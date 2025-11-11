Torek, 11. 11. 2025, 9.40
Rokomet, evropska liga, 3. krog
Slovan lovi drugo zmago
Pred rokometaši LL Grosista Slovana je tretja tekma v skupinskem delu evropske lige. V dvorani Stožice bodo danes ob 18.45 gostili španski Granollers, v dvoboju s tekmeci iz predmestja Barcelone pa bodo naskakovali drugo zmago v skupini C.
Ljubljanska ekipa ima po uvodnih dveh tekmah polovičen izkupiček. Na uvodni tekmi ji romunska zasedba Baia Mare ni povzročila prevelikih težav, na koncu je zanesljivo zmagala s 35:29, na drugi tekmi proti danskemu Aarhusu pa jo je "pokopala" izjemno slaba igra v prvem polčasu. Na koncu je klonila s 30:34.
Evropska liga, 3. krog:
Torek, 11. november:
Lestvica skupine C:
1. Skanderborg 2 tekmi - 4 točke
2. Slovan 2 - 2
3. Granollers 2 - 1
4. Minaur Baia Mare 2 - 1