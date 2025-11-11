Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rokomet, evropska liga, 3. krog

Rokomet, evropska liga, 3. krog

Slovan lovi drugo zmago

Slovan čaka tretja tekma v evropski ligi.

Foto: Aleš Fevžer

Slovan čaka tretja tekma v evropski ligi.

Foto: Aleš Fevžer

Pred rokometaši LL Grosista Slovana je tretja tekma v skupinskem delu evropske lige. V dvorani Stožice bodo danes ob 18.45 gostili španski Granollers, v dvoboju s tekmeci iz predmestja Barcelone pa bodo naskakovali drugo zmago v skupini C.

Ljubljanska ekipa ima po uvodnih dveh tekmah polovičen izkupiček. Na uvodni tekmi ji romunska zasedba Baia Mare ni povzročila prevelikih težav, na koncu je zanesljivo zmagala s 35:29, na drugi tekmi proti danskemu Aarhusu pa jo je "pokopala" izjemno slaba igra v prvem polčasu. Na koncu je klonila s 30:34.

Uroš Zorman: Zanimata nas le dve točki

Evropska liga, 3. krog:

Torek, 11. november:

Lestvica skupine C:

1. Skanderborg 2 tekmi - 4 točke
2. Slovan 2 - 2 
3. Granollers 2 - 1
4. Minaur Baia Mare 2 - 1

