Zaostanki v govornem razvoju, težave pri komunikaciji z vrstniki, slaba zbranost in samopodoba, depresije. Vse to so znaki, ki so med epidemijo pri otrocih in mladostnikih postali še bolj skrb vzbujajoči, opozarjajo pediatri.

Vse to pa je večinoma posledica pretirane uporabe računalnikov, pametnih telefonov in tablic, pred katerimi so najstniki zaradi šolanja na daljavo preživeli tudi več kot tretjino dneva. Pa ne le najstniki, zaradi dostopnosti tehnologij so na udaru tudi otroci, ki so komaj shodili. Pediatri, psihologi in drugi strokovnjaki so združili moči in pripravili natančne smernice, koliko in kako uporabljati pametne tehnologije.

Dvakrat več časa pred zasloni

Da imajo že predšolski otroci, stari tudi le dve leti, težave s čezmerno uporabo tehnologij, pediatri na sistematskih pregledih ugotavljajo že dlje časa. "Pri šolskih otrocih in najstnikih se pojavljajo težave v čustvovanju, depresivne epizode, motnje hranjenja, v zadnjem letu so se povečale za kar 50 odstotkov.

Prav tako motnje spanja, nizka samopodoba in slabšanje učnega uspeha," je pojasnil pediater Denis Baš. Šolanje na daljavo v obdobju epidemije je čas pred zasloni podaljšalo, slovenski otroci so tako pred zasloni preživeli od šest do sedem ur na dan, od tega štiri ure zaradi šolskega dela. Za primerjavo, leta 2018 je izmerjen čas pred zasloni znašal povprečno slabe tri ure na dan.

Kaj svetujejo strokovnjaki

Smernice strokovnjakov med drugim narekujejo časovne okvire. Do drugega leta starosti otrok sploh naj ne bi bil izpostavljen zaslonom, od dveh do petih let naj se uporabo omeji na manj kot eno uro na dan v navzočnosti staršev, od šestega do devetega leta svetujejo največ uro na dan, od desetega do 12. uro in pol, od 13. do 18. leta pa največ dve uri na dan.