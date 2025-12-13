Potem ko so v petek izpustili iz pripora 21-letnega osumljenca za napad na Aleša Šutarja oktobra v Novem mestu, je premier Robert Golob danes sklical sestanek s predstavniki pristojnih ministrstev in organov. Pozval jih je k transparentnosti in tekočem obveščanju javnosti, so povedali v njegovem kabinetu. Preiskava se nadaljuje.

Po podatkih kabineta predsednika vlade se je Golob dopoldne sestal s predstavniki ministrstev za pravosodje in notranje zadeve ter policije, vrhovnega sodišča in tožilstva. Sestanek je bil interne narave, so pojasnili in dodali, da je sogovornike pozval, naj zaradi občutljivosti primera poskrbijo za transparentnost in tekoče obveščajo javnost. S tem je seznanil tudi novomeškega župana Gregorja Macedonija.

Na vrhovnem državnem sodišču bodo naredili vse, da storilec ne bo ostal nekaznovan

21-letnika je policija prijela kmalu po usodnem napadu na Šutarja 25. oktobra pred lokalom Patriot v Novem mestu, sodišče pa ga je v petek izpustilo iz pripora, ker ni bil več podan utemeljen sum storitve očitanega kaznivega dejanja. "Z izvajanjem dokazov v preiskavi se je namreč ugotovilo, da ni več podana večja verjetnost, da je prav priprti storil očitano kaznivo dejanje na škodo oškodovanega Šutarja, kot da ga ni storil," so zapisali.

Odprava pripora ne pomeni, da za usoden udarec ne bo odgovarjal nihče, še manj, da je zadeva s tem zaključena, so zatrdili na vrhovnem državnem tožilstvu. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, bodo v okviru svojih pristojnosti naredili vse, da storilec ne bo ostal nekaznovan.

Izjave, ki jih policija zbere v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku niso dokaz

Pojasnili so, da je okrožno državno tožilstvo v Novem mestu v primeru napada na Šutarja postopalo hitro in na podlagi v tistem trenutku znanih dejstev. Na podlagi prejete kazenske ovadbe in priložene obsežne dokumentacije je ocenilo, da je podan utemeljen sum, da je kaznivo dejanje storil ovadeni. Zato je vložilo zahtevo za preiskavo in predlagalo pripor.

Dodali so, da izjave, ki jih zbere in zapiše policija v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku niso dokaz. Za dokaz namreč veljajo le izjave, ki so podane pred preiskovalnim sodnikom. Samo na te izjave se nato lahko opre sodba.

Tekom kazenske preiskave se lahko stopnja začetne utemeljenosti suma, kot je izhajala iz prilog kazenske ovadbe, ne nadgradi, temveč se zniža, kar ni posledica napačnega ali slabega dela policije in tožilstva, pač pa je to odvisno od konsistentnosti izjav prič, še posebej, če očitek večinoma temelji na njihovih izjavah. To je bil po navedbah tožilstva tudi razlog, da je sodišče zoper obdolženega odpravilo pripor.

Tudi s policije so danes sporočili, da izjave oseb, podane policiji v predkazenskem postopku, nimajo enake procesne teže kot izjave prič, podane pred sodiščem v fazi sodne preiskave. Policija na kasnejši potek zaslišanj, način pričanja ali morebitne spremembe izjav v sodnem postopku nima vpliva, so zapisali.

Odločitev sodišča o odpravi pripora ne pomeni, da policija ni opravila svojega dela

Zatrdili so, da so kriminalisti in policisti izvedli intenzivno, strokovno in zakonito kriminalistično preiskavo. Na podlagi zbranega gradiva je državni tožilec po zaslišanju osumljenca predlagal odreditev pripora, o katerem je nato neodvisno odločil preiskovalni sodnik. Dejstvo, da je bil pripor odrejen in kasneje tudi podaljšan, potrjuje, da so bili v tistem trenutku izpolnjeni zakonski pogoji za obstoj utemeljenega suma in pripornih razlogov, so poudarili na policiji.

Odločitev sodišča o odpravi pripora je v izključni pristojnosti neodvisnega sodstva in ne pomeni, da policija ni opravila svojega dela, niti ne pomeni zaključka kazenskega postopka. Preiskava se nadaljuje, so še zatrdili na policiji.

Policija na območju Novega mesta zagotavlja okrepljeno prisotnost in preventivne aktivnosti

Zaradi občutka negotovosti, ki ga je pri ljudeh povzročila odločitev o izpustitvi 21-letnika, policija na območju Novega mesta in širše zagotavlja okrepljeno prisotnost in preventivne aktivnosti, usmerjene v varovanje javnega reda in varnosti. Javnost ob tem pozivajo k umirjenosti in zaupanju v delovanje institucij pravne države.

