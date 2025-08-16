Slovenska košarkarska reprezentanca je na četrti pripravljalni tekmi na EuroBasket proti Latviji doživela še četrti poraz (100:88). Po srečanju sta svoje misli strnila selektor Aleksander Sekulić in Gregor Hrovat, nejasno pa ostaja, kako je s kolenom prvega zvezdnika, kapetana Luke Dončića, ki je, po nerodnem trku v uvodnih minutah tretje četrtine prav s Hrovatom, odšepal v garderobo, nato pa se na klop vrnil z obkladkom in ni več stopil na parket.

Sekulić je najprej čestital reprezentanci U16, ki je na EuroBasketu po današnji zmagi nad Italijo osvojila bron: "Smo zelo veseli oziroma ponosni, da je naša reprezentanca do 16 let osvojila bronasto medaljo, še eno v nizu medalj v tem poletju. Še en dokaz, da imamo res dober podmladek, da se odlično dela v Sloveniji. Še enkrat čestitke celotni ekipi s štabom vred."

Nato se je ozrl tudi proti srečanju in poudaril izjemen uvod svojih varovancev, ki so na krilih kapetana Dončića odlično otvorili srečanje: "Kar se tiče današnje tekme, sanjski začetek, odlično smo odprli tekmo. Luka je razigraval vse okoli sebe, samega sebe in bil je res fantastičen prvi polčas, razen kake minute dveh, ko smo malo padli. Bilo je za pričakovati, da bodo Latvijci nekaj spremenili v obrambi in da bodo še bolj agresivni v napadu. Naredili smo nekaj napak in tu so imeli odprte mete njihovi najboljši strelci. Ni lahko igrati proti taki ekipi, ki ima takega velikana, kot je Kristaps Porzingis. Cela NBA ima težave z njim, s to višino in s to sposobnostjo, da lahko vrže iz ogromne razdalje."

Mrk jih je stal zmage, Dončićevo stanje nejasno

Nato jasno ni mogel mimo mrka, ki se je Sloveniji zgodil po prihodu nazaj na teren in ki je najverjetneje odločil zmagovalca srečanja v Rigi: "Lahko rečem, da je bilo 36 minut vrhunskih, na res visokem nivoju, štiri minute pa so bile za nas katastrofalne. Iz garderobe smo prišli medli, neodločni in dovolili nasprotniku, da se je razigral. Potem je bilo to samo še lovljenje razlike. Ampak še enkrat, če ne bi bilo teh štirih minut, jaz mislim, da bi se lahko tekma obrnila v drugo smer. Pozitivno je, da smo znali odgovoriti, da smo imeli pozitivno reakcijo, da smo držali skupaj in jim bili do konca za petami. Prisilili smo nasprotnika, da je res dal vse od sebe, kljub temu do smo ostali brez Luke Dončića."

O tem, kakšno je stanje Dončićevega kolena, selektor ni podal zaključkov. Foto: Filip Barbalić

Ene najbolj pomembnih informacij o tem, kakšno je stanje Dončićevega kolena, po srečanju še ni podal, je pa poudaril, da Luka ni bil edini, ki je utrpel kar nekaj udarcev: "Da bi sedaj govoril o nekaterih stvareh ni pošteno do nobenega, tudi do tistih, ki dobijo informacije od mene, kot tudi do tistih, o katerih informacije so. Ko bomo vedeli več o poškodbah, ne samo Luke, pač pa tudi ostalih, ker lahko rečemo, da je danes kar nekaj "ranjenih", bomo lahko o tem tudi govorili."

Porzingis se mu je opravičil

Obregnil se tudi ob sodniški kriterij in dodal, da je ponosen na reakcijo ekipe, ki je bila denimo povsem drugačna, kot na prvem srečanju z Nemčijo, ko smo v Stožicah spremljali tudi pravi festival tehničnih napak: "Še ena stvar, ki bi jo rad poudaril, ki ni vezana na te poškodbe, ampak je pomembna za to, da so fantje res vrhunsko odreagirali na pritisk, ki je bil vršen s strani ekipe, predvsem pa sodnikov. Tudi sam Porzingis je prišel po koncu tekme do mene in se mi opravičil za sojenje."

"Ampak še enkrat, da so naredili delni izid 18:0 niso krivi sodniki, smo krivi mi. Vse ostalo je pa del igre in mislim, da je bila reakcija vrhunska moram reči, da je bila ena res lepa tekma pred polno dvorano na enem zelo visokem nivoju," pa je sklenil s tem, da je ravno uvod v drugi polčas odnesel priložnost za prvo pripravljalno zmago Slovenije. Na to bo sedaj potrebno počakati vsaj do torkove tekme z Veliko Britanijo v Stožicah.

Gregor Hrovat je bil s 15 točkami ob Klemnu Prepeliču drugi strelec Slovenije. Foto: Guliverimage

Hrovat: Lahko pozitivno gledamo na prihajajoče tekme

Podobnih misli je bil tudi Gregor Hrovat, ki je v uvodnih minutah poleg Dončića vlekel strelski voz Slovenije, nato pa do konca srečanja ni bil več tako uspešen: "Izjemno težka tekma proti močnem nasprotniku pred domačim občinstvom. Pokazali smo, da se lahko kosamo z njimi. Praktično 36 minut smo bili v igri, razen tiste tri, štiri minute na začetku drugega polčasa ko je Latvija naredila delni izid. Na ostalo smo lahko res ponosni. Tudi v drugem polčasu smo brez Luke stopili skupaj in pokazali, da lahko igramo z vsakim, tako da lahko pozitivno gledamo na prihajajoče tekme."