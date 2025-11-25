Ob današnjem mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami in deklicami se bo zvrstilo več dogodkov, na katerih bodo opozorili na nedopustnost tega nasilja. Na nacionalni konferenci na Brdu pri Kranju bodo spregovorili o kritičnih točkah pri njegovem ustavljanju, na novinarskem festivalu Naprej/Forward v Ljubljani pa o nasilju nad novinarkami.

Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja zahtevajo dosledno uporabo vseh zakonodajnih možnosti za zaščito žensk, žrtev nasilja. Kot ključni izziv vidijo dosledno izvajanje istanbulske konvencije. Glede na to pozivajo k uporabi enotnih orodij za oceno tveganja, učinkovitejšemu medinstitucionalnemu sodelovanju in ničelni toleranci do nasilja tudi v praksi, ne le na načelni ravni.

Žrtve lahko na SOS telefon pokličejo kadarkoli

Žrtve lahko pokličejo na številko SOS telefona za ženske in otroke 080 11 55, ki je odprt 24 ur na dan vse dni v tednu.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zaveda, da ima pri preprečevanju nasilja osrednjo odgovornost država, ki mora zagotavljati učinkovito preventivo, zaščito in podporo žrtvam ter kazenski pregon storilcev.

V Bruslju so izvršna podpredsednica Evropske komisije Roxana Minzatu, komisarka Hadja Lahbib ter visoka predstavnica in podpredsednica Kaja Kallas v ponedeljek v skupni izjavi poudarile nesprejemljivost nasilja na podlagi spola. Po njihovih navedbah EU znova poudarja svojo odločenost, da odpravi vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti. Nasilje nad ženskami ima lahko različne oblike, doleti pa lahko vsako in kjerkoli, so navedle.

EU za odpravo nasilja nad ženskami sprejema konkretne ukrepe, ki segajo od preprečevanja in zaščite do izvajanja zakonodaje in uveljavljanja odgovornosti. Pristopila je tudi k istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in sprejela prvo zakonodajo EU za boj proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Za napredek na tem področju pa si prizadeva tudi s krepitvijo partnerstev na globalni ravni, izhaja iz izjave.

V Sloveniji eno od oblik nasilja intimnega partnerja doživelo 28 odstotkov žensk

V EU je nasilje na podlagi spola že doživela vsaka tretja ženska. V Sloveniji pa je po podatkih državnega statističnega urada med ženskami v starosti od 18 do 74 let, ki so bile kadarkoli v razmerju, eno od oblik nasilja intimnega partnerja doživelo 28 odstotkov žensk.

Združeni narodi so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal dominikanski diktator Rafael Trujillo namreč na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki. Njihov pogum je postal simbol odpora proti umorom žensk in kršitvam človekovih pravic.