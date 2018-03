Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1996 je Valentino Rossi prvič nastopil na tekmi svetovnega prvenstva v motociklizmu. V razredu do 125 kubičnih centimetrov je z Aprilio v Šah Alamu v Maleziji zasedel 6. mesto. Tistega leta je v skupnem seštevku končal na 9. mestu.

Valentino Rossi je eden najuspešnejših motociklistov na svetu. V svoji karieri je osvojil kar devet naslovov svetovnega prvaka. Sedem jih je osvojil v najmočnejšem razredu, po enega pa v razredih Moto2 in Moto3.

Zgodilo se je še ...

Leta 1914 so ustanovili Portugalsko nogometno zvezo. Največji uspeh je portugalska reprezentanca dosegla leta 1966, ko je na svetovnem prvenstvu osvojila tretje mesto. Leta 2004 je na evropskem prvenstvu pred domačimi navijači izgubila v finalu.

Leta 1961 je bil v Bernu finale pokala državnih prvakov (kasnejše lige prvakov). Pomerili sta se Benfica in Barcelona, zmagali pa so Portugalci, ki so bili od Špancev pred 28 tisoč navijači boljši s 3:2.

Leta 1973 je boksar Ken Norton premagal legendarnega Muhammada Alija.

Leta 1988 je na prijateljski tekmi proti Jugoslaviji v Splitu pri remiju z 1:1 prvič v dresu Italije zaigral Paolo Maldini. Legendarni branilec je v izbrani vrsti zbral kar 126 nastopov, kar je italijanski rekord. V statistiko je vpisal sedem golov.

Leta 1991 je legendarni hokejist Brett Hull dosegel svoj 86. gol.

Leta 1996 je Matjaž Florjančič zabil dva gola za Cremonese pri zmagi v italijanski Serie A v gosteh pri Padovi z 2:1.

Leta 2004 je Slovenija v Celju pred 2.300 gledalci pod vodstvom Bojana Prašnikarja odigrala prijateljsko tekmo proti Latviji in izgubila z 0:2. Na tej tekmi je zadnjič v izbrani vrsti zaigral legendarni vratar Marko Simeunovič, ki je zbral 57 reprezentančnih tekem, medtem ko je prvič za Slovenijo nastopil Klemen Lavrič.

Leta 2007 je zaradi hude bolezni umrl Paolo De Luca, ki je bil od leta 2001 do leta 2007 predsednik italijanske A.C. Siene.

Rodili so se:

1913 - nekdanji angleški nogometaš Walter Winterbottom

1939 - nekdanji nemški nogometaš Karl-Heinz Schnellinger

1968 - nekdanji brazilski nogometaš César Sampaio

1971 - nekdanji ruski hokejist Pavel Bure

1974 - nekdanji slovenski nogometaš Simon Pirc

1976 - nekdanji slovenski nogometaš Andrej Jožef

1978 - nekdanji francoski nogometaš Jerome

1982 - nekdanji francoski nogometaš Philippe Mexs