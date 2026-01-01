Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Četrtek,
1. 1. 2026,
10.59

Ljubljanska urgenca vstopila v novo leto ob sirenah reševalcev #video

urgenca | Foto STA

Foto: STA

Na silvestrski večer ob polnoči se ljubljanska urgenca spremeni v prostor, kjer se odvije poseben dogodek. Zaposleni nočne izmene na urgenci skupaj pričakajo reševalce Reševalne postaje UKC Ljubljana, ki ob prihodu z lučkami in sirenami simbolično vpeljejo novo leto.

Kot poudarjajo na UKC Ljubljana, silvestrski ritual s sirenami ne pomeni le simboličnega vstopa v novo leto, ampak tudi opomin na moč skupnosti in pomen vsakodnevne skrbi za druge. 

Kako poteka vstop v novo leto na ljubljanski urgenci, si poglejte v spodnji objavi. 

novo leto 2026 UKC Ljubljana pomoč urgenca
