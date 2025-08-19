23-letni slovenski košarkar Žiga Daneu je ob začetku priprav Cedevite Olimpije za Sportal spregovoril o svoji reprezentančni izkušnji, slovesu od priprav, pa tudi o začetku novega poglavja pri ljubljanskem klubu in iskanju svoje priložnosti.

Še preden je Žiga Daneu dodobra pospravil reprezentančni kovček, je iz omare že začel pripravljati opremo z logotipom Cedevite Olimpije, s katero je poleti podaljšal sodelovanje. Daneu je ob Zoranu Dragiću v začetku prejšnjega tedna končal letošnje reprezentančno poletje in priprave na evropsko prvenstvo, za oba pa v letošnji zasedbi Slovenije ni bilo prostora. Daneu na obeh tekmah z Nemčijo ni dobil priložnosti, čeprav je bil v kadru, je obakrat obsedel, na koncu pa se je selektor Sekulić odločil, da zanj v ekipi ne bo prostora.

"Selektor mi je pred začetkom priprav dejal, da nihče nima zagotovljenega mesta v reprezentanci, kar je edino pravilno. Teh nekaj tednov v izbrani vrsti je bila velika izkušnja, mogoče se je končala na malce nepričakovan način, ampak sem iz tega potegnil res ogromno. Kaj mislim s tem nepričakovan? Težko bi to opisal … Na tekmah nisem dobil priložnosti. Tega slovesa enostavno nisem pričakoval, sploh ne tako hitro," je ob uradnem začetku priprav reprezentančno izkušnjo opisal Daneu.

Zdaj je že povsem osredotočen na delo s Cedevito Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Tudi on opozoril na (ne)komunikacijo

Konec poti 23-letnika v izbrani vrsti je potekal ob senci slovesa Zorana Dragića, ki je opozoril predvsem na (ne)komunikacijo vodstva reprezentance. "Komunikacija bi zagotovo lahko bila boljša. Vodstvo reprezentance in strokovni štab stvari ocenjujeta s svoje perspektive. To so na koncu njihove odločitve, bi pa samo rekel, da bodo sami nosili posledice svojih odločitev in dejanj. Vem, da sem na treningih naredil vse, kar je bilo v moji moči, na žalost se ni izšlo in zdaj gremo naprej. Opravil sem veliko treningov in prišel na klubski zbor še veliko bolje pripravljen kot bi sicer," je bil neposreden Daneu.

Čeprav letos ne bo igral na osrednjem reprezentančnem tekmovanju, pa je iz reprezentančne akcije potegnil ogromno. "Definitivno so nam starejši veliko pomagali, sam sem dobil res veliko nasvetov Eda Murića, s katerim se poznava že dlje časa. Pri Luki pa postajaš boljši skozi igro, ki jo vidiš pri njem. Res sem dobil veliko dobrih izkušenj, za katere sem prepričan, da jih bom lahko uporabil v novi sezoni. Fizično sem res odlično pripravljen, tukaj so mi ogromno dali reprezentanca in treningi skozi poletje," je dejal Daneu.

Daneu je za Slovenijo igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, do zdaj je nabral štiri uradne nastope. Foto: FIBA

Tako kot drugi mlajši košarkarji v izbrani vrsti je navdušen nad prispevkom Luke Dončića. "Preden se je pridružil izbrani vrsti, me je zanimalo, ali je tudi v resnici pri njem vse skupaj tako preprosto kot na televiziji. In je … Večkrat smo mu v obrambi na treningih skušali otežiti delo, a vedno znova pokaže svojo briljantnost, takrat lahko vse skupaj le opazuješ. Kot oseba je Luka super, korekten, rad se zabava in ima dobro energijo. Res je vodja reprezentance," je dodal Daneu.

Fokus na začetku klubskih priprav

Vnuk legendarnega Daneua je ob koncu reprezentančne zgodbe zdaj vse moči usmeril v začetek klubskih priprav, s Cedevito Olimpijo pa se je v ponedeljek podal v Kranjsko Goro, kjer so slovenski prvaki začeli ekipne priprave na novo klubsko sezono. Mladi košarkar upa, da si bo letos znal izboriti več priložnosti. "Želja je, da postanem še boljši košarkar, da si izborim še več minut kot prejšnja leta in da ne bom padel pod pritiskom. S fanti smo opravili nekaj individualnih treningov. Zdijo se mi korektni, delavni, zdaj bomo imeli še več kot teden dni časa, da se bolje spoznamo. Verjamem, da bom imel o tem veliko več povedati kasneje, ko se bo vzpostavilo pravo vzdušje," je prepričan Daneu.

Foto: Aleš Fevžer

Po lanski sezoni verjame, da lahko stori korak naprej in si zagotovi večjo minutažo in še večje zaupanje stratega Zvezdana Mitrovića. "Letos verjamem, da bo ta odnos še boljši, oba veva, kaj lahko pričakujeva eden od drugega. Najin odnos je na nivoju, je dober trener, ki nam želi najboljše. Prejšnje leto je iz ekipe potegnil maksimum, za kar smo mu lahko vsi hvaležni. Velik del ekipnih rezultatov je bil njegova zasluga. Upam, da bomo letos stopili še korak naprej in vse storjeno še nadgradili," pravi Daneu.

"Zagotovo se bom kot mlad igralec moral znati boriti za svoje minute. Fantje na visokih položajih so res močni, tako da vem, da bom moral vložiti še več dela kot sicer, a sem na to pripravljen," je dodal.

Konec julija je šokiral s spremembo pričeske. Foto: Aleš Fevžer

23-letni košarkar je med pripravami reprezentance presenetil s spremembo zunanjega videza, ko je svojo sicer bujno pričesko zamenjal za pričesko v slogu Dennisa Rodmana – postrigel se je na kratko, lase pa so mu posvetlili in jih okrasili s temnimi progami. "Povsem mogoče je, da bom do začetka sezone spet zamenjal pričesko, a za zdaj mi lasje še niso zrasli (smeh, op. p.). V bistvu sem se res hitro navadil na svoj novi videz, do zdaj sem imel vedno težavo z daljšimi lasmi in sem potreboval več časa, da sem se uredil, zdaj je vse drugače (smeh, op. p.)," se je za konec še pošalil Daneu.

