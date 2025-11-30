Na Floridi se je začelo srečanje ukrajinske delegacije z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem in posebnim odposlancem Stevom Witkoffom. Rubio je dejal, da so današnji pogovori namenjeni "tlakovanju poti za konec vojne, po kateri bo Ukrajina suverena, neodvisna in uspešna", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska delegacija na čelu z vodjo ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustemom Umerovom je na Florido pripotovala v okviru prizadevanj za končanje vojne, ki jo je z invazijo na sosednjo državo začela Moskva. Kot je v soboto sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je njegova naloga doseči oblikovanje konkretnih ukrepov za končanje vojne.

Pogovor o varnostnih vprašanjih

Umerov je po navedbah AFP na začetku današnjega srečanja v kraju Hallandale Beach napovedal, da bodo govorili o varnostnih vprašanjih ter o povojni obnovi Ukrajine. "Pogovarjamo se o prihodnosti Ukrajine, o varnosti Ukrajine, o tem, da se agresija na Ukrajino ne ponovi, o blaginji Ukrajine in o tem, kako jo obnoviti", je dejal Umerov.