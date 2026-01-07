Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

šolanje na domu dom šolanje

Sreda, 7. 1. 2026, 13.39

14 minut

Šolanje doma: izpitov ne opravi približno sto otrok na leto, dva otroka odvzeli staršem

Mateja de Laat šolanje na domu otroci šola | Leta 2004 so se na domu šolali štirje otroci, vrhunec pa je izobraževanje doma doseglo v obdobju epidemije covida-19, ko se je tako šolalo 1608 otrok. V letošnjem šolskem letu se doma izobražujeta 602 učenca. | Foto osebni arhiv

Leta 2004 so se na domu šolali štirje otroci, vrhunec pa je izobraževanje doma doseglo v obdobju epidemije covida-19, ko se je tako šolalo 1608 otrok. V letošnjem šolskem letu se doma izobražujeta 602 učenca.

Foto: osebni arhiv

V zadnjih dneh odmeva primer odvzema otrok staršem z Novogoriškega. Med drugim otroka ob šolanju doma nista opravila šolskih izpitov in rednih zdravstvenih pregledov. Po ocenah pristojnih je otrok, ki se doma šolajo zaradi prepričanj staršev, že več kot tistih iz tradicionalno ranljivih skupnosti, izpitov pa ne opravi približno 100 otrok na leto.

Otroka, 13-letno deklico in 11-letnega dečka, so staršema odvzeli oktobra lani in ju začasno namestili v Strokovni center Planina. Njuni stiki z otrokoma bodo sicer odvisni od njunega sodelovanja s centrom za socialno delo (CSD), šolo in sodiščem.

Otroka odvzeli, nista dosegla minimalnih standardov

Doma sta se začela šolati v šolskem letu 2020/2021, a nista dosegla minimalnih standardov za napredovanje v višji razred. Starša sta otroka vpisala v zasebno ameriško spletno šolo West River Academy, ki v Sloveniji ni veljavna, izpitov na matični osnovni šoli pa nista opravila. Deklica ima tako opravljen le četrti namesto sedmega razreda osnovne šole, deček pa prvi namesto petega razreda. Pristojni CSD staršema očita tudi opuščanje potrebne zdravstvene oskrbe otrok, saj sta zadnji sistematski pregled opravila pred sedmimi leti.

Na CSD Primorska so za zadnjo oddajo Tednik na Televiziji Slovenija pojasnili, da je bila otrokoma v prvi vrsti kršena pravica do javno veljavne izobrazbe. V Skupnosti CSD Slovenije pa so za Dnevnik poudarili, da je odvzem vedno skrajni ukrep, ki se uporabi šele, ko so vse druge oblike pomoči izčrpane. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bile okoliščine, ki so nazadnje pripeljale do odvzema otrok, sicer širše.

Starša trdita, da ukrep države nima pravne in strokovne podlage. Napovedala sta, da bosta pravico iskala tudi na mednarodnih sodiščih.

Šolanje na domu se je v zadnjih 20 letih močno povečalo 

Primer sicer odkriva širši problem šolanja na domu, ki se je v zadnjih dvajsetih letih močno povečalo. Leta 2004 so se na domu šolali štirje otroci, vrhunec pa je izobraževanje doma doseglo v obdobju epidemije covida-19, ko se je tako šolalo 1608 otrok. V letošnjem šolskem letu se doma izobražujeta 602 učenca.

Strokovni delavci CSD opažajo, da je vedno več otrok iz skupin staršev, ki zaradi lastnih prepričanj otroka ne vključijo v formalno izobraževanje. Takšnih otrok je po ocenah s terena že več kot otrok iz tradicionalno ranljivih skupnosti.

Lani sprejeta novela zakona o osnovni šoli zapoveduje, da morajo otroci, ki se šolajo na domu, opraviti izpite iz vseh predmetov, ki jih imajo njihovi vrstniki v šoli in doseči enakovreden izobrazbeni standard. Novela opredeljuje tudi dolžnost in odgovornost staršev pri izbiri izobraževanja na domu.

Otroci, ki se šolajo na domu, niso pristopili k opravljanju obveznosti 

Od septembra lani je inšpektorat za šolstvo po poročanju Dnevnika izdal pet odločb o prekrških, ki se nanašajo na to, da otroci, ki se šolajo na domu, niso pristopili k opravljanju obveznosti, in uvedel postopke za starše teh otrok. Inšpektorat je v tem šolskem letu uvedel tudi pet postopkov zoper starše otrok, ki ne obiskujejo pouka. Učenci, ki se ne udeležijo opravljanja izpitov, namreč izgubijo pravico do izobraževanja na domu in bi ga morali nadaljevati v šoli.

Kot poroča Delo, pa šolska inšpekcija obravnava 549 primerov prekrškov, povezanih z neobiskovanjem pouka. Kot ocenjujejo, je na leto približno sto otrok takšnih, ki se izobražujejo na domu, a ne opravijo zahtevanih izpitov.

Na CSD Primorska so v zadnjem času obravnavali štiri podobne primere, v dveh pa so se odločili za odvzem otrok, so še poročali mediji.

Ukrajina
Novice Prekinjeno šolanje za pet milijonov otrok: nevarnost je prevelika, da bi jih pustili v šolo
Šolanje na daljavo
Novice V karanteni že 2.074 oddelkov osnovnih in srednjih šol #video
Novice "Ali bodo šole odprte in kako bodo odprte, odločamo vsi mi" #video
Logitech, tipkovnica in miška
Novice Znamka, ki je sinonim za visoko kakovost in ugodno ceno
otroci in mobilne naprave, tabilca, računalnik, internet
Novice Težave z govorom, depresije … Tako tehnologija vpliva na najmlajše. #video
šolanje na domu dom šolanje
