"Zdaj lahko zamrznejo jajčeca, podaljšajo kariero za nekaj let in tako ostanejo na vrhuncu svojih sposobnosti," je v Lizboni na spletni konferenci povedala nekdanja teniška igralka Marija Šarapova, ki meni, da si z umetno inteligenco lahko pomagaš na mnogo načinov.

Marija Šarapova je bila svoja leta ena najprepoznavnejših svetovnih športnic. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam se je po končani karieri zelo dobro znašla v poslovnih vodah, zdaj pa pogleduje v meteorski vzpon umetne inteligence, kjer se v prihodnosti obetajo revolucije.

Marija Šarapova je svojo teniško kariero končala pri 33 letih. Foto: Gulliver/Getty Images

Športnice si lahko podaljšajo kariere

V pogovoru na spletnem vrhu v Lizboni 2025 s Sarah Meron iz podjetja IBM in izvršno direktorico revije Time Jessico Sibley je nekdanja teniška igralka priznala, da jo še kako zanima, kako lahko umetna inteligenca pomaga podaljšati kariero športnikov.

"V biomehaniki in medicini je toliko novosti, ki športnikom omogočajo, da igrajo dlje časa. To še posebej velja za športnice. Zdaj lahko zamrznejo jajčeca, podaljšajo kariero za nekaj let in tako ostanejo na vrhuncu svojih sposobnosti," je poudarila Rusinja.

Upa, da si bodo s pomočjo umetne inteligence podaljšali kariero

Šarapova je razkrila, da se je proti koncu svoje kariere veliko ukvarjala z gibanjem, saj je menila, da bi bila na določenih področjih učinkovitejša in na ta račun tudi hitrejša. Pri zrelih športnih letih se ni več mogla zanašati na ponavljajoče se gibe, ampak je morala trenirati pametneje. "Obstajajo novi načini, kako lahko umetna inteligenca podaljša kariero športnikov oziroma vsaj upam, da obstajajo, saj vem, da imamo vsi svoje športne junake in bi jih radi videli na vrhuncu še dolgo," so njene besede povzeli pri Renascença é.

V njenih časih so potrebovali veliko več za analizo nasprotnika, zdaj je lahko stvar rešena že v nekaj minutah. Foto: Gulliver/Getty Images

Včasih je trajalo več ur, danes pa z umetno inteligenco le nekaj minut

Nekdanja prva igralka sveta je svojo profesionalno pot končala pred petimi leti in ne more se dovolj načuditi neverjetnemu prehodu športa k umetni inteligenci. Predvsem način, kako se športniki pripravljajo na tekme in kako hitro si po njih opomorejo.

"Spomnim se, da sem ure preživela s trenerjem, ko je zbiral posnetke, da je pred dvoboji sestavil dvominutni video. To je včasih lahko trajalo ure, zdaj pa traja le nekaj minut. Razumevanje, kako telo deluje in si opomore in kako resno športniki to zdaj jemljejo z orodji umetne inteligence, je nekaj neverjetnega," je poudarila Sibirska tigrica, kot so jo tudi imenovali v času kariere.

Pametnejše in boljše odločitve

Šarapova je v svoji športni karieri veliko dala na človeški instinkt, zato je bila uvodoma previdna v odnosu do umetne inteligence, saj se je bala, da bodo podatki nadomestili človeški instinkt, a se je naučila, da pametnejši ko je športnik, boljši so njegovi instinkti.

"Več podatkov ko imaš in natančnejše informacije ko imaš, pametnejši postajaš in s tem je boljši tudi instinkt. V podaljšani igri ​​tretjega niza ne razmišljaš več o določenih vzorcih. Zato ker si se jih že naučil, veš, da imaš točne informacije, in zato sprejemaš boljše odločitve," je danes prepričana Šarapova, ki je v svoji karieri osvojila 34 turnirskih lovorik.

Marija Šarapova je imela tremo. Foto: Guliverimage

Ob tem je prepričana tudi, da umetna inteligenca ne bo zamenjala človeka, ampak lahko pomaga pri pripravi. Prav tako lahko pomaga v odnosu navijačev do športa, saj se s pomočjo novega orodja navijač lahko bolje izobrazi o določenem športu.

"Še vedno spijejo pivo in se zabavajo s prijatelji, vendar imajo več znanja o tem, kaj gledajo. Vedo, da igralec rad servira na določen način pri žogi za brejk. Imajo več znanja," je dodala.

Takšne treme že dolgo ni imela

Marija Šarapova, ki je vajena javnega nastopanja, je priznala, da že dolgo ni imela takšne treme. "Nazadnje sem bila pred tako množico na odprtem prvenstvu ZDA (na slovesnosti ob sprejemu v hram slavnih, op. p.). Od takrat še nisem bila nikoli tako nervozna," je dejala Šarapova, ki je nedavno v Los Angelesu prodala hišo Luki Dončiću, slovenskemu košarkarju v ligi NBA.

Preberite še: