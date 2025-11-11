Klubi se po koncu reprezentančnega premora vračajo v tekmovalni ritem svojih prvenstev, pred 16 moštvi pa je osmina finala lige prvakov. V tej bomo spremljali kar nekaj Slovencev. Že danes zgodovinska tekma čaka Grenoble, ki bo prvič nastopil v play-offu tega tekmovanja. Francoski prvak, v trenerskem štabu katerega je slovenski selektor Edo Terglav, zanj pa brani Matija Pintarič, bo v boju za četrtfinale izzval švedskega prvoligaša Frölundo. Zvečer bo v Bremerhavnu slovenski obračun med Fischtown Pinguins Jana Urbasa (zaradi poškodbe zadnji mesec ni igral), Žige Jegliča in Mihe Verliča ter Ilvesom slovenskega napadalca Matica Töröka, ki je odlično začel sezono finskega prvenstva.

V hokejski ligi prvakov se začenjajo izločilni boji, v katerih bo sodelovalo 16 klubov. Pari so sestavljeni glede ne uvrstitev v ligaškem delu tekmovanja, 1. igra s 16., 2. s 15. ... V osmini finala bo nastopalo kar nekaj kolektivov s slovenskim pridihom.

Pristaši francoskega prvaka Grenobla bodo zvečer priča zgodovinski tekmi, saj se je klub prvič uvrstil v izločilne boje. Ekipa, v vratih katere stoji Matija Pintarič, v trenerskem štabu pa je tudi selektor slovenske reprezentance Edo Terglav, bo uvodni obračun igrala na domačem ledu. Njen tekmec je velikan evropskega hokeja, švedska Frölunda, ki je prvi del končala na tretjem mestu s petimi zmagami in enim porazom.

Foto: www.alesfevzer.com "S klubom, v katerem delam, smo bili uvrščeni nižje, a nam je uspelo priti v drugi krog, kar je zgodovinski uspeh za klub. Za nami je pester začetek sezone, vedno si želiš v ligi prvakov nekaj narediti, a je zgodbe lahko hitro konec. Tokrat smo bili do zadnjega v igri in na koncu nam je uspelo. Veseli smo. Gre za super tekmovanje, v katerem se lahko veliko naučiš o tem, kakšen hokej se igra na tej ravni, kako so organizirani veliki klubi ... Fantje so dobili veliko izkušenj, liga prvakov je zelo pozitivna stvar za naš klub," je med reprezentančno akcijo, ko se je za nekaj dni ustavil v Sloveniji, o tekmovanju, ki se v hokeju ni tako prijelo kot v nekaterih drugih športih, razmišljal Terglav.

Fischtown Pinguns, pri katerem je Jan Urbas vprašljiv za večerno tekmo, bo gostil Ilves. Foto: Guliverimage

Nemški trio pričakuje Törökove

Še preden bosta na led dvorane Patinoire Polesud stopila švedski in francoski klub, pa se v Bremerhavnu obeta tekma kolektivov s slovenskim pridihom.

Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič), ki je za las ujel osmino finala, bo izzval prvo moštvo uvodnega dela Ilves, v dresu katerega je sezono odlično začel napadalec Matic Török. Urbas, ki zaradi poškodbe ni igral od 17. oktobra, je za večerno tekmo vprašljiv, so zapisali pri gostiteljih.

Ilves Matica Töröka v prvem delu ni izgubil niti točke in v osmino finala vstopa kot edina stoodstotna ekipa. Foto: Guliverimage

Krošljevi proti švedskemu prvaku

Češki prvak Kometa Brno (Gašper Krošelj) je prvi del končal na osmem mestu, tako da bo boj za napredovanje zvečer začel pri devetem iz prvega dela, aktualnemu švedskemu prvaku Luleå. Izkušeni slovenski vratar je zaradi poškodbe v tej sezoni branil le na eni tekmi, iz kluba pa prihajajo spodbudne novice, da je pripravljen na vrnitev.

Švicarski Zug, pri katerem je v prvem delu lige prvakov priložnost za dokazovanje dobil Nik Christian Petrovič, je bil 13., tako da ga v osmini finala čaka četrta praška Sparta. Prva tekma bo v sredo v Švici.

