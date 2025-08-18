"Kar zadeva reprezentančno poglavje, mislim, da je to konec. Bila je težka odločitev, a menim, da je čas za mlajše, da najdejo svoj prostor pod soncem tudi v reprezentanci," je ob boku začetka priprav Cedevite Olimpije tudi uradno svoje dokončno reprezentančno slovo naznanil 35-letni Jaka Blažič, ki je tako zaključil dolgo in bogato poglavje.

Potem ko je zavrnil povabilo selektorja Aleksandra Sekulića na letošnji zbor slovenske izbrane vrste za evropsko prvenstvo, je bilo že bolj ali manj jasno, da je Jaka Blažič že pred tem dodal končno ločilo svoji zgodbi v dresu s slovenskim grbom. Uradne potrditve sicer takrat ni dal, je pa že selektor Aleksander Sekulić takrat v intervjuju za Sportal nakazal, da je to dokončno slovo 35-letnega izkušenega reprezentanta.

"Pred njim je še nekaj let klubske kariere, kar je trenutno njegova prioriteta, in enostavno je dejal, da ne more na pravi način pomagati izbrani vrsti, sam pa sem to sprejel. Začutil je, da je prišel čas za slovo od reprezentance, seveda pa to vsi spoštujemo in smo mu hvaležni za njegov velikanski doprinos v zadnjih letih," je pred začetkom priprav konec julija dejal Sekulić, po koncu klubskega odmora pa je dokončno odločitev ob boku začetka klubskih priprav sporočil tudi Blažič.

"Bila je težka odločitev, a mislim, da je čas za mlajše, da najdejo svoj prostor pod soncem tudi v reprezentanci," pravi Blažič. Foto: www.alesfevzer.com

Dokončen konec

Kot je dejal, je bila odločitev pred reprezentančnim zborom zelo težka, a glede na vse težave, ki jih je imel, zanj tudi pravilna. "Glavni razlog so bile težave z zapestjem v zadnjem delu klubske sezone, tako da sem potreboval poletje, da vse skupaj saniram. Kar zadeva reprezentanco, mi je žal, da nisem tam, a verjamem, da je pred njo dobro prvenstvo," je uvodoma dejal slovenski košarkar.

"Glede reprezentančnega poglavja mislim, da je to konec. Bila je težka odločitev, a menim, da je čas za mlajše, da najdejo svoj prostor pod soncem tudi v reprezentanci in da dobijo prepotrebne izkušnje, ki jim bodo koristile v prihodnosti. Sam sem bil dvanajst ali trinajst let del izbrane vrste. Spomini so lepi, bilo je ogromno lepih trenutkov, nekaj tudi manj lepih, a sem vesel, da sem bil del tega, in bom vedno navijač slovenske reprezentance. Res ni bilo lahko sprejeti te odločitve," je še enkrat več poudaril dolgoletni steber izbrane vrste.

Zoran Dragić in Jaka Blažič Foto: www.alesfevzer.com

Za reprezentanco je Blažič zbral 82 uradnih nastopov, bil je tudi del zlate izbrane vrste leta 2017, pa eden ključnih členov pri uvrstitvi na olimpijske igre in potem tudi na igrah v Tokiu, kjer je izbrana vrsta osvojila četrto mesto. Spominov se je tako nabralo ogromno, kljub slovesu pa Blažič še naprej ostaja vpet v dogajanje svojih zdaj že nekdanjih reprezentančnih kolegov, ki jih že čez nekaj dni čaka pot na evropsko prvenstvo.

A dogajanje v pripravah je vse prej kot rožnato, začelo se je z odpovedjo Vlatka Čančarja in Josha Neba, svoje so dodale še nekatere manjše poškodbe in iskanje prave forme. "Vse skupaj je bilo zelo turbulentno. Fante spremljam, prvi polčas proti Latviji je bil pravi pokazatelj, da so na pravi poti in da bodo to lahko še nadgradili v teh dneh do prvenstva. Se mi zdi, da bolj izkušeni igralci prihajajo na delovno temperaturo, ki jo bomo gledali na prvenstvu, tudi mlajši se bodo opogumili, tako da moramo biti pozitivni in se osredotočiti na dobre stvari," je prepričan Blažič.

Dodatek k že tako razburkanemu dogajanju je dodalo še slovo Zorana Dragića ter javno pranje umazanega perila med KZS, Dragićem in selektorjem Sekulićem. "Težko komentiram, ker ne poznam ozadja, niti nisem veliko o tem spraševal, ker ima vsak neko svojo zgodbo. Mislim, da bi se vse skupaj lahko rešilo veliko bolje z boljšo komunikacijo. Ne vem pa res, kaj se je dogajalo v ozadju …" je poudaril Blažič.

Lansko sezono je Cedevita Olimpija sklenila z naslovom slovenskega prvaka. Foto: Aleš Fevžer

Novo poglavje zgodbe pri Cedeviti Olimpiji

Izkušeni košarkar je po zaprtem reprezentančnem poglavju zdaj povsem osredotočen na svoje delo v Cedeviti Olimpiji, ki je danes s potjo v Kranjsko Goro uradno začela priprave na novo sezono. Teh se po saniranju poškodb in počitku veseli tudi kapetan ljubljanskega kluba.

"Odmor mi je res dobro del, starejši, kot si, bolj ceniš vsak prost dan. Maksimalno sem izkoristil poletje, se 'resetiral' in sem zdaj z glavo povsem pri klubski sezoni. Stalnica je, da se tujci vsako sezono popolnoma zamenjajo, kar je nekaj normalnega glede na proračun, ki ga imamo. Vsak, ki ima dobro sezono, dobi priložnost drugje, da gre stopničko višje. Verjamem, da bomo znova vzpostavili kemijo in se povezali v celoto – kot v drugem delu lanske sezone, kjer smo potem igrali dobro košarko, ki je na nivoju tega kluba. Veselim se priprav in spoznavanja novih fantov ter upam, da bomo na začetku sezone že v pravi formi," pravi Blažič.

"Zapestje je dobro, s hrbtom že lani na srečo nisem imel več težav, ne čutim bolečin in upam, da se bo tako nadaljevalo tudi zdaj, ko bomo začeli igro pet na pet in bom igral brez bandaže," je še dodal. "Se mi zdi, da imam še vedno v sebi nekaj, da lahko vsak trening in tekmo pomagam tej ekipi. Igral bom na podoben način in upam, da bo telo zdržalo."

Cedevita Olimpija bo priprave začela v Kranjski Gori. Foto: KK Cedevita Olimpija

Slovenski prvaki, tako kot je praktično že stalnica, novo klubsko sezono začenjajo v nekoliko premešani zasedbi, nad njimi pa bo tudi letos bdel strateg Zvezdan Mitrović. "Zelo pomembno je, da je trener isti, sploh za fante, ki smo bili tukaj že lani. Točno vemo, kaj zahteva, kako želi, da se obnašamo na terenu in izven njega, tako da je pomembno, da je ostal in da nas bo vodil tudi letos. Na vsaki poziciji imamo po dva igralca, ki lahko igrata v obeh tekmovanjih, z različnimi kvalitetami. Novinci so lačni, imajo fokus, kar je zelo pomembno," je prepričan Blažič, ki je pred koncem še poudaril, da si želi, da bi svojo bogato kariero sklenil v Stožicah. "Tukaj bi rad zaključil kariero, ne vidim se v tujini, tako da mislim, da je to moja zadnja postaja," je še dodal.

Preberite še: