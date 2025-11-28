V Ukrajini se zgražajo zaradi napovedi, kaj bo uspelo Rusiji

V Ukrajini so ogromen val ogorčenja sprožile spletne stave na to, katera bodo naslednja mesta, ki jih bodo na fronti na vzhodu Ukrajine zasedli Rusi. V osrčju afere je znani ukrajinski interaktivni zemljevid DeepStateMap, ki prikazuje dogajanje na fronti v realnem času.

Organizacija DeepStateUA, ki bdi nad bržkone najbolj prepoznavnim interaktivnim zemljevidom dogajanja na fronti na vzhodu Ukrajine z imenom DeepStateMap oziroma DeepStateMap.Live, so ta teden izrazili ogorčenje nad potezo razvijalcev zemljevida PolyGlobe. Ta na virtualnem globusu prikazuje lokacije različnih geopolitičnih dogodkov, na katere lahko stavijo uporabniki zelo priljubljene spletne stavnice Polymarket.

DeepStateMap je verjetno najpogosteje obiskani interaktivni zemljevid fronte v Ukrajini. Foto: Posnetek zaslona

"Danes je vaše in naše zgražanje sprožilo sporočilo ene od spletnih stavnic o integraciji našega zemljevida," so zapisali na družbenem omrežju X.

Polyglobe je namreč uporabil programski vmesnik (API) zemljevida DeepState in ga integriral v svoj virtualni globus, da bi lahko z največjo natančnostjo in ažurnostjo prikazoval podatke o dogajanju na fronti v Ukrajini.

Prikaz stave na zemljevidu PolyGlobe: "Ali bo Rusija do 30. novembra zavzela celoten Pokrovsk?". V zadnjih 24 urah je bilo na to vprašanje na platformi Polymarket položenih za več kot 24 tisoč evrov stav. Foto: Posnetek zaslona

Stavijo, ali bo padel Pokrovsk ali bo dosežen mir

Kot je razvidno na spletni strani PolyGlobe, je na območju Ukrajine v stavnici Polymarket v tem trenutku aktivnih več deset stav. Pri veliki večini je mogoče staviti, ali bo Rusija do določenega datuma ali meseca v celoti ali delno osvojila različna ukrajinska mesta, kot so Pokrovsk, Slavjansk, Orihiv in mnoga druga.

Ena od stav na platformi Polymarket: "Do katerega datuma bo Rusija ponovno zavzela ozemlje v mestu Vilne?". Foto: Posnetek zaslona

Daleč največ vplačil, za kar okrog 38 milijonov, je bilo do zdaj položenih na stavo, ali bo prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino dosežena še v letu 2025. Glede na razmerje stav na Polymarketu je verjetnost za to le sedemodstotna.

"Gre za platformo, ki ima korist od vojne"

"Organizacija DeepState UA in DeepStateMap s to storitvijo nimata nobene povezave. Gre za platformo, ki ima korist od stav na vojno, pri tem pa uporablja brezplačen API, ki je sicer predviden za vojaške oziroma humanitarne potrebe," so zapisali in dodali, da bodo zaradi poteze razvijalcev PolyGlobe primorani uvesti strožji nadzor nad tem, kdo lahko zemljevid fronta integrira v svoje spletne storitve oziroma platforme.

🟥 До уваги громадськості — DeepStateMap НЕ давала дозволу на інтеграцію з букмекерами



Сьогодні ваше, а також наше, обурення виклало повідомлення якогось букмекерського сервісу про інтеграцію з нашою мапою.



DeepStateMap та команда DeepState UA не мають ніякого відношення до… pic.twitter.com/HkGIPlU4XV — DeepState UA (@Deepstate_UA) November 26, 2025

Organizacija Pentagon Pizza Watch, ki stoji za globusom s stavami PolyGlobe, je v sporočilu za javnost na družbenem omrežju X sprva zapisala, da so informacije na PolyGlobe zgolj informativne narave in da iz vojne v Ukrajini ne poskušajo ustvariti igre oziroma trivializirati izgube človeških življenj.

Po ostrih odzivih mnogih uporabnikov družbenega omrežja so integracijo vmesnika zemljevida DeepStateMap umaknili s svoje platforme in organizaciji DeepState UA obljubili, da ga ne bodo ponovno uporabili brez predhodnega izrecnega dovoljenja.