Ljubljanska urgenca vstopila v novo leto ob sirenah reševalcev #video

Na silvestrski večer ob polnoči se ljubljanska urgenca spremeni v prostor, kjer se odvije poseben dogodek. Zaposleni nočne izmene na urgenci skupaj pričakajo reševalce Reševalne postaje UKC Ljubljana, ki ob prihodu z lučkami in sirenami simbolično vpeljejo novo leto.

Kot poudarjajo na UKC Ljubljana, silvestrski ritual s sirenami ne pomeni le simboličnega vstopa v novo leto, ampak tudi opomin na moč skupnosti in pomen vsakodnevne skrbi za druge.

Kako poteka vstop v novo leto na ljubljanski urgenci, si poglejte v spodnji objavi.