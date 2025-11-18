Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Torek,
18. 11. 2025,
9.42

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ISR tehnologija informacije dezinformacije umetna inteligenca umetna inteligenca

Torek, 18. 11. 2025, 9.42

1 minuta

Geopolitični vrtiljak: Kako krepiti odpornost?

Napaka 404: Resnica ne obstaja

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Napaka 404 | Osrednja tema dogodka je povezava med podatki kot orodjem orientacije in odpornostjo kot sposobnostjo sistemov, da postanejo funkcionalni kljub pritiskom, negotovosti in manipulacije. | Foto Shutterstock

Osrednja tema dogodka je povezava med podatki kot orodjem orientacije in odpornostjo kot sposobnostjo sistemov, da postanejo funkcionalni kljub pritiskom, negotovosti in manipulacije.

Foto: Shutterstock

V času, ko generativna umetna inteligenca preoblikuje naš odnos do resnice in avtoritete, se postavlja temeljno vprašanje: ali smo kot posamezniki in družba še sposobni razlikovati med informacijami in dezinformacijam? Tehnologije, ki lahko prepričljivo posnemajo glas, obraz in slog pisanja, vse bolj brišejo mejo med resničnim in umetnim. Ko imamo možnost poustvariti verodostojnost, je bistveno, da okrepimo družbeno odpornost – tako na kognitivni kot na institucionalni in informacijski ravni.

Futuristični forum Napaka 404: Resnica ne obstaja, ki bo v četrtek, 20. novembra, ob 14. uri v Triglav Labu na Dunajski cesti v Ljubljani, odpira razpravo o tem, kako ohranjati zaupanje in pregled nad resničnostjo v svetu, kjer se podatki, manipulacija in percepcija vse bolj prepletajo. Izhajamo iz spoznanja, da tehnološki razvoj ustvarja vrzeli, ki jih ni mogoče zapolniti zgolj s tehničnimi odločitvami, ampak potrebujemo tudi družbene odločitve.

Osrednja tema dogodka je povezava med podatki kot orodjem orientacije in odpornostjo kot sposobnostjo sistemov, da postanejo funkcionalni kljub pritiskom, negotovosti in manipulacije.

Forum bo odprla ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, ki bo predstavila pogled države na hiter razvoj generativne umetne inteligence ter izpostavila, kaj lahko storimo za večjo varnost v digitalnem okolju. Pridružili se bodo tudi glavni akterji iz finančnega, logističnega, zavarovalniškega in telekomunikacijskega področja, ki bodo predstavili, kakšna je njihova vloga v dobi umetne inteligence in kako zagotavljajo zaupanje in varnost svojih podatkov.

Razpravi o prihodnosti resnice, odpornosti in zaupanja v dobi generativne umetne inteligence se lahko pridružite s prijavo na forum, ki jo oddate tukaj.

PROGRAM:

14.00 Sprejem udeležencev

14.05–14.15 Izvorna koda

  • Dr. Jure Stojan, partner ter direktor raziskav in razvoja, ISR

14.15–14.20 Požarni zid

  • Ksenija Klampfer, ministrica za digitalno preobrazbo

14.20–14.35 Kognitivna odpornost: Med resnico in simulacijo

  • Andraž Bole, futurist in raziskovalec

14.35–14.50 Algoritem: orodje za redefinicijo družbenega konsenza

  • Marko Grobelnik, vodja programskega odbora, Laboratorij za umetno inteligenco, Inštitut Jožef Stefan

14.50–15.20 Projiciranje stališč (10-minutne predstavitve gostov na okrogli mizi)

15.20–15.50 Omrežje razpršenih idej

  • Dr. Franc Bračun, pomočnik uprave NLB, pristojen za področje podatkov in umetne inteligence
  • Dalibor Vukovič, strateški vodja za kibernetsko varnostne rešitve, Telekom Slovenije
  • Maja Javoršek, direktorica službe skladnost poslovanja, Zavarovalnica Triglav
  • Slavko Ovčina, direktor IKT-rešitve, Pošta Slovenije

Moderatorja: Andraž Bole, futurist in raziskovalec in Barbara Matijašič, MBA, direktorica projektov, ISR

16.00 Zaključek in pogostitev

UI kavboj
Trendi Konec resnične glasbe? Američane osvojila pesem, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.
Robot
Novice Polomija v Rusiji: poskusili so jo skriti, a prepozno #video
Robert Golob
Novice Golob napovedal, kaj bo dobil vsak državljan
ISR tehnologija informacije dezinformacije umetna inteligenca umetna inteligenca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.