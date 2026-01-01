Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

1. 1. 2026,
10.57

Četrtek, 1. 1. 2026, 10.57

Bo Nika Prevc tudi v 2026 nadaljevala zmagoviti niz?

Nika Prevc | Niko Prevc in skakalno druščino danes čaka druga in s tem tudi zadnja tekma na mini turneji dveh večerov. | Foto Reuters

Niko Prevc in skakalno druščino danes čaka druga in s tem tudi zadnja tekma na mini turneji dveh večerov.

Foto: Reuters

V Oberstdorfu se danes s kvalifikacijami (14.45) in posamično preizkušnjo (16.15) nadaljuje mini ženska skakalna turneja dveh večerov. Nika Prevc, ki je na zadnji dan starega leta prepričljivo slavila v Garmisch-Partenkirchnu, bo skušala uspeh ponoviti tudi v Oberstdorfu. Poskusna serija se bo začela ob 13.00.

Sportal Niko Prevc nekaj še moti: To bom popravila naslednje leto

V kvalifikacijah bo nastopilo pet slovenskih tekmovalk. Poleg Nike Prevc, ki lovi tretjo zmago v skupnem seštevku turneje dveh skakalnic, bodo nastopile še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Nika Prevc je v Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je začela ženska novoletna turneja, na silvestrovo prepričljivo slavila pred Nemko Selino Freitag, ki je zaostala za 23,1 točke, s čimer ima slovenska šampionka lepo prednost v boju za skupno zmago. Tretja je bila vodilna v seštevku svetovnega pokala Japonka Nozomi Maruyama, ki ima zdaj pred Prevc le še 54 točk prednosti.

Po informacijah iz Avstrije naj bi tekmovalke prihodnjo sezono premierno dočakale novoletno turnejo štirih skakalnic, zato naj bi bila letošnja izvedba turneje dveh večerov zadnja.

V slovenskem taboru si želijo, da bi Nika Prevc najkasneje po tekmah v Beljaku prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in se v rumeni majici predstavila na domačih tekmah na Ljubnem ob Savinji, ki bosta na sporedu 10. in 11. januarja.

Ob 13.00 - smučarski skoki, Oberstdorf, turneja dveh večerov, poskusna serija (ž)

