Slovenska pamet za volanom prihodnosti

Od kampusa robotike v Kočevju do digitalnih dvojčkov in električnih vozil v Revozu – domači znanstveniki in podjetja soustvarjajo prihodnost avtomobilske industrije. Njihovi dosežki bodo v sredo na ogled na prireditvi Innovation Day Ljubljana 2025 v sredo, 12. novembra 2025.

Avtomobilska industrija je eden od ključnih motorjev evropskega gospodarstva, Slovenija pa s svojimi dosežki predvsem na področjih robotike in umetne inteligence pripadajoče trende dejavno soustvarja.

Ogledalo teh uspehov bo dogodek Innovation Day Ljubljana 2025. Organizira ga Strateško-razvojno-inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki deluje pod okriljem Instituta Jožef Stefan in s podporo ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter s finančno podporo Evropske unije. Soorganizatorja dogodka, ki bo povezal strokovnjake, raziskovalce in predstavnike panoge iz vse Evrope, sta SRIP ACS+, strateško-inovacijsko-razvojno partnerstvo, ki združuje Gospodarsko interesno združenje ACS Slovenski avtomobilski grozd in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, in EIT Manufacturing, zasebno-javno partnerstvo, ki ga je leta 2019 soustanovila Evropska unija in ga podpira Evropski institut za inovacije in tehnologijo (EIT).

Direktor Strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP TiP) dr, Igor Kovač ob odprtju lanskega dogodka Innovation Day Ljubljana Foto: SRIP ToP

Štiri glavne teme in konkretne zgodbe o uspehu

Glavne teme dogodka bodo prihodnje proizvodne tehnologije, ki preoblikujejo avtomobilsko industrijo v pametno in trajnostno, konkurenčnost evropske industrije, ki jo poganja robotika, kakovost kot ključni dejavnik uspeha ter digitalne tehnologije in digitalni dvojčki, ki omogočajo natančno načrtovanje in optimizacijo procesov.

Na ogled bodo tudi konkretni primeri, od pionirskih dosežkov slovenskih podjetij do sodelovanj z mednarodnimi partnerji, ki skupaj soustvarjajo pametnejšo, bolj zeleno in povezano industrijo prihodnosti. In kateri so nekateri izmed njih?

Yaskawa gradi slovenski kampus robotike za prihodnost avtomobilske industrije

Proizvajalec industrijske robotike Yaskawa ustanavlja v Kočevju kampus robotike, ki bo povezal vse ključne slovenske raziskovalne institucije.

Japonski proizvajalec industrijske robotike Yaskawa je izbral Kočevje za svojo osrednjo evropsko lokacijo. Foto: Andreja Lončar

To bo še en pomemben korak za uveljavljanje Slovenije kot stičišče razvoja naprednih robotskih tehnologij v regiji, kjer bo sodelovanje industrije in znanosti pospešila domače inovacije ter omogočila njihov prenos v zahtevno avtomobilsko industrijo.

Slovenski digitalni dvojčki prepričali Škodo

Slovensko podjetje Medius je z razvojem digitalnih dvojčkov – virtualnih modelov fizičnega sistema od tovarne do vozila – ki omogočajo natančno načrtovanje, spremljanje in optimizacijo procesov v realnem času vstopilo med velike evropske avtomobilske proizvajalce, med katerimi je tudi Škoda.

Trajnostna novost iz novomeškega Revoza

Dobre novice prihajajo tudi iz Novega mesta: tovarna Revoz bo prevzela proizvodnjo treh modelov električnih avtomobilov serije A, kar utrjuje predanost Slovenije za prehod na trajnostno mobilnost, ki jo zahteva zeleni prehod Evropske unije.

Iz proizvodnih hal novomeškega Revoza bodo prihajali električni avtomobili, tudi četrta generacija priljubljenega mestnega avtomobila Renault Twingo E-Tech Electric (fotografija je simbolična). Foto: Gregor Pavšič

Povezovanje civilne in obrambne industrije

Aktualne geopolitične razmere so okrepile pomen tehnologij za dvojno rabo – civilne in obrambne. Slovenski raziskovalci sodelujejo s finsko družbo Patria pri inovativnih pristopih za varnost, mobilnost in napredno proizvodnjo, kjer je povezovalna nit prenos znanja med civilnimi in obrambnimi tehnologijami.