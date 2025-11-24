Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
12.55

Osveženo pred

6 ur, 20 minut

Maske so padle: znano je, kdo manipulira s Trumpom, Putinom, vojno v Ukrajini

Maska | Nova funkcija družbenega omrežja X je razgalila nekatere najglasnejše uporabnike platforme. | Foto Shutterstock

Nova funkcija družbenega omrežja X je razgalila nekatere najglasnejše uporabnike platforme.

Foto: Shutterstock

Družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, je uvedlo novost, ki razkriva lokacijo uporabnikov oziroma lastnikov uporabniških profilov. Nova funkcionalnost, ki naj bi okrepila transparentnost izmenjave mnenj na platformi, je dvignila ogromno prahu, saj se je izkazalo, da nekateri največji vplivneži družbenega omrežja – predvsem tisti, ki objavljajo vsebine o Donaldu Trumpu, Vladimirju Putinu, vojni v Ukrajini – niso to, za kar se izdajajo.

Kaj se je spremenilo na družbenem omrežju X?

Platforma je v petek uvedla orodje za večjo preglednost (About this account oziroma O tem računu), ki uporabnikom omogoča, da se seznanijo s podrobnostmi o uporabniških računih, ki so bile do zdaj skrite očem javnosti. Med njimi so lokacija, od koder deluje uporabniški račun, način povezave s platformo (spletna stran ali lokalizirana aplikacija) in število morebitnih preteklih sprememb uporabniškega imena. 

Kako dostopati do novega orodja za preglednost, ki ga je uvedlo družbeno omrežje X? | Foto: Posnetek zaslona Kako dostopati do novega orodja za preglednost, ki ga je uvedlo družbeno omrežje X? Foto: Posnetek zaslona

Mnogi niso to, za kar se izdajajo

MAGA Nation, uporabnik družbenega omrežja X z okrog 400 tisoč sledilci, ki se izdaja za gorečega podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa in objavlja izključno vsebine, povezane s politiko ZDA, je v resnici nekdo iz vzhodne Evrope, je razkrila nova funkcija nekdanjega Twitterja. 

Profil RussiaNews (Ruske novice), ki naj bi ga upravljal uporabnik iz Sankt Peterburga v Rusiji, medtem v resnici vodi nekdo iz Združenih arabskih emiratov, profil z imenom Vladimir Putin News (Novice o Vladimirju Putinu), ki redno napada Ukrajino in žali ukrajinskega predsednika Zelenskega, pa nekdo iz Pakistana. 

Profil Ruske novice (RussiaNews) ima skoraj četrt milijona sledilcev in trdi, da ga upravlja nekdo v Sankt Peterburgu, a je iz orodja za preglednost razvidno, da je v ozadju v resnici nekdo v Združenih arabskih emiratih, profil pa je ime spremenil že kar desetkrat. | Foto: Posnetek zaslona Profil Ruske novice (RussiaNews) ima skoraj četrt milijona sledilcev in trdi, da ga upravlja nekdo v Sankt Peterburgu, a je iz orodja za preglednost razvidno, da je v ozadju v resnici nekdo v Združenih arabskih emiratih, profil pa je ime spremenil že kar desetkrat. Foto: Posnetek zaslona

Veliki ameriški patriot @1776General je nekdo iz Turčije, uporabnik z vzdevkom America_First, ki mu sledi skoraj 70 tisoč ljudi in ki "ZDA postavlja na prvo mesto", nekdo iz Bangladeša, domnevni "ponosni ameriški demokrat" in kritik Trumpovih privržencev Ron Smith pa nekdo iz Kenije. 

Ogromno uporabniških računov, ki se predstavljajo kot "ljubitelji" družinskih članov Donalda Trumpa in imajo milijonsko občinstvo, je medtem iz Nigerije, Vietnama, Severne Makedonije, razkrivajo analize znanih profilov, ki so se jih pretekli konec tedna lotili mnogi uporabniki platforme.

Opozorila so se izkazala za utemeljena

Nova funkcija družbenega omrežja X je potrdila sume nekaterih strokovnjakov za dezinformacije in informacijsko varnost, da je platformo po tem, ko je padla v roke Elona Muska, zajel val lažnega predstavljanja.

Elon Musk
Novice Musk napoveduje, kako bomo živeli čez 20 let

Ta je lahko pomembno orodje za hibridno vojskovanje s prikritimi poskusi vplivanja na javno mnenje, saj se lahko zaradi velikega števila uporabnikov, ki se domnevno nahajajo v isti državi in širijo enaka stališča, marsikomu zdi, da je javnomnenjska podpora ali nasprotovanje določenim stališčem ali problematikam veliko oziroma zelo razširjeno, pa v resnici morda ni tako. 

Nekateri prepoznavni uporabniki platforme X, denimo Daily Romania, domnevni romunski nacionalist, ki je v resnici na Nizozemskem živeči Rus, ki si je profil ustvaril v Srbiji, so s posredniškimi strežniki oziroma tako imenovanimi navideznimi zasebnimi omrežji (VPN) že zakrili svoje prave lokacije, na kar z majcenim klicajem v orodju za preglednost opozarja tudi družbeno omrežje. | Foto: Posnetek zaslona Nekateri prepoznavni uporabniki platforme X, denimo Daily Romania, domnevni romunski nacionalist, ki je v resnici na Nizozemskem živeči Rus, ki si je profil ustvaril v Srbiji, so s posredniškimi strežniki oziroma tako imenovanimi navideznimi zasebnimi omrežji (VPN) že zakrili svoje prave lokacije, na kar z majcenim klicajem v orodju za preglednost opozarja tudi družbeno omrežje. Foto: Posnetek zaslona

Tarče obtožb, da med uporabnike nekdanjega Twitterja s sejanjem dezinformacij in lažnim predstavljanjem poskušajo vnašati razkol, so bili v zadnjih letih med drugim Rusija, Kitajska, Iran, Združene države Amerike, Izrael. 

Ogromno uporabniških profilov z več sledilci, ki objavljajo vsebine v podporo Donaldu Trumpu, upravljajo osebe, ki niso v ZDA:

Za mnoge je izdajanje za druge osebe sicer zgolj posel, saj je objavljanje na družbenem omrežju X od Muskovega prevzema platforme monetizirano, kar pomeni, da lahko uporabniki za svoje objave – če te zberejo ogromno ogledov, komentarjev in delitev – prejemajo plačilo.

Ker bolj kontroverzne teme na družbenem omrežju X praviloma prinesejo tudi več ogledov, se mnogo tovrstnih profilov zato ukvarja s hvaljenjem Donalda Trumpa in udrihanjem po njegovih političnih nasprotnikih, podpiranjem Rusije, Kitajske, Irana in drugih avtokratskih režimov, objavljanjem erotičnih vsebin, vse pogosteje pa tudi s simpatiziranjem z idejami nacizma. 

Profil, ki objavlja fotografije privlačnih žensk - fotografije mnogih so ustvarjene tudi z umetno inteligenco -, upravlja nekdo iz Pakistana. V le dveh mesecih obstoja na omrežju X je zbral že več kot 13 tisoč sledilcev. | Foto: Posnetek zaslona Profil, ki objavlja fotografije privlačnih žensk - fotografije mnogih so ustvarjene tudi z umetno inteligenco -, upravlja nekdo iz Pakistana. V le dveh mesecih obstoja na omrežju X je zbral že več kot 13 tisoč sledilcev. Foto: Posnetek zaslona

