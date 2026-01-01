Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal, da bo iz Chicaga, Los Angelesa in Portlanda umaknil enote nacionalne garde, ki jih je tja napotil za zatiranje nezakonitega priseljevanja in kriminala, poročajo tuje tiskovne agencije. Za to se je odločil po vrsti pravnih zapletov v zvezi s posredovanjem vojske v ameriških mestih.

"Nacionalno gardo umikamo iz Chicaga, Los Angelesa in Portlanda, kljub dejstvu, da se je KRIMINAL močno zmanjšal zaradi prisotnosti teh velikih domoljubov v teh mestih, in SAMO zaradi tega dejstva," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Dodal je, da bi ta tri mesta izginila, če ne bi posredovala zvezna vlada.

"Vrnili se bomo, morda v precej drugačni in močnejši obliki, ko bo kriminal ponovno začel naraščati - to je le vprašanje časa!" je še zapisal.

Zakaj je Trump poslal nacionalno gardo?

Trump je doslej v podporo agentom zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) poslal nacionalno gardo v Los Angeles, Washington, Chicago, Portland in Memphis, prejšnji teden pa je Bela hiša naznanila, da bodo 350 pripadnikov nacionalne garde do novega leta poslali še v New Orleans.

Vrhovno sodišče ZDA je prejšnji teden zavrnilo Trumpovo namero, da pošlje nacionalno gardo v zvezno državo Illinois. Kot je utemeljilo sodišče, zvezna zakonodaja na splošno prepoveduje uporabo vojske za izvrševanje zakonov, zakon, ki ga je Trump uporabil za aktiviranje garde, pa se lahko uporablja le, ko redne oborožene sile ne zadostujejo za vzdrževanje reda.