Slovan lovi drugo zmago

Pred rokometaši LL Grosista Slovana je tretja tekma v skupinskem delu evropske lige. V dvorani Stožice bodo danes ob 18.45 gostili španski Granollers, v dvoboju s tekmeci iz predmestja Barcelone pa bodo naskakovali drugo zmago v skupini C.

Ljubljanska ekipa ima po uvodnih dveh tekmah polovičen izkupiček. Na uvodni tekmi ji romunska zasedba Baia Mare ni povzročila prevelikih težav, na koncu je zanesljivo zmagala s 35:29, na drugi tekmi proti danskemu Aarhusu pa jo je "pokopala" izjemno slaba igra v prvem polčasu. Na koncu je klonila s 30:34.

Evropska liga, 3. krog:

Torek, 11. november:

Lestvica skupine C: 1. Skanderborg 2 tekmi - 4 točke

2. Slovan 2 - 2

3. Granollers 2 - 1

4. Minaur Baia Mare 2 - 1

