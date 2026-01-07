Šolanje doma: izpitov ne opravi približno sto otrok na leto, dva otroka odvzeli staršem

V zadnjih dneh odmeva primer odvzema otrok staršem z Novogoriškega. Med drugim otroka ob šolanju doma nista opravila šolskih izpitov in rednih zdravstvenih pregledov. Po ocenah pristojnih je otrok, ki se doma šolajo zaradi prepričanj staršev, že več kot tistih iz tradicionalno ranljivih skupnosti, izpitov pa ne opravi približno 100 otrok na leto.

Otroka, 13-letno deklico in 11-letnega dečka, so staršema odvzeli oktobra lani in ju začasno namestili v Strokovni center Planina. Njuni stiki z otrokoma bodo sicer odvisni od njunega sodelovanja s centrom za socialno delo (CSD), šolo in sodiščem.

Otroka odvzeli, nista dosegla minimalnih standardov

Doma sta se začela šolati v šolskem letu 2020/2021, a nista dosegla minimalnih standardov za napredovanje v višji razred. Starša sta otroka vpisala v zasebno ameriško spletno šolo West River Academy, ki v Sloveniji ni veljavna, izpitov na matični osnovni šoli pa nista opravila. Deklica ima tako opravljen le četrti namesto sedmega razreda osnovne šole, deček pa prvi namesto petega razreda. Pristojni CSD staršema očita tudi opuščanje potrebne zdravstvene oskrbe otrok, saj sta zadnji sistematski pregled opravila pred sedmimi leti.

Na CSD Primorska so za zadnjo oddajo Tednik na Televiziji Slovenija pojasnili, da je bila otrokoma v prvi vrsti kršena pravica do javno veljavne izobrazbe. V Skupnosti CSD Slovenije pa so za Dnevnik poudarili, da je odvzem vedno skrajni ukrep, ki se uporabi šele, ko so vse druge oblike pomoči izčrpane. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bile okoliščine, ki so nazadnje pripeljale do odvzema otrok, sicer širše.

Starša trdita, da ukrep države nima pravne in strokovne podlage. Napovedala sta, da bosta pravico iskala tudi na mednarodnih sodiščih.

Šolanje na domu se je v zadnjih 20 letih močno povečalo

Primer sicer odkriva širši problem šolanja na domu, ki se je v zadnjih dvajsetih letih močno povečalo. Leta 2004 so se na domu šolali štirje otroci, vrhunec pa je izobraževanje doma doseglo v obdobju epidemije covida-19, ko se je tako šolalo 1608 otrok. V letošnjem šolskem letu se doma izobražujeta 602 učenca.

Strokovni delavci CSD opažajo, da je vedno več otrok iz skupin staršev, ki zaradi lastnih prepričanj otroka ne vključijo v formalno izobraževanje. Takšnih otrok je po ocenah s terena že več kot otrok iz tradicionalno ranljivih skupnosti.

Lani sprejeta novela zakona o osnovni šoli zapoveduje, da morajo otroci, ki se šolajo na domu, opraviti izpite iz vseh predmetov, ki jih imajo njihovi vrstniki v šoli in doseči enakovreden izobrazbeni standard. Novela opredeljuje tudi dolžnost in odgovornost staršev pri izbiri izobraževanja na domu.

Otroci, ki se šolajo na domu, niso pristopili k opravljanju obveznosti

Od septembra lani je inšpektorat za šolstvo po poročanju Dnevnika izdal pet odločb o prekrških, ki se nanašajo na to, da otroci, ki se šolajo na domu, niso pristopili k opravljanju obveznosti, in uvedel postopke za starše teh otrok. Inšpektorat je v tem šolskem letu uvedel tudi pet postopkov zoper starše otrok, ki ne obiskujejo pouka. Učenci, ki se ne udeležijo opravljanja izpitov, namreč izgubijo pravico do izobraževanja na domu in bi ga morali nadaljevati v šoli.

Kot poroča Delo, pa šolska inšpekcija obravnava 549 primerov prekrškov, povezanih z neobiskovanjem pouka. Kot ocenjujejo, je na leto približno sto otrok takšnih, ki se izobražujejo na domu, a ne opravijo zahtevanih izpitov.

Na CSD Primorska so v zadnjem času obravnavali štiri podobne primere, v dveh pa so se odločili za odvzem otrok, so še poročali mediji.