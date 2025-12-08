(Ne)veljavnost alkotesta: kaj nova pravila pomenijo za slovenske voznike?

Nepredvidljivi in neprijetni dogodki se lahko zgodijo praktično na vsakem koraku – tudi v prometu. Tudi najprevidnejšim voznikom se lahko v trenutku pripeti nesreča, hitro se zgodi prekoračitev hitrosti, mimogrede lahko spregledamo kakšen znak ali storimo drug prekršek, pa naj bo to namerno ali povsem nenamerno. Zato ni presenetljivo, da so kazni v prometu pogoste in da se vozniki pogosto znajdejo v zapletenih postopkih. V zadnjem času je glede situacij v prometu veliko pozornosti pritegnila odločitev ustavnega sodišča, ki je postavila pod vprašaj enega najpogostejših policijskih postopkov – način, kako policisti ugotavljajo alkoholiziranost voznika in kakšno dokazno vrednost imajo hitri alkotesti. Odločitev pomembno vpliva na izvajanje nadzora v praksi ter odpira številna vprašanja o pravicah voznikov in pravilnosti postopkov, ki so se doslej zdeli povsem rutinski.

Nekaj je neizpodbitno: alkohol in vožnja ne sodita skupaj. Vožnja pod vplivom alkohola pa je še vedno eden najresnejših dejavnikov, ki vodijo v hude prometne nesreče, pogosto s težkimi telesnimi poškodbami in žal prepogosto tudi s smrtnim izidom.

V začetku novembra je veliko pozornosti pritegnila odločitev ustavnega sodišča, ki pomembno spreminja način, kako policisti preverjajo alkoholiziranost voznikov na slovenskih cestah in kakšna dokazna teža se lahko pripiše hitrim alkotestom.

Kaj je odločilo ustavno sodišče?

Po drugem odstavku 107. člena zakona o pravilih cestnega prometa se lahko rezultat hitrega preizkusa z indikatorjem – ki ni merilna naprava, temveč le pripomoček za hitro in manj zanesljivo zaznavanje alkohola – kot dokaz uporabi le, če se voznik z njim strinja. Če se ne strinja, kaznovanje ne sme temeljiti zgolj na hitrem testu, temveč je treba opraviti natančnejšo in zanesljivejšo metodo, ki lahko pokaže povsem drugačen rezultat.

Zakon voznikovo strinjanje postavlja v ključen položaj, vendar voznik ob postopku običajno nima znanja, da bi lahko presodil pravilnost izmerjene vrednosti. Zato ustavno sodišče ocenjuje, da takšna izjava ne predstavlja priznanja prekrška in ne more biti odločilen dokaz. Hitri preizkus sam po sebi ne zadostuje, kadar obstaja dvom v njegovo natančnost.

Gledano v celoti ustavno sodišče določb o uporabi alkotestov ni razveljavilo, temveč zgolj ugotovilo njihovo protiustavnost. Do spremembe zakonodaje mora policija alkotest še naprej uporabljati kot začetni pokazatelj alkoholiziranosti, delo sodnikov za prekrške pa ostaja nespremenjeno. Državni zbor ima za odpravo neskladja eno leto.

Sodišče je ob tem poudarilo, da so hitri alkotesti po meroslovnih ocenah nezanesljivi, a njihove takojšnje izključitve ni odredilo, saj bi to povzročilo pravno praznino in ogrozilo prometno varnost. Hkrati ugotavlja, da trenutno ni zagotovljenih pogojev za takojšen prehod na druge metode – primanjkuje etilometrov in ustrezne organiziranosti policije ter zdravstvenih ustanov. V praksi to pomeni, da bo policija v prihodnje preizkus alkoholiziranosti verjetno izvajala z etilometri ali pa bo voznike napotila v zdravstvene ustanove, kar je organizacijsko zahtevnejše.

Številne situacije v prometu, ki zahtevajo pravno pomoč

Številni pripetljaji v prometu v Sloveniji ali tujini zahtevajo pravno pomoč. Kako si pri tem pomagati? Kaj lahko storite, če menite, da je bila v postopku izvajanja alkotesta kršena vaša pravica in rezultat testa sploh ni zanesljiv? Kaj lahko storite, če so vam izdali plačilni nalog zaradi prekoračitve hitrosti, vi pa se s tem ne strinjate, saj je vozilo vozil nekdo drug? Kaj storiti, če morate zaradi prometne nezgode dokazovati svojo nedolžnost, kar vas lahko stane celo premoženje?

V podobnih in številnih drugih primerih – kot so ugovori na izrečene kazni za prometne prekrške v Sloveniji in EU, ugovori na odvzem vozniškega dovoljenja, izpodbijanje postopkov pri alkotestu ter možnost uveljavljanja odškodnine v primeru nesreče – se izkaže, kako dragoceno je imeti zavarovanje pravne zaščite Zavarovalnice ARAG. Ta je v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovancem pa po ugodni ceni omogoča uresničitev največje pravne varnosti.

Zavarovanje namesto visokih izdatkov

Ko se znajdete v položaju, ki od vas zahteva, da poiščete pomoč odvetnika, vas lahko kar stisne pri srcu, saj se zavedate, kako hudo finančno breme vas lahko doleti. Breme je lahko tako veliko, da je ogrožen vaš ustaljeni življenjski slog. Že samo 30-minutni uvodni pravni posvet z odvetnikom lahko stane do 60 evrov, urne postavke pa lahko znašajo od 120 do 200 evrov in več, če gre za specializiranega odvetnika.

Verjetnost, da bo vsakdo kdaj potreboval zavarovanje pravne zaščite, je zelo velika. Tudi če ste najbolj pozorni, se lahko na cesti zgodijo številni neprijetni dogodki, ki bodo od vas zahtevali strokovno odvetniško pomoč. Takrat vam je lahko v veliko pomoč ARAG pravna zaščita s paketom PROMET, ki vam ponuja pravno zaščito vozil in voznika.

Pravna zaščita v prometu vam pride prav v različnih prometnih položajih. Z ARAG paketom PROMET dobite pravno zaščito vozil in voznika.

Če izberete paket PROMET, boste:

zaščitili sebe in svojo družino,

uveljavljali svojo pravico glede svojega vozila (pri zavarovalnici, na servisu, v avtohiši …) in to bo plačala Zavarovalnica ARAG,

uveljavljali odškodnino za svojo poškodbo v prometni nesreči,

pridobili zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja, če boste povzročili nesrečo ali naredili prometni prekršek.

Kako uporabiti zavarovanje pravne zaščite?

Kadarkoli imate pravno težavo, se obrnite na ARAG ali preverite ARAG Spletni pravni center, v katerem lahko poiščete rešitev za svojo težavo. Za brezplačni nasvet vam pri Zavarovalnici ARAG posredujejo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, na katerem imate težavo. Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da boste obveščeni o nadaljnjih korakih.

ARAG plača stroške sodnih taks in izvedencev ter druge stroške. Ko je zavarovalni primer končan, ARAG plača tudi stroške odvetnika in stroške nasprotne strani.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, Zavarovalnica ARAG – paket PROMET bo krila naslednje: odvetniške stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

sodne stroške,

polog varščine do sto tisoč evrov,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

stroške prič in tolmačev,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani,

dodatne materialne stroške,

potne stroške za sojenje v tujini. CENA: 11,99 evra/posameznika za paket PROMET. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Zavarovanje pravne zaščite je za Zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Promet dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Služba

Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?