Sa. B., STA

Golob: Slovenija podpira prizadevanja za trajen mir v Ukrajini

Premier Robert Golob in Tina Gaber Golob na predčasnem glasovanju pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. | Golob se je skupaj z drugimi voditelji držav članic EU udeležil neformalnega srečanja Evropskega sveta, na katerem so se voditelji seznanili z razvojem dogodkov. | Foto STA

Golob se je skupaj z drugimi voditelji držav članic EU udeležil neformalnega srečanja Evropskega sveta, na katerem so se voditelji seznanili z razvojem dogodkov.

Foto: STA

Slovenija podpira vsa prizadevanja za trajen mir v Ukrajini, je danes sporočil premier Robert Golob, ki je na daljavo sodeloval na neformalnem srečanju voditeljev članic EU o novem ameriškem predlogu za končanje vojne v Ukrajini. Golob se je ob tem zavzel za mirovni proces, ki ga morajo odpreti pogovori med voditeljema Rusije in Ukrajine.

"Slovenija podpira vsa prizadevanja za dosego trajnega miru v Ukrajini. Tega lahko dosežemo le s takojšnjo prekinitvijo ognja ter začetkom mirovnega procesa, ki ga morajo odpreti neposredni pogovori med ukrajinskim in ruskim predsednikom," je danes menil Golob, kot izhaja iz sporočila njegovega kabineta.

Udeležil se bo srečanja držav podpornic Ukrajine

Sporočilo so objavili po tem, ko se je Golob skupaj z drugimi voditelji držav članic EU udeležil neformalnega srečanja Evropskega sveta, na katerem so se voditelji seznanili z razvojem dogodkov.

Srečanje je vodil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa ob robu dvodnevnega vrha EU in Afriške unije v Angoli. Pred tem se je Costa po telefonu pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta se zavzela za enotno stališče EU v pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini.

Premier Golob se bo jutri popoldne prek videokonference udeležil tudi srečanja držav podpornic Ukrajine, so še sporočili iz njegovega kabineta.

