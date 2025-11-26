Evropska komisija je na podlagi pozitivne ocene izpolnjevanja mejnikov in ciljev v okviru četrtega zahtevka za izplačilo danes Sloveniji nakazala novih 440 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje EU po koronski krizi. Slovenija je iz mehanizma tako do zdaj skupaj prejela 1,54 milijarde evrov ali skoraj 70 odstotkov sredstev, ki so ji na voljo.

Slovenija je četrti zahtevek za izplačilo sredstev v Bruselj poslala konec junija, pozitivno oceno in odobritev izplačila pa je od Evropske komisije prejela sredi oktobra.

Po oceni komisije je tako Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 27 mejnikov in ciljev v okviru četrtega zahtevka.

Med temi je bilo tudi nekaj velikih zakonodajnih projektov, kot so uveljavitev reforme dolgotrajne oskrbe, sprejem stalne sheme o skrajšanem delovnem času, predložitev pokojninske reforme v DZ, uveljavitev sprememb zakona o urejanju trga dela in zakona, ki prinaša reformo plač v javnem sektorju, na naložbenem delu pa oddajo javnega naročila za gradnjo nove infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter izvedbo nadgradnje železniških postaj v Grosupljem in Domžalah.

Slovenija doslej iz mehanizma prejela 1,5 milijarde evrov

Slovenija je tako z današnjim izplačilom, ki ga je sestavljalo 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 40 milijonov evrov posojil, do zdaj iz mehanizma za okrevanje in odpornost po koronski krizi prejela skupaj 1,54 milijarde evrov. Gre za 1,07 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 0,47 milijarde evrov posojil.

Tako je prejela skoraj 70 odstotkov vseh razpoložljivih evropskih sredstev za izvedbo načrta za okrevanje in odpornost, kar jo po navedbah ministrstva za finance postavlja ob bok najuspešnejšim članicam EU.

Na voljo še 600 milijonov evrov

Sloveniji bo tako na podlagi zadnje spremembe načrta za okrevanje, ki še čaka na odobritev Evropske komisije, po današnjem izplačilu na voljo še okoli 600 milijonov evrov, okoli 540 milijonov evrov nepovratnih sredstev in približno 60 milijonov evrov posojil. Za to bo morala izpolniti še 71 mejnikov in ciljev, poudarek pa se pri tem seli na naložbene ukrepe.

Naslednji, peti zahtevek za okoli 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev v zameno za izpolnitev 16 mejnikov in ciljev, bo Slovenija po napovedih finančnega ministrstva komisiji poslala še letos, še dva zahtevka pa nato prihodnje leto. Čas za izpolnjevanje mejnikov in ciljev je še do konca avgusta prihodnje leto, izplačila pa naj bi članice EU prejemale do konca prihodnjega leta.

Slovenija je sicer z do zdaj prejetimi sredstvi po vsej državi podprla okoli 1.360 projektov na različnih področjih v skupni vrednosti 1,14 milijarde evrov. Več kot 300 jih je bilo že zaključenih.