninskim svetovanjem, so analizirali ponudbo različnih varčevanj za namene zagotavljanja pokojnine. Izmed vseh ponudb so kot optimalno pokojninsko rešitev ocenili TO NALOŽBENO VARČEVANJE.

Razlogi, da se drugi odločajo za to obliko naložbenega varčevanja:

neobdavčeno lahko dvigujejo prihranke,

lahko dvigujejo prihranke, potencialno dosegajo visoke donose ,

, uveljavljajo garancijo na kapital,

na kapital, zaklepajo dobičke pred izgubo,

pred izgubo, naknadno lahko vplačajo enkratne zneske in zvišujejo mesečne ali letne zneske vplačil,

je idealna rešitev za dodatno pokojnino , saj zagotavlja dosmrtno izplačevanje neobdavčene rente po tablicah smrtnosti iz leta 2005,

, saj zagotavlja dosmrtno izplačevanje neobdavčene rente po tablicah smrtnosti iz leta 2005, varčujejo v največjih družbah za upravljanje na svetu, kot so JP Morgan, BlackRock, Templeton, Fidelity itd.,

družbah za upravljanje na svetu, kot so JP Morgan, BlackRock, Templeton, Fidelity itd., imajo možnost predčasnih dvigov prihrankov ...

Pozor, nikar ne počnite tega

Avtorica knjige Postani kreator svojih financ opozarja na napake pri pokojninskem varčevanju. Foto: FINANČNA HIŠA

Mag. Karmen Darvaš Fister, direktorica FINANČNE HIŠE, opozarja, da se je treba za naložbeno varčevanje odločiti čim prej, najbolje kar ob prvi zaposlitvi, saj bodo tako mesečni vložki najnižji. Kasneje lahko, ob predpostavki doseganja višjega standarda, mesečne vložke tudi sproti dvigujete.

»Toplo priporočam, da si vsak naj najprej naredi brezplačni informativni izračun donosne naložb e in tako ugotovi koliko sploh lahko pričakuje z donosnim naložbenim računom.«

"Pomembno je, da najprej razvijete navado varčevanja. Nikakor predčasno ne prekinjajte varčevanj, ampak sledite zastavljenim ciljem. Sama še danes varčujem v naložbah, ki sem jih sklenila pred dvaindvajsetimi leti. Vse te naložbe sem sklenila za namen dodatne rente. Velikokrat me kdo vpraša, koliko pa si zaslužila v tej ali oni naložbi. Povem vam, da ne vem. Ne spremljam donosov in stanja premoženja, saj so to vse dolgoročne naložbe, že na začetku sklenjene razpršeno. Varčujem prek direktne obremenitve, kar je najboljši recept, če želite vztrajati."

Darvaš Fisterjeva še opaža, da so ljudje preveč brezskrbni glede lastne pokojnine, da preveč dolgo odlašajo, na koncu pa jim je žal, da niso začeli varčevati prej. Poleg tega preveč pogosto spremljajo donose in se pri vsakem padcu že panično odzovejo, in sicer sebi v škodo. Vse preveč ljudi hlepi po špekulativnih naložbah, za katere se ne zavedajo, da ne morejo biti edina naložba. Tako na koncu vedno samo izgubljajo.

Več koristnih napotkov in podatkov o investicijah si lahko preberete v njeni knjigi Postani kreator svojih financ.

Brezplačna ocena vašega finančnega stanja

Na podlagi 22-letnih izkušenj v finančnem svetovanju so razvili aplikacijo za urejanje osebnih financ. Foto: FINANČNA HIŠA

Veste, za kaj porabljate svoj denar? Poznavanje lastnih odhodkov je zagotovo korak k smotrni porabi osebnih financ. Nanaša pa se tudi na področja zunaj tipične potrošniške porabe denarja, kot so na primer številna zavarovanja. Ste prepričani, da dobro poznate zavarovanja, ki ste jih sklenili? Ste že kdaj zahtevali izplačilo zavarovanja in ob tem spoznali, da niste upravičeni do izplačila v višini, kot ste pričakovali? Takšna spoznanja vodijo v slabo voljo in razočaranja, na žalost pa niso redka. A to lahko preprečite. Vas zanima, kako?

Ko gre za nekaj tako pomembnega, kot so vaše finance, se morate prepričati, da razumete različne možnosti, kam natančno gre vaš denar in kdo z njim ravna. Poznati morate lastnosti različnih vrst finančnih produktov, tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti, in vedeti, kako jih upravljati. Ker je finančna varnost za vaše blagostanje ključnega pomena in ker so finančni produkti precej kompleksni, potrebujete premišljen nasvet finančnega strokovnjaka.

Nova spletna aplikacija, ki bo uredila vaše finance

V FINANČNI HIŠI so na podlagi kar dvaindvajsetletnih izkušenj na področju osebnega finančnega svetovanja izdelali napredno aplikacijo za ureditev lastnih financ, varčevanj, zavarovanj in naložb.

Z aplikacijo boste prišli tudi do dobrega pokojninskega in zavarovalnega načrta. Pridobili boste oceno, ki vam bo pokazala, kje ste danes in kaj je še treba urediti, da bodo vaše finance v kar najboljši kondiciji.

Aplikacija vam bo ponudila odgovore na naslednja vprašanja:

Koliko denarja bo dovolj za mojo pokojnino?

Ali varčujem dovolj za pokojnino?

Sem dovolj in ustrezno zavarovan za smrt in invalidnost?

Kakšen je moj izpad dohodka v primeru izgube dela, bolniške idr.? Koliko je treba plačevati za ta del zavarovanja?

Katero varčevanje je sploh primerno zame glede na naložbeni profil?

Želim BREZPLAČNO OCENO FINANČNEGA STANJA.

O koristnosti nove aplikacije pričajo številni zadovoljni uporabniki

Vsi, ki so izpolnili vprašalnik in na svoj elektronski naslov prejeli poročilo z analizo njihovega stanja ter predloge za izboljšavo, so nad aplikacijo navdušeni. Pohvalili so tako preglednost kot enostavno razumljivost analize, ki so jo prejeli veliko hitreje, kot so pričakovali. Kar 98 odstotkov uporabnikov bi aplikacijo priporočilo svojim prijateljem.

Izpolnite vprašalnik tudi vi in si pridobite BREZPLAČNO ANALIZO.

Cene zavarovanj različnih zavarovalnic lahko primerjate na enem mestu zavaGO.si Ko iščemo dobro restavracijo, obiščemo Tripadvisor, ko želimo izbrati hotel na drugem koncu sveta, gremo na Booking, ko pa iščemo dobro zavarovanje, lahko prvič v Sloveniji gremo na ZavaGo. Na tem portalu ZavaGo lahko primerjamo cene in ponudbe zavarovalnic Grawe, Merkur, Prva osebna, Allianz, Vzajemna, Coris, Wiener Stadtische in drugih. Na koncu lahko sklenemo najboljše zavarovanje kar prek spleta. Hitro in preprosto, brez zavarovalnega posrednika. Obiščite http://www.zavago.si, kjer lahko sklenete in pogledate cene za življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, turistično, zdravstveno ...

