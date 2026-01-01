Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
1. 1. 2026,
8.40

smrt nesreča nesreča policija

Četrtek, 1. 1. 2026, 8.40

Tragična prometna nesreča v Ljubljani: 63-letni voznik umrl

Avtor:
Ka. N.

slovenska policija | Foto STA

Foto: STA

Danes, okoli 0.30, se je na Štajerski cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 63-letni voznik osebnega vozila, so sporočili s PU Ljubljana.

Po prvih zbranih informacijah je do trčenja prišlo, ko je 28-letni voznik, ki je peljal od Brnčičeve proti Zasavski cesti, zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Udeleženi 63-letni voznik je bil v nesreči tako hudo poškodovan, da je na kraju podlegel poškodbam.

Policija je 28-letnemu vozniku odredila strokovni pregled, katerih rezultat še ni znan. Policisti še vedno zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

