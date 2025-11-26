Impact Hub Slovenia odpira drugo sezono programa Impact Launchpad 2025/26

Impact Hub Slovenia danes odpira prijave za novo sezono Impact Launchpad , inkubacijskega programa za ekipe in posameznike v zgodnji fazi razvoja ideje. Program je zasnovan za tiste, ki želijo preveriti svojo rešitev, pridobiti prve uporabnike ter oblikovati prepričljivo predstavitev poslovne ideje za potencialne partnerje ali investitorje. Prijave so odprte do ponedeljka, 8. decembra 2025 .

Impact Launchpad je del širše podjetniške poti Impact Pathway, ki jo Impact Hub Slovenia razvija z vizijo oblikovanja celovitega nacionalnega okvira za podporo družbenim inovatorjem – od prvih zametkov ideje do faze rasti. Impact Pathway poleg programa Impact Launchpad povezuje še druge, kot sta Social Impact Award in Impact Next, ter omogoča, da posamezniki in ekipe svojo pot gradijo postopno, z jasnimi mejniki napredovanja ter stalno mentorsko in strokovno podporo.

Foto: SLOAM

Nova sezona prinaša jasno strukturo in poglobljen pristop, s poudarkom na praktičnem delu in individualni podpori. Program bo udeležencem omogočil prostor za razvoj ideje z uporabo orodij, strokovna srečanja pa bodo dopolnjena z usmerjenim mentorskim svetovanjem. Vsebine programa bodo prilagojene različnim vrstam projektov – od start-upov in socialnih podjetij do zadrug in nevladnih organizacij. Udeleženci bodo del spodbudnega okolja, v katerem ideje dobijo jasno usmerjanje, strokovno podporo ter dostop do skupnosti, ki si prizadeva ustvarjati resničen družbeni in okoljski učinek.

Intenzivni program bo potekal od decembra 2025 do sredine marca 2026. Začel se bo z uvodnim srečanjem decembra, sledili pa bodo glavni vsebinski moduli v januarju in februarju. Ekipe bodo skozi celotno obdobje testirale svoje ideje, razvijale vrednostno ponudbo ter pripravljale učinkovite predstavitvene pitche za partnerje ali investitorje.

Impact Launchpad je namenjen družbenim inovatorjem, start-up ekipam v zgodnji fazi, alumnom programa Social Impact Award in vsem, ki želijo svojo idejo razviti do izvedljive rešitve za družbene ali okoljske izzive. Poleg strokovne podpore udeleženci pridobijo dostop do mentorjev, strokovnjakov in širše skupnosti Impact Hub Slovenia, hkrati pa se jim odpre možnost nadaljnjega razvoja znotraj ekosistema Impact Pathway.

Prijave so odprte do 8. decembra 2025.



Če želiš, da tvoja ideja dobi prostor za rast, začni tukaj!

Foto: SLOAM

O Impact Hubu Slovenia (organizator)

Impact Hub Slovenia je vodilno slovensko vozlišče za razvoj družbenoodgovornega podjetništva, ki združuje Impact Hub Ljubljana in Impact Hub Istra. Naša misija je podjetnike, inovatorje in organizacije podpirati pri ustvarjanju pozitivnega družbenega in okoljskega vpliva z jasnimi, izvedljivimi poslovnimi modeli.

V okviru svojih prostorov za co-working, specializiranih inkubacijskih in pospeševalnih programov ter močne mreže strokovnjakov in partnerjev omogočamo, da ideje napredujejo od prvih korakov do prodora na trg. Sodelujemo s podjetniki, investitorji, nevladnimi organizacijami in javnim sektorjem ter tako gradimo mostove med vizijo in uresničitvijo.

Impact Hub Slovenia ni le prostor za delo, temveč živahna skupnost, ki verjame v moč sodelovanja pri oblikovanju pravičnejše in trajnostne prihodnosti. S svojimi programi sistematično podpiramo prihodnost trajnostnega podjetništva in podjetnikom omogočamo, da svoje ideje spremenijo v rešitve, ki spreminjajo svet na bolje.

O Impact Pathwayu

Impact Pathway je celovit razvojni okvir Impact Huba Slovenia, ki omogoča strukturirano podporo družbenim inovatorjem od prve ideje do faze rasti.

Združuje programe Social Impact Award Slovenia (SIA), Impact Launchpad in Impact Next ter jih povezuje v jasno zaporedje korakov: idejna faza (SIA), faza konceptualizacije in zavezanosti (SIA in Impact Launchpad), faza validacije (novi programski modul) in faza rasti (Impact Next).

Cilj Impact Pathwaya je oblikovati prepoznaven nacionalni sistem, ki podjetnikom pomaga razvijati trajnostne rešitve z realnim vplivom ter zagotavlja pregledno, podprto pot od začetnega koncepta do uspeha na trgu.

Naročnik oglasnega sporočila je SLOAM.