Pozdravljeni, zanima me, ali mi res ne pripadajo odstotki za delo nad 40 let. Delala sem 43 let. Pri 58 letih sem izkoristila tri otroke in začela prejemati 40 odstotkov začasne pokojnine. Zaposlila sem se 15. 8. 1980, delati sem nehala 15. 8. 2023. Pri odmeri pokojnine so mi upoštevali zvišanje samo za tri odstotke in ne za devet odstotkov za polna tri leta dela nad 40 let z obrazložitvijo, da obojega pač ne moreš imeti. Odgovor Pravnika na dlani si preberite v nadaljevanju.

Del pokojnine v višini 40 odstotkov lahko uveljavlja le tisti zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev in to iz katerekoli od dveh upokojitvenih skupin. To pomeni, da ga lahko uveljavlja tisti, ki ima dopolnjenih vsaj 40 let pokojninske dobe brez dokupa in starost 60 let oz. lahko ob upoštevanju osebnih okoliščin to uveljavlja tudi pri nižji starosti. Prav tako je do takega bonusa upravičen zavarovanec, ki ima najmanj 15 let zavarovalne dobe in starost 65 let, ki se lahko na račun osebnih okoliščin zniža do starosti 63 let, če ima zavarovanec vsaj 38 let pokojninske dobe brez dokupa. Status zavarovanca – ali je npr. zaposlen, s. p. ali pa zavarovan na kaki drugi pravni podlagi – pri tem ne igra posebne vloge.

Pomembno v obeh primerih je, da se zavarovanec odloči za odlog polne starostne upokojitve, kar pomeni, da še naprej ostaja v polnem, stoodstotnem zavarovanju, zato se posledično še naprej plačujejo polni prispevki. Del pokojnine v višini 40 odstotkov je mogoče prejemati največ tri leta. Če bo zavarovanec ostal v polnem zavarovanju tudi po preteku treh let, pa bo upravičen do dela pokojnine v višini 20 odstotkov.

Višji odmerni odstotek se prizna, če ste dopolnili najmanj 60 let starosti ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa in odložite uveljavitev pravice do starostne pokojnine. Vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjeno v obveznem zavarovanju po 1. januarju 2020, vendar največ do treh let zavarovanja, se ovrednoti tako, da je vsakih šest mesecev pokojninske dobe brez dokupa vrednih 1,5 odstotka.

Žal nimamo vpogleda v vašo odmerno odločbo, zato ne moremo dokončno presoditi, zakaj ste prejeli le tri odstotke zvišanja in ne devetih. Vsekakor zakon predvideva, da se za vsakih šest mesecev dodatne pokojninske dobe odmerni odstotek zviša za 1,5 odstotka.

Svetujemo vam, da se obrnete neposredno na ZPIZ ali vložite ustrezen zahtevek zaradi napake pri izračunu.

