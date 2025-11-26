Državni sodnik Georgie Scott McAfee je danes na predlog tožilstva zavrgel obtožnico proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020 v tej ameriški zvezni državi. Novi tožilec Peter Skandalakis je sodnika obvestil, da predsednika ZDA ni mogoče prisiliti, da pride na sojenje, poroča Politico.

Kazenski pregon Donalda Trumpa in 18 sodelavcev je pred leti sprožila tožilka iz Atlante Fani Willis, ki se je kasneje izločila. Primer je miroval, dokler ga pred kratkim ni prevzel Skandalakis, ki je sklenil, da kazenski pregon predsednika ZDA ni izvedljiv.

"Ni realne možnosti, da bi bil sedanji predsednik ZDA prisiljen priti v Georgio, da bi se zagovarjal pred sodiščem zaradi obtožb v tej obtožnici. Predsedniški mandat predsednika Donalda Trumpa se izteče šele 20. januarja 2029 in do takrat bo od domnevnih kaznivih dejanj minilo že osem let," je sodnika obvestil Skandalakis.

S tem se je končal še zadnji kazenski pregon Donalda Trumpa zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020. Posebni tožilec Jack Smith je od kazenskega pregona na zvezni ravni odstopil po drugi Trumpovi izvolitvi na položaj predsednika ZDA novembra lani.

Smith je vložil obtožnico proti Trumpu zaradi spodbujanja napada na kongres 6. januarja 2021, vendar pa je vrhovno sodišče ZDA pred tem sklenilo, da je predsednik imun pred kazenskim pregonom, pravosodno ministrstvo ZDA pa v skladu s svojimi pravili predsednika kazensko ne preganja. Edini način, da predsednik odgovarja za svoja dejanja, ostaja ustavna obtožba.

Bistvo obtožnice je bilo, da je Trump leta 2020 izgubil volitve proti demokratu Joeju Bidnu v Georgii in nato skušal vplivati na državne uradnike, da spremenijo izid volitev.

Tožilec Skandalakis: Državljanom Georgie obravnava tega primera ne koristi

"Glede na zapletenost pravnih vprašanj, ki jih obravnavamo – od ustavnih vprašanj in klavzule o nadrejenosti do imunitete, pristojnosti, kraja sojenja, skrbi glede hitrega sojenja in dostopa do zveznih dokumentov – in celo ob predpostavki, da bi bila vsa ta vprašanja rešena v korist države, bi bila predložitev tega primera poroti v letih 2029, 2030 ali celo 2031 nič manj kot izjemen podvig," je zapisal Skandalakis.

Dodal je, da je razmišljal o ločitvi Trumpove zadeve od njegovih soobtožencev, ki bi jim sodili med čakanjem na konec Trumpovega mandata. Vendar pa je menil, da bi bilo to nelogično in neupravičeno obremenjujoče ter drago za državo Georgio in okrožje Fulton. "Po moji strokovni presoji državljanom Georgie ne koristi, da se ta primer v celoti obravnava še od pet do deset let," Skandalakisa navaja televizija CNN.

Poleg predsednika je bil najvišji uradnik, ki je bil obtožen, nekdanji šef kabineta Bele hiše Mark Meadows, skupaj z nekdanjim Trumpovim odvetnikom Rudijem Giulianijem, ki je z dvema volilnima uradnicama dosegel poravnavo v tožbi zaradi obrekovanja v višini skoraj 150 milijonov dolarjev.

Štirje obtoženci – vključno s tremi odvetniki, ki so bili neposredno vpleteni v Trumpovo prizadevanje za razveljavitev izidov volitev v Georgii – so sprejeli dogovore o priznanju krivde v zameno za nižje kazni.