V času, ko generativna umetna inteligenca preoblikuje naš odnos do resnice in avtoritete, se postavlja temeljno vprašanje: ali smo kot posamezniki in družba še sposobni razlikovati med informacijami in dezinformacijam? Tehnologije, ki lahko prepričljivo posnemajo glas, obraz in slog pisanja, vse bolj brišejo mejo med resničnim in umetnim. Ko imamo možnost poustvariti verodostojnost, je bistveno, da okrepimo družbeno odpornost – tako na kognitivni kot na institucionalni in informacijski ravni.

Futuristični forum Napaka 404: Resnica ne obstaja, ki bo v četrtek, 20. novembra, ob 14. uri v Triglav Labu na Dunajski cesti v Ljubljani, odpira razpravo o tem, kako ohranjati zaupanje in pregled nad resničnostjo v svetu, kjer se podatki, manipulacija in percepcija vse bolj prepletajo. Izhajamo iz spoznanja, da tehnološki razvoj ustvarja vrzeli, ki jih ni mogoče zapolniti zgolj s tehničnimi odločitvami, ampak potrebujemo tudi družbene odločitve.

Osrednja tema dogodka je povezava med podatki kot orodjem orientacije in odpornostjo kot sposobnostjo sistemov, da postanejo funkcionalni kljub pritiskom, negotovosti in manipulacije.

Forum bo odprla ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, ki bo predstavila pogled države na hiter razvoj generativne umetne inteligence ter izpostavila, kaj lahko storimo za večjo varnost v digitalnem okolju. Pridružili se bodo tudi glavni akterji iz finančnega, logističnega, zavarovalniškega in telekomunikacijskega področja, ki bodo predstavili, kakšna je njihova vloga v dobi umetne inteligence in kako zagotavljajo zaupanje in varnost svojih podatkov.

Razpravi o prihodnosti resnice, odpornosti in zaupanja v dobi generativne umetne inteligence se lahko pridružite s prijavo na forum.

PROGRAM:

14.00 Sprejem udeležencev

14.05–14.15 Izvorna koda

Dr. Jure Stojan, partner ter direktor raziskav in razvoja, ISR

14.15–14.20 Požarni zid

Ksenija Klampfer, ministrica za digitalno preobrazbo

14.20–14.35 Kognitivna odpornost: Med resnico in simulacijo

Andraž Bole, futurist in raziskovalec

14.35–14.50 Algoritem: orodje za redefinicijo družbenega konsenza

Marko Grobelnik, vodja programskega odbora, Laboratorij za umetno inteligenco, Inštitut Jožef Stefan

14.50–15.20 Projiciranje stališč (10-minutne predstavitve gostov na okrogli mizi)

15.20–15.50 Omrežje razpršenih idej

Dr. Franc Bračun , pomočnik uprave NLB, pristojen za področje podatkov in umetne inteligence

, pomočnik uprave NLB, pristojen za področje podatkov in umetne inteligence Dalibor Vukovič , strateški vodja za kibernetsko varnostne rešitve, Telekom Slovenije

, strateški vodja za kibernetsko varnostne rešitve, Telekom Slovenije Maja Javoršek , direktorica službe skladnost poslovanja, Zavarovalnica Triglav

, direktorica službe skladnost poslovanja, Zavarovalnica Triglav Slavko Ovčina, direktor IKT-rešitve, Pošta Slovenije

Moderatorja: Andraž Bole, futurist in raziskovalec in Barbara Matijašič, MBA, direktorica projektov, ISR

16.00 Zaključek in pogostitev