Ruski napad z dronom na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov je v nedeljo zvečer terjal štiri življenja, 17 ljudi je bilo ranjenih, je sporočil župan mesta Igor Terehov . Pogajalci iz ZDA in Ukrajine so se dogovorili o "posodobljenem in izpopolnjenem mirovnem okviru" in nameravajo v prihodnjih dneh nadaljevati intenzivno delo, da bi dosegli dogovor, so v nedeljo pozno zvečer v skupni izjavi sporočili predstavniki obeh držav.

7.03 V ruskem napadu na Harkov več mrtvih in ranjenih

7.01 ZDA in Ukrajina ob nadaljevanju pogajanj prilagodili mirovni načrt

Ruski napad z dronom na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov je v nedeljo zvečer terjal štiri življenja, 17 ljudi je bilo ranjenih, je sporočil župan mesta Igor Terehov. Medtem se v Ženevi nadaljujejo pogajanja o ameriškem mirovnem načrtu za Ukrajino, glede katerih sta Kijev in Washington v nedeljo zvečer izrazila optimizem.

"Umrli so štirje ljudje. Okoliščine so resnično grozljive. Ruske enote kljub pogajanjem napadajo civilne objekte, infrastrukturo, stanovanjske stavbe, ljudje umirajo – to je grozno," je Terehov zapisal na Telegramu.

V Harkovu je po napadu izbruhnilo več požarov, med drugim v treh stanovanjskih stavbah, so sporočili tamkajšnji gasilci. Napad je obsodil tudi vodja harkovske vojaške uprave Oleg Sinegubov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski napadi na sosednjo državo se tako nadaljujejo kljub pogajanjem v Ženevi o ameriškem mirovnem načrtu, v zvezi s katerim so ukrajinski in evropski predstavniki izrazili pomisleke.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so dosegli izjemen napredek pri izpopolnjevanju načrta, navaja britanski BBC.

Dodal je, da pogajalce "še vedno čaka nekaj dela", medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da obstajajo "znaki, da nas je ekipa predsednika Donalda Trumpa uslišala".

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so dosegli izjemen napredek pri izpopolnjevanju načrta, navaja britanski BBC.

V Beli hiši so ob tem v nedeljo sporočili, da so med pogovori o predlogu za končanje vojne v Švici dosegli "pomemben korak naprej". Ponovno so potrdili, da bo morebitni sporazum "v celoti podprl suverenost Ukrajine".

V skupni izjavi Washingtona in Kijeva je še navedeno, da so bila pogajanja o načrtu zelo produktivna in da bodo v naslednjih dneh nadaljevali z usklajevanjem načrta tudi ob sodelovanju zaveznikov. Tako ukrajinski kot evropski predstavniki so namreč v zvezi z načrtom izrazili številne pomisleke.

Načrt v 28 točkah med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.