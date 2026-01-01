Četrtek, 1. 1. 2026, 10.59
16 minut
Ljubljanska urgenca vstopila v novo leto ob sirenah reševalcev #video
Na silvestrski večer ob polnoči se ljubljanska urgenca spremeni v prostor, kjer se odvije poseben dogodek. Zaposleni nočne izmene na urgenci skupaj pričakajo reševalce Reševalne postaje UKC Ljubljana, ki ob prihodu z lučkami in sirenami simbolično vpeljejo novo leto.
Kot poudarjajo na UKC Ljubljana, silvestrski ritual s sirenami ne pomeni le simboličnega vstopa v novo leto, ampak tudi opomin na moč skupnosti in pomen vsakodnevne skrbi za druge.
Kako poteka vstop v novo leto na ljubljanski urgenci, si poglejte v spodnji objavi.